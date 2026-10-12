Chelsea-Tottenham Hotspur maçına bilet nasıl alınır? Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Chelsea, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Tottenham Hotspur'u Londra'daki Stamford Bridge'de ağırlayacak.

Chelsea, Tottenham'a karşı ligde oynadığı son üç Premier League maçını kazanarak güçlü bir performans sergiledi. Tottenham ise 2018'den bu yana Stamford Bridge'de oynadığı resmi maçlarda galip gelemedi. Böylece Batı Londra'daki zorlu deplasman serisi sürdü.

Chelsea-Tottenham Hotspur maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Chelsea-Tottenham Hotspur Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Chelsea-Tottenham Hotspur Premier League maçı biletleri nasıl alınır?

Chelsea-Tottenham Hotspur Premier League maçı için bilet satın alma seçenekleri, kulübe kayıtlı üye veya deplasman taraftarı olmanıza göre değişiyor:

1. Resmi kulüp kanalları

Chelsea'nin resmi bilet çekilişi (üyeler): Stamford Bridge'deki standart ev sahibi tribünü biletleri, Chelsea'nin resmi bilet portalı üzerinden yapılan çevrim içi başvuru çekilişiyle dağıtılıyor. Bu maç için belirlenen başvuru döneminde çekilişe katılmak isteyenlerin aktif bir Chelsea üyeliğine sahip olması ve bir defaya mahsus kimlik doğrulamasını tamamlaması gerekiyor.

Chelsea'nin resmi bilet değişim platformu: İlk çekilişte bilet alamadıysanız resmi kombine sahipleri, koltuklarını Chelsea'nin kulüp içi çevrim içi bilet değişim platformu üzerinden maçın başlamasına üç saat kalana kadar diğer uygun üyelere nominal fiyatından yeniden satabiliyor.

2. İkincil bilet platformları

Resmi biletlerin tükenmesi halinde StubHub gibi ikincil bilet platformlarında satıcıların listelediği koltuklar bulunabiliyor. Ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir.

Chelsea-Tottenham Hotspur lig maçı biletleri ne kadar?

Chelsea-Tottenham Hotspur Premier League maçı biletlerinin fiyatı; satın alma yöntemine, üyelik durumuna ve koltuğun konumuna göre değişiyor:

1. Resmi kulüp kanalları

Nominal fiyatlı resmi biletler (üye çekilişi): A kategorisindeki bu önemli Londra derbisi için Stamford Bridge'de yetişkinlere yönelik resmi bilet fiyatları, tribüne ve koltuğun bulunduğu kata göre yaklaşık 32 ila 83 sterlin arasında değişiyor. 20 yaş altı, 23 yaş altı ve 66 yaş üstü gruplara yönelik indirimli biletlerin fiyatları ise 29 ila 64 sterlin arasında.

Resmi bilet değişim platformu: Koltuklarını üyelere yeniden satan kombine sahipleri, biletleri genellikle 50 ila 85 sterlin arasındaki standart nominal fiyatlarından listeliyor.

2. İkincil bilet pazarları

Üst düzey rakiplere karşı yoğun ilgi gören maçların standart biletleri genellikle resmi üye satışları sırasında tükeniyor. Bu maç için StubHub gibi ikincil bilet platformlarında üst kattaki standart koltukların fiyatları yaklaşık 110 ila 200 sterlinden başlıyor. Sahanın uzun kenarındaki merkezi ve rağbet gören koltuklarda ise fiyatlar 500 ila 600 sterlinin üzerine çıkabiliyor.

Chelsea-Tottenham Hotspur Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Chelsea ve Tottenham Hotspur'un form durumu

Chelsea, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Brentford'a evinde 3-0 yenildi. Bu sonuç, Hull City ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından geldi. Bu süreçteki en iyi performansını ise Leeds United'ı Carabao Cup'ta 6-3 yenerek sergiledi. Beş maçta 14 gol atıp 11 gol yiyen Chelsea'nin hücumdaki üretkenliğine savunmadaki istikrarsızlığı eşlik etti.

Tottenham, son beş maçında üç mağlubiyet ve iki beraberlik aldı. Son maçında Premier League'de Aston Villa'ya 3-2 yenildi. Bu galibiyetsiz süreçte Liverpool'a karşı Carabao Cup'ta aldığı 3-1'lik mağlubiyet de bulunuyor. Tottenham, bu beş maçın ikisinde gol atamadı; aynı dönemdeki üç lig maçında toplam yalnızca bir gol kaydetti ve hiçbirini kazanamadı.

Chelsea-Tottenham Hotspur: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Mayıs 2026'da Premier League'de Stamford Bridge'de karşılaştı ve Chelsea maçı 2-1 kazandı. Son beş karşılaşmada Chelsea üç, Tottenham bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Tottenham'ın bu süreçteki tek galibiyeti, Ağustos 2026'da oynanan sezon öncesi hazırlık maçında geldi. Chelsea, Aralık 2024'te evinde aldığı 4-3'lük mağlubiyetten bu yana Tottenham'a resmi maçlarda yenilmedi ve sonrasındaki üç Premier League karşılaşmasını da kazandı.