Chelsea, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Manchester United'ı Londra'daki Stamford Bridge'de ağırlayacak.

İki takımın Nisan 2026'da Stamford Bridge'de oynadığı son Premier League maçını Manchester United, Matheus Cunha'nın ilk yarıdaki golüyle 1-0 kazanmıştı. Ligin köklü rakiplerinden ikisi Londra'da karşı karşıya gelirken dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar maç öncesi gelişmeleri, bilet dağıtımına ilişkin bilgileri ve maç günü canlı anlatımını takip edebilecek.

Chelsea-Manchester United maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Chelsea-Manchester United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Chelsea-Manchester United maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Londra'daki Stamford Bridge'de oynanacak.

Chelsea-Manchester United Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea-Manchester United Premier League maçına bilet almak için resmî kulüp üyeliğine, ağırlama paketlerine veya ikincil bilet satış platformlarına bağlı olarak birkaç seçenek bulunuyor:

1. Resmî kulüp kanalları

Resmî kulüp kura sistemi: Chelsea'den doğrudan nominal fiyatlı bilet almak isteyen taraftarların genellikle ücretli bir resmî kulüp üyeliğine (True Blue gibi) sahip olması gerekiyor. Yoğun talep gören maçlarda kulüp, anlık bir sıra sistemi yerine belirli bir süre boyunca üyelerin başvuru yaptığı ve bilet almaya hak kazananların rastgele belirlendiği kura sistemini kullanıyor.

Resmî ağırlama paketleri: Kuraya bağlı kalmadan maça giriş hakkını garantilemek isteyenler, resmî kulüp ağırlama ve premium paketlerini doğrudan Chelsea'den veya yetkili iş ortaklarından alabiliyor. Bu paketler genellikle premium koltuklarla birlikte özel salon erişimi, yemek veya otel seçenekleri sunuyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Resmî kulüp kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Chelsea-Manchester United Premier League maçının biletleri ne kadar?

Chelsea-Manchester United Premier League maçının bilet fiyatları, tribün kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiyor:

1. Resmî kulüp kanalları

Doğu üst tribünü: Yetişkin üyeler için 78 sterlin (genel satışta 83 sterlin).

Doğu alt tribünü (güney): Yetişkin üyeler için 71 sterlin (genel satışta 76 sterlin).

Batı alt tribünü: Yetişkin üyeler için 78 sterlin (genel satışta 83 sterlin).

Matthew Harding üst tribünü: Yetişkin üyeler için 71 sterlin (genel satışta 76 sterlin).

Matthew Harding alt tribünü: Yetişkin üyeler için 66 sterlin (genel satışta 71 sterlin).

Shed üst tribünü: Yetişkin üyeler için 71 sterlin (genel satışta 76 sterlin).

Shed alt tribünü: Yetişkin üyeler için 66 sterlin (genel satışta 71 sterlin).

Kısıtlı görüş (Doğu üst / Matthew Harding alt tribünü): Görüşü engelleyen unsurun konumuna göre yetişkin üyeler için 27 ila 52 sterlin.

2. İkincil bilet satış platformları

Resmî kulüp satışlarındaki biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Kale arkası üst / alt tribünleri: Yeniden satış fiyatları, biletlerin bulunabilirliğine ve talebe bağlı olarak genellikle yaklaşık 265 ila 300+ sterlinden başlıyor.

Uzun kenar üst / alt tribünleri: Taç çizgileri boyunca daha iyi görüş sunan koltukların ikincil piyasalardaki bilet fiyatları çoğu zaman 310 sterlinden başlayıp 650+ sterlinin üzerine çıkıyor.

VIP / ağırlama paketleri: İkincil platformlardaki resmî veya doğrulanmış VIP ağırlama seçenekleri genellikle 380 ila 500+ sterlin civarından başlıyor ve dâhil olan özel salon erişimine göre 800 sterlini aşıyor.

Chelsea-Manchester United Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Chelsea ve Manchester United'ın form durumu

Chelsea, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son Premier League maçında Brentford'a 3-0 yenilen Chelsea, bundan önce Hull City ile 2-2 berabere kalmıştı. Chelsea, Leeds United'ı yendiği Carabao Cup maçında altı gol atarak hücumdaki etkisini gösterse de beş maçta yediği 11 gol, savunmadaki zaafını ortaya koyuyor.

Manchester United ise son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son Premier League maçında Fulham deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan United, bir önceki maçında Manchester City'ye 1-0 yenilmişti. Bu süreçteki tek galibiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'yi 4-0 yenerek aldı. United, beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yedi.

Chelsea-Manchester United: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Nisan 2026'da Stamford Bridge'de Manchester United'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Son beş Premier League randevusunda United iki, Chelsea de iki galibiyet alırken bir maç berabere bitti. Toplam 15 golün atıldığı bu beş karşılaşma, iki takımın da bu eşleşmede gol atabildiğini gösteriyor.