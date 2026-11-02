Chelsea, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Leeds United'ı Londra'daki Stamford Bridge'de ağırlayacak.

İki takımın 9 Eylül 2026'daki son karşılaşmasında Chelsea, Carabao Cup'ta Leeds'i Stamford Bridge'de 6-3 mağlup etti. Bu bol gollü maçtan önce Chelsea, Nisan 2026'daki FA Cup karşılaşmasında da Leeds'i 1-0 yenmişti.

Chelsea-Leeds United maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Chelsea-Leeds United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Chelsea-Leeds United maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Londra'daki Stamford Bridge'de başlayacak.

Chelsea-Leeds United Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Chelsea-Leeds United Premier League maçına bilet almak için mevcut seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri Chelsea F.C.'nin resmî internet sitesinden doğrudan satın almak en güvenli ve güvenilir yöntemdir. Ancak bunun için genellikle kulüp üyeliği gerekir; bilet alımı, kontenjana ve sadakat puanlarına bağlıdır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Chelsea-Leeds United Premier League maçının biletleri ne kadar?

Chelsea-Leeds United Premier League maçının, kulübün resmî satış kanalları ve ikincil bilet piyasasına göre ayrılmış bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Yetişkin üyeler için standart biletler: Tribüne ve bilet kategorisine bağlı olarak yaklaşık 27 ila 78 sterlin arasında değişiyor.

Tribüne ve bilet kategorisine bağlı olarak yaklaşık arasında değişiyor. İndirimli ve çocuk üye biletleri: Genç yetişkin, ileri yaştaki ve çocuk üyelerin biletleri genellikle indirimli olup oturma yerine göre yaklaşık 14 ila 59 sterlin arasında değişiyor.

Genç yetişkin, ileri yaştaki ve çocuk üyelerin biletleri genellikle indirimli olup oturma yerine göre yaklaşık arasında değişiyor. Genel satış fiyat farkı: Üye kontenjanlarından sonra bilet kalırsa halka açık satışta fiyatlar, ilgili oturma kategorisindeki üye fiyatından yaklaşık 5 sterlin daha yüksek oluyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Standart yeniden satış / genel giriş: Üst tribünlerde fiyatlar yaklaşık 129 sterlinden başlıyor. Piyasa genelindeki ortalama fiyatlar ise talebe bağlı olarak daha yüksek seyrediyor.

Üst tribünlerde fiyatlar yaklaşık başlıyor. Piyasa genelindeki ortalama fiyatlar ise talebe bağlı olarak daha yüksek seyrediyor. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar yaklaşık 200 sterlinden başlıyor; dinlenme salonuna erişime ve oturma düzenine bağlı olarak yükseliyor.

Chelsea-Leeds United Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Chelsea ve Leeds United'ın form durumu

Chelsea, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Everton'ı deplasmanda 2-0 yendi. Bournemouth karşısında da evinde etkileyici bir performans sergileyerek beş gol attı. Bu serideki tek olumsuz sonuç, Brentford karşısında aldığı 3-0'lık yenilgiydi. Chelsea, bu beş maçta 15 gol atıp dokuz gol yedi. Bu tablo, takımın hücumdaki üretkenliğini ve zaman zaman yaşadığı savunma aksaklıklarını ortaya koyuyor.

Leeds, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; altı gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında Premier League'de Manchester United ile Elland Road'da 1-1 berabere kaldı. Newcastle karşısındaki 4-1'lik galibiyet, bu dönemin en dikkat çekici sonucu olmaya devam ediyor. Ancak Crystal Palace ve Manchester United karşısında üst üste alınan beraberlikler, Leeds'in kazanmasının beklendiği maçlarda puan kaybetme eğilimine işaret ediyor.

Chelsea-Leeds United: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 9 Eylül 2026'da Carabao Cup'ta karşılaştı. Chelsea, Leeds'i Stamford Bridge'de 6-3 yendi. Bundan önce de Nisan 2026'daki FA Cup maçını Chelsea 1-0 kazanmıştı. İki takım arasındaki son beş maçta Chelsea üç galibiyet alırken bir maç berabere bitti; Leeds ise Aralık 2025'te Elland Road'da 3-1 kazanarak bir galibiyet elde etti.