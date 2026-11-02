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Chelsea-Leeds United maçına nasıl bilet alınır? Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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Tickets
Chelsea
Leeds United
Premier Lig

Chelsea, Premier League'de Leeds United ile karşı karşıya geliyor. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

Chelsea, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Londra'daki Stamford Bridge'de Leeds United'ı ağırlayacak.

İki takımın 9 Eylül 2026'daki son karşılaşmasında Chelsea, Carabao Kupası'nda Stamford Bridge'de Leeds'i 6-3 mağlup etti. Bu gollü maçtan önce Chelsea, Nisan 2026'daki FA Cup karşılaşmasında da Leeds'i 1-0 yenmişti.

Chelsea-Leeds United maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Chelsea-Leeds United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Chelsea-Leeds United maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Londra'daki Stamford Bridge'de başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 11
Stamford Bridge

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  • Deluxe
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Chelsea-Leeds United Premier League maçı biletleri nasıl alınır?

Chelsea-Leeds United Premier League maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri Chelsea F.C.'nin resmî internet sitesinden doğrudan satın almak en güvenli ve güvenilir yöntemdir. Ancak bunun için genellikle resmî kulüp üyeliği gerekir; bilet alımı, biletlerin bulunabilirliğine ve sadakat puanlarına bağlıdır.

2. İkincil bilet pazarları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse, genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Chelsea-Leeds United Premier League maçı biletleri ne kadar?

Chelsea-Leeds United Premier League maçının bilet fiyatları, kulübün resmî satış kanalları ve ikincil bilet pazarı bazında şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Yetişkin üyeler için standart biletler: Tribüne ve kategoriye bağlı olarak yaklaşık 27 sterlin ile 78 sterlin arasında değişiyor.
  • İndirimli ve çocuk üye biletleri: Genellikle indirimli olan genç yetişkin, yaşlı ve çocuk üye biletlerinin fiyatları, koltuk konumuna göre yaklaşık 14 sterlin ile 59 sterlin arasında değişiyor.
  • Genel satış fiyat farkı: Üyelere ayrılan biletlerin satışından sonra bilet kalırsa, genel satış fiyatları ilgili koltuk kategorilerindeki üye fiyatlarından yaklaşık 5 sterlin daha yüksek oluyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

  • Standart yeniden satış / genel giriş: Üst tribünlerde fiyatlar yaklaşık 129 sterlinden başlıyor; piyasadaki genel ortalama ise talebe bağlı olarak daha yüksek seyrediyor.
  • VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar yaklaşık 200 sterlinden başlıyor ve özel salonlara erişime ve koltukların konumuna göre artıyor.

Chelsea-Leeds United Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Chelsea ve Leeds United'ın form durumu

Chelsea, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Everton'ı deplasmanda 2-0 yendi; Bournemouth karşısında ise evinde üstün bir oyun sergileyerek beş gol attı. Bu serideki tek olumsuz sonuç, Brentford karşısındaki 3-0'lık yenilgiydi. Chelsea bu beş maçta 15 gol atıp dokuz gol yedi. Bu tablo, takımın hücumdaki üretkenliğinin yanı sıra zaman zaman yaşadığı savunma aksaklıklarını da yansıtıyor.

Leeds, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; altı gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında Premier League'de Elland Road'da Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Bu dönemdeki en dikkat çekici sonucu Newcastle karşısındaki 4-1'lik galibiyetiydi. Ancak Crystal Palace ve Manchester United karşısında üst üste aldığı beraberlikler, kazanmasının beklendiği maçlarda puan kaybetme eğilimine işaret ediyor.

CHE

CHE - Form

EVE
K0-2
TOT
K0-2
LIV
K1-1
MUN
K2-0
SUN
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
1/5
LEE

LEE - Form

ARS
K2-1
MUN
B1-1
SUN
B0-0
BOU
K2-0
TOT
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Chelsea-Leeds United: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 9 Eylül 2026'da Carabao Kupası'nda karşılaştı ve Chelsea, Stamford Bridge'de Leeds'i 6-3 yendi. Bundan önce Chelsea, Nisan 2026'daki FA Cup karşılaşmasını 1-0 kazanmıştı. İki takım arasındaki son beş maçta Chelsea üç galibiyet aldı; bir maç berabere bitti, birini ise Leeds kazandı. Leeds'in galibiyeti, Aralık 2025'te Elland Road'da aldığı 3-1'lik sonuçtu.

Kafa Kafaya

ChelseaÇizimLeeds United
3
1
1
Lig Kupası
Chelsea badge
Chelsea
CHE
6
Leeds United badge
Leeds United
LEE
3
MS
FA Kupası
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
MS
Premier Lig
Leeds United badge
Leeds United
LEE
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
MS
FA Kupası
Chelsea badge
Chelsea
CHE
3
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
MS
13Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

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