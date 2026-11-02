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Chelsea-Leeds United maçına bilet nasıl alınır? Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Leeds United
Premier Lig

Chelsea, Premier League'de Leeds United ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Chelsea, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Londra'daki Stamford Bridge'de Leeds United'ı ağırlayacak.

İki takımın 9 Eylül 2026'daki son karşılaşmasında Chelsea, Carabao Cup'ta Stamford Bridge'de Leeds'i 6-3 mağlup etmişti. Bu bol gollü maçtan önce de Chelsea, Nisan 2026'daki FA Cup mücadelesinde Leeds'i 1-0 yenmişti.

Chelsea-Leeds United maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve ne kadar ödeyeceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Chelsea-Leeds United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Chelsea-Leeds United maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Londra'daki Stamford Bridge'de başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 11
Stamford Bridge

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  • Deluxe
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Chelsea-Leeds United Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Chelsea-Leeds United Premier League maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kulübün resmî bilet satışı: Chelsea FC'nin resmî internet sitesi üzerinden doğrudan satın almak en güvenli ve güvenilir yöntemdir. Ancak bunun için genellikle resmî kulüp üyeliği gerekir; bilet alımı, kontenjana ve sadakat puanlarına bağlıdır.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanı tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Chelsea-Leeds United Premier League maçı biletleri ne kadar?

Chelsea-Leeds United Premier League maçı için kulübün resmî kanallarındaki ve ikincil bilet piyasasındaki fiyatlar şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Yetişkin üyeler için standart biletler: Tribüne ve kategoriye göre yaklaşık 27 ila 78 sterlin arasında değişiyor.
  • İndirimli ve çocuk üye biletleri: Genç yetişkin, yaşlı ve çocuk üyelere yönelik biletler genellikle indirimli olup oturma yerine göre yaklaşık 14 ila 59 sterlin arasında değişiyor.
  • Genel satışta fiyat farkı: Üyelere ayrılan biletlerden sonra satışa çıkması hâlinde, genel satış biletleri ilgili oturma kategorilerinde üye fiyatlarından yaklaşık 5 sterlin daha pahalı.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

  • Standart yeniden satış / genel giriş: Üst tribünlerde fiyatlar yaklaşık 129 sterlinden başlıyor; piyasa genelindeki ortalama fiyatlar ise talebe bağlı olarak daha yüksek seyrediyor.
  • VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar yaklaşık 200 sterlinden başlıyor ve özel salon erişimine ve oturma düzenine göre artıyor.

Chelsea-Leeds United Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Chelsea ve Leeds United'ın form durumu

Chelsea, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Everton'ı deplasmanda 2-0 yendi; Bournemouth karşısında da evinde üstün bir oyunla beş gol attı. Bu serideki tek olumsuz sonuç, Brentford karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetti. Chelsea, söz konusu beş maçta 15 gol atıp dokuz gol yedi. Bu tablo, hem hücum üretkenliğini hem de zaman zaman yaşadığı savunma aksaklıklarını yansıtıyor.

Leeds, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alırken altı gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında Premier League'de Elland Road'da Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Bu dönemdeki en dikkat çekici sonucu Newcastle karşısındaki 4-1'lik galibiyetiydi. Ancak Crystal Palace ve Manchester United karşısında üst üste aldığı beraberlikler, kazanması beklenen maçlarda puan kaybetme eğilimine işaret ediyor.

CHE

CHE - Form

BOU
K5-1
EVE
K0-2
TOT
K0-2
LIV
K1-1
MUN
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
LEE

LEE - Form

CRY
B0-0
ARS
K2-1
MUN
B1-1
SUN
B0-0
BOU
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
2/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Chelsea-Leeds United: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması, Chelsea'nin Stamford Bridge'de Leeds'i 6-3 yendiği 9 Eylül 2026 tarihli Carabao Cup maçında gerçekleşti. Chelsea, bundan önce Nisan 2026'daki FA Cup mücadelesini de 1-0 kazanmıştı. İki takım arasındaki son beş maçta Chelsea üç kez, Leeds ise bir kez kazandı; bir maç da berabere bitti. Leeds'in galibiyeti, Aralık 2025'te Elland Road'da aldığı 3-1'lik sonuçtu.

Kafa Kafaya

ChelseaÇizimLeeds United
3
1
1
Lig Kupası
Chelsea badge
Chelsea
CHE
6
Leeds United badge
Leeds United
LEE
3
MS
FA Kupası
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Chelsea
CHE
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
MS
Premier Lig
Leeds United badge
Leeds United
LEE
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
MS
FA Kupası
Chelsea badge
Chelsea
CHE
3
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
MS
13Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

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