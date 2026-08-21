Bu sezon Stamford Bridge çimlerine milyonlarca sterlinlik çok sayıda yeni transfer çıkarken, Chelsea taraftarları bu sezon iç sahada oynanacak Premier League maçlarının biletlerini kapmak için adeta birbirleriyle yarışacak.

Xavi Alonso yönetiminde kendi sahasında daha oturmuş performanslar ortaya koyma sorumluluğu Chelsea'nin üzerinde olacak ve Maviler'in sadık taraftarları 12 Eylül Cumartesi günü Hull City karşısında olumlu bir sonuç bekleyecek.

Chelsea hazırlık döneminde adeta gol olup yağdı; Joao Pedro, Liam Delap ve rekor kıran yeni transfer Morgan Rogers gibi isimlerin tamamı ağları havalandırdı. Bu ivmeyi sürdürebilecekler mi?

GOAL, Chelsea-Hull City maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizin için derledi.

Chelsea-Hull City Premier League maçı ne zaman?

Chelsea-Hull City maçı, 12 Eylül Cumartesi günü Stamford Bridge'de (Londra) oynanacak ve karşılaşmanın başlangıç saati BST ile 15.00 olarak belirlendi.

Chelsea-Hull City Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur; bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrimiçi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekimleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Chelsea-Hull City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kademeleri: Çoğu kulüp; yetişkin, genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), öğrenci ve yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek nominal fiyatların uygulandığı Kategori A'ya girer.

Koltuk konumu: Orta blok yan tribün ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kale arkası üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekli: Nominal fiyat üzerinden iç saha bileti satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekimlerine veya yeniden satış sistemlerine girebilmesi adına aktif ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını resmi olarak 2026/27 sezonu sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda temin edilmesi en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına düşmez.

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