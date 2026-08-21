24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoHull City
Book Chelsea vs Hull City Tickets
Yardımcı:

Chelsea - Hull City maçının biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Chelsea
Hull City

Stamford Bridge'te Chelsea'nin Hull City ile oynayacağı yaklaşan Premier League maçı için bilet satın alabilirdiniz

Bu sezon Stamford Bridge çimlerine milyonlarca sterlinlik çok sayıda yeni transfer çıkarken, Chelsea taraftarları bu sezon iç sahada oynanacak Premier League maçlarının biletlerini kapmak için adeta birbirleriyle yarışacak.

Xavi Alonso yönetiminde kendi sahasında daha oturmuş performanslar ortaya koyma sorumluluğu Chelsea'nin üzerinde olacak ve Maviler'in sadık taraftarları 12 Eylül Cumartesi günü Hull City karşısında olumlu bir sonuç bekleyecek.

Chelsea hazırlık döneminde adeta gol olup yağdı; Joao Pedro, Liam Delap ve rekor kıran yeni transfer Morgan Rogers gibi isimlerin tamamı ağları havalandırdı. Bu ivmeyi sürdürebilecekler mi?

GOAL, Chelsea-Hull City maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizin için derledi.

Chelsea-Hull City Premier League maçı ne zaman?

Chelsea-Hull City maçı, 12 Eylül Cumartesi günü Stamford Bridge'de (Londra) oynanacak ve karşılaşmanın başlangıç saati BST ile 15.00 olarak belirlendi.

crest
Premier Lig - Hafta 4
Stamford Bridge

Chelsea biletleri satın alın

Stamford Bridge'nın canlı atmosferini deneyimleyin. Chelsea biletlerinizi güvence altına alın ve bu fırsatı kaçırmayın.

MILLENNIUM SUITESHOLLINS/UTBBONETTIDRAKESDIRECTORSHARRISCLARKEUTB/TAMBLINGWL7WL6WL5WL4WL3WL1WL8WL2WU7WU6WU5WU4WU3WU8WU2WU1OSSESEXEC CLUBCANALETTOSMANAGERSCHAMPIONSCANOVILLECAPTAINSELN6ELS4EU7EU5EU3EU1SL1SL2SL3SU1SU2SU3SL4SL5SL6SL7SL8SU4SU5SU6SU7SU8L16L15L14L13L12L11L10L09L08U17U16U15U14U13U12U11U10U09U08
  • Deluxe
  • Premium
  • Standard

We may earn a commission on purchases via affiliate links.

Chelsea-Hull City Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur; bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrimiçi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekimleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Chelsea-Hull City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, oturma konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirim kademeleri: Çoğu kulüp; yetişkin, genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), öğrenci ve yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek nominal fiyatların uygulandığı Kategori A'ya girer.
  • Koltuk konumu: Orta blok yan tribün ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kale arkası üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekli: Nominal fiyat üzerinden iç saha bileti satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekimlerine veya yeniden satış sistemlerine girebilmesi adına aktif ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını resmi olarak 2026/27 sezonu sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda temin edilmesi en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına düşmez.

Form durumu

CHE

CHE - Form

FUL
K2-3
LUT
K2-0
BHA
K4-3
ARS
K2-1
LEE
K6-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
HUL

HUL - Form

MUN
K2-0
STK
K1-1
COV
K0-1
AVL
B0-0
SUN
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

ChelseaÇizimHull City
5
0
0
FA Kupası
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
MS
FA Kupası
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
MS
FA Kupası
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Hull City badge
Hull City
HUL
0
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Hull City badge
Hull City
HUL
0
MS
Premier Lig
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
MS
14Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı1/5

Takım haberleri ve kadrolar

Chelsea vs Hull City kadroları

4-2-3-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Diziliş
Hull City crest
Hull City
HUL
3-4-3
E. MartinezE. MartinezM. GustoM. GustoJ. HatoJ. HatoL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaM. RogersM. RogersR. JamesR. JamesR. LaviaR. LaviaC. PalmerC. PalmerP. NetoP. NetoJ. PedroJ. PedroK. TzolakisK. TzolakisS. AjayiS. AjayiN. MendyN. MendyJ. EganJ. EganL. CoyleL. CoyleM. CrooksM. CrooksR. GilesR. GilesR. SlaterR. Slaterteam-logoE. StroudM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnie
Hull City crest
Hull City
HUL
4-2-3-1
Chelsea

İlk 11

Hull City

Yedekler

Teknik direktör

  • X. Alonso
  • S. Jakirovic
Chelsea

Sakatlıklar ve Cezalar

Hull City

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin