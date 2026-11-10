Chelsea, Crystal Palace'ı 2 Desember 2026 Çarşamba günü Londra'daki Stamford Bridge'de ağırlayacak.

İki takımın 25 Ocak 2026'daki son Premier League karşılaşmasında Chelsea, Selhurst Park'ta deplasmanda 3-1 kazandı. Bundan önce, Ağustos 2025'te Stamford Bridge'de oynanan mücadele 0-0'lık golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

Chelsea ile Crystal Palace maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve biletlerin ne kadar olduğu da dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Chelsea-Crystal Palace Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Chelsea-Crystal Palace maçı, 2 Desember 2026 Çarşamba günü Londra'daki Stamford Bridge'de başlayacak.

Chelsea-Crystal Palace Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Chelsea-Crystal Palace Premier League maçının biletlerini satın almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Üyelik seviyeleri, sadakat puanları ve ilgili satış aşamalarına bağlı olarak biletleri doğrudan Chelsea FC'nin resmî bilet satış portalından satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Chelsea-Crystal Palace Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Chelsea-Crystal Palace Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart yetişkin biletleri: Fiyatlar genellikle 47 ila 78 sterlin arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. İndirimli biletler (yaşlılar/gençler): Fiyatlar genellikle 14 ila 39 sterlin arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Genel satış: Genel satış dönemlerinde standart kategori fiyatına genellikle yaklaşık 5 sterlin ek ücret ekleniyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Standart yeniden satış ilanları: Fiyatlar genellikle 90 ila 120 sterlin civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Premium ve ağırlama hizmetli yeniden satış paketleri: Fiyatlar çoğunlukla 140 sterlinden başlayıp 500 sterlinin üzerine çıkıyor.

Chelsea-Crystal Palace Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Chelsea ve Crystal Palace'ın form durumu

Chelsea, son beş Premier League maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Son maçında Tottenham Hotspur'a deplasmanda 2-0 yenildi. Bu beş maçlık serideki en etkileyici performansını ise ekim ayında daha önce AFC Bournemouth'u evinde 5-1 yendiği karşılaşmada sergiledi. Chelsea, eylül ayında Brentford'a da deplasmanda 3-0 kaybetti. Bu sonuçlar, takımın şu ana kadarki sezonuna damga vuran istikrarsızlığı gösteriyor.

Crystal Palace, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Newcastle United'a evinde 2-0 yenildi. Premier League'de Brighton'a da 5-0 mağlup oldu. Bu serideki tek galibiyetini Nottingham Forest karşısında evinde 3-1'lik sonuçla elde etti. Bu galibiyet kısa süreli bir umut verse de ardından sonuçlar yeniden kötüleşti.

Chelsea-Crystal Palace: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Ocak 2026'da karşılaştı. Chelsea, bu Premier League maçını Selhurst Park'ta 3-1 kazandı. Son beş karşılaşmada taraflar ikişer galibiyet alırken bir maç berabere bitti. Bu beş maçta Chelsea sekiz, Crystal Palace ise beş gol attı.