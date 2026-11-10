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Chelsea-Crystal Palace maçına nasıl bilet alınır? Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Chelsea
Crystal Palace
Premier Lig

Chelsea, Premier League'de Crystal Palace ile karşılaşacak. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

Chelsea, Crystal Palace'ı 2 Desember 2026 Çarşamba günü Londra'daki Stamford Bridge'de ağırlayacak.

İki takımın 25 Ocak 2026'daki son Premier League karşılaşmasında Chelsea, Selhurst Park'ta deplasmanda 3-1 kazandı. Bundan önce, Ağustos 2025'te Stamford Bridge'de oynanan mücadele 0-0'lık golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

Chelsea ile Crystal Palace maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve biletlerin ne kadar olduğu da dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Chelsea-Crystal Palace Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Chelsea-Crystal Palace maçı, 2 Desember 2026 Çarşamba günü Londra'daki Stamford Bridge'de başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 13
Stamford Bridge

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  • Deluxe
  • Premium
  • Standard

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Chelsea-Crystal Palace Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Chelsea-Crystal Palace Premier League maçının biletlerini satın almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kulübün resmî bilet satışı: Üyelik seviyeleri, sadakat puanları ve ilgili satış aşamalarına bağlı olarak biletleri doğrudan Chelsea FC'nin resmî bilet satış portalından satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Chelsea-Crystal Palace Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Chelsea-Crystal Palace Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Standart yetişkin biletleri: Fiyatlar genellikle 47 ila 78 sterlin arasında değişiyor.
  • İndirimli biletler (yaşlılar/gençler): Fiyatlar genellikle 14 ila 39 sterlin arasında değişiyor.
  • Genel satış: Genel satış dönemlerinde standart kategori fiyatına genellikle yaklaşık 5 sterlin ek ücret ekleniyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

  • Standart yeniden satış ilanları: Fiyatlar genellikle 90 ila 120 sterlin civarından başlıyor.
  • Premium ve ağırlama hizmetli yeniden satış paketleri: Fiyatlar çoğunlukla 140 sterlinden başlayıp 500 sterlinin üzerine çıkıyor.

Chelsea-Crystal Palace Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Chelsea ve Crystal Palace'ın form durumu

Chelsea, son beş Premier League maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Son maçında Tottenham Hotspur'a deplasmanda 2-0 yenildi. Bu beş maçlık serideki en etkileyici performansını ise ekim ayında daha önce AFC Bournemouth'u evinde 5-1 yendiği karşılaşmada sergiledi. Chelsea, eylül ayında Brentford'a da deplasmanda 3-0 kaybetti. Bu sonuçlar, takımın şu ana kadarki sezonuna damga vuran istikrarsızlığı gösteriyor.

Crystal Palace, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Newcastle United'a evinde 2-0 yenildi. Premier League'de Brighton'a da 5-0 mağlup oldu. Bu serideki tek galibiyetini Nottingham Forest karşısında evinde 3-1'lik sonuçla elde etti. Bu galibiyet kısa süreli bir umut verse de ardından sonuçlar yeniden kötüleşti.

CHE

CHE - Form

EVE
K0-2
TOT
K0-2
LIV
K1-1
MUN
K2-0
SUN
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
1/5
CRY

CRY - Form

NEW
K0-2
FUL
K0-1
TOT
K2-0
TSG
B1-1
LIV
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Chelsea-Crystal Palace: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Ocak 2026'da karşılaştı. Chelsea, bu Premier League maçını Selhurst Park'ta 3-1 kazandı. Son beş karşılaşmada taraflar ikişer galibiyet alırken bir maç berabere bitti. Bu beş maçta Chelsea sekiz, Crystal Palace ise beş gol attı.

Kafa Kafaya

ChelseaÇizimCrystal Palace
2
3
0
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
3
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
MS
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
3
MS
8Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı4/5

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