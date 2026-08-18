Chelsea taraftarları, Premier League’de çok sayıda yeni yüzü ilk kez iç sahada izleme ihtimali ve kenar çizgisindeki yeni teknik direktör nedeniyle büyük heyecan yaşıyor. Bu heyecanı ilk kez 30 Ağustos Pazar günü, Chelsea’nin Stamford Bridge’de Brighton’ı ağırlayacağı maçta yaşayacaklar. Siz de maç biletinizi bugün alarak bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Xabi Alonso’nun Chelsea’si sahaya yeni yıldız transferlerle çıkacak. Maxence Lacroix, Marco Palestra ve Geovany Quenda’nın her biri 50 milyon £’nun üzerinde bedellerle imza atarken, manşetleri süsleyen transfer ise elbette Aston Villa’dan 117 milyon £ gibi dev bir bonservis bedeliyle alınan Morgan Rogers oldu.

Chelsea’nin en iyi performansını göstermesi gerekecek, çünkü Brighton geçen sezon Chelsea’ye karşı iki maçı da kazanmanın moralli havasıyla şehre gelecek; kendi sahasında 3-0, Stamford Bridge’de ise 3-1 galip gelmişti.

GOAL, Chelsea ile Brighton & Hove Albion arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Chelsea - Brighton & Hove Albion Premier League maçı ne zaman?

Chelsea - Brighton & Hove Albion karşılaşmasının başlangıç saati, 30 Ağustos Pazar günü Londra’daki Stamford Bridge’de BST ile 14.00 olarak planlandı.

Chelsea - Brighton & Hove Albion Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletler ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel çapta çok yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnike sistemi nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı online kuyruk sistemi, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleriyle değiştirildi (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler, kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçları için üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Chelsea - Brighton & Hove Albion Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League maç biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (ör. A, B veya C Kategorisi). İlk altıdaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar A Kategorisi’ne girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Nominal fiyat üzerinden ev sahibi takım biletleri satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi için aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu 30 £ tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28 sezonuna kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst seviye sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç düşmez.

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