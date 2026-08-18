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Chelsea - Brighton & Hove Albion maçı biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Chelsea
Brighton & Hove Albion

Chelsea'yi ve yüksek bonservis bedelleriyle yapılan transferlerini bu sezon ilk kez kendi sahasında izleme fırsatını kaçırmayın

Chelsea taraftarları, Premier League’de çok sayıda yeni yüzü ilk kez iç sahada izleme ihtimali ve kenar çizgisindeki yeni teknik direktör nedeniyle büyük heyecan yaşıyor. Bu heyecanı ilk kez 30 Ağustos Pazar günü, Chelsea’nin Stamford Bridge’de Brighton’ı ağırlayacağı maçta yaşayacaklar. Siz de maç biletinizi bugün alarak bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Xabi Alonso’nun Chelsea’si sahaya yeni yıldız transferlerle çıkacak. Maxence Lacroix, Marco Palestra ve Geovany Quenda’nın her biri 50 milyon £’nun üzerinde bedellerle imza atarken, manşetleri süsleyen transfer ise elbette Aston Villa’dan 117 milyon £ gibi dev bir bonservis bedeliyle alınan Morgan Rogers oldu.

Chelsea’nin en iyi performansını göstermesi gerekecek, çünkü Brighton geçen sezon Chelsea’ye karşı iki maçı da kazanmanın moralli havasıyla şehre gelecek; kendi sahasında 3-0, Stamford Bridge’de ise 3-1 galip gelmişti.

GOAL, Chelsea ile Brighton & Hove Albion arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Chelsea - Brighton & Hove Albion Premier League maçı ne zaman?

Chelsea - Brighton & Hove Albion karşılaşmasının başlangıç saati, 30 Ağustos Pazar günü Londra’daki Stamford Bridge’de BST ile 14.00 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 2
Stamford Bridge

Chelsea biletleri satın alın

Stamford Bridge'nın canlı atmosferini deneyimleyin. Chelsea biletlerinizi güvence altına alın ve bu fırsatı kaçırmayın.

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  • Deluxe
  • Premium
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Chelsea - Brighton & Hove Albion Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletler ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel çapta çok yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnike sistemi nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı online kuyruk sistemi, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleriyle değiştirildi (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler, kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçları için üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Chelsea - Brighton & Hove Albion Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League maç biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (ör. A, B veya C Kategorisi). İlk altıdaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar A Kategorisi’ne girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: Nominal fiyat üzerinden ev sahibi takım biletleri satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi için aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu 30 £ tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28 sezonuna kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst seviye sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç düşmez.

Form durumu

CHE

CHE - Form

MIL
K3-0
JDT
B3-3
RSO
K3-1
FUL
K2-3
LUT
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BHA

BHA - Form

ROM
K3-0
BOL
K1-0
TRO
B0-0
AVL
K4-0
TRO
K4-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/0
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
0/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

ChelseaÇizimBrighton & Hove Albion
1
0
4
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
MS
FA Kupası
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
MS
6Attığı Gol13
Maç 2.5 üstü golle bitti5/5
Her iki takım da gol attı3/5

Takım haberleri ve kadrolar

Chelsea vs Brighton & Hove Albion kadroları

3-4-2-1
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Diziliş
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
4-2-3-1
E. MartinezE. MartinezL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaM. LacroixM. LacroixJ. HatoJ. HatoC. PalmerC. PalmerR. LaviaR. LaviaM. RogersM. RogersP. NetoP. NetoM. GustoM. GustoJ. PedroJ. PedroB. VerbruggenB. VerbruggenL. VuskovicL. VuskovicM. WiefferM. WiefferL. DunkL. DunkF. KadiogluF. KadiogluP. GrossP. GrossD. GomezD. GomezM. De CuyperM. De CuyperM. YalcouyeM. YalcouyeO. BoscagliO. BoscagliC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
3-4-2-1
Chelsea

İlk 11

Brighton & Hove Albion

Yedekler

Teknik direktör

  • X. Alonso
  • F. Hurzeler
Chelsea

Sakatlıklar ve Cezalar

Brighton & Hove Albion

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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