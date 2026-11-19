Charlton Athletic, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Londra'daki The Valley'de Swansea City'yi ağırlayacak.

İki takımın 2025–26 EFL Championship sezonundaki karşılaşmaları heyecanlı anlara sahne oldu. Kasım 2025'te The Valley'de oynanan ilk maç, çekişmeli bir mücadelenin ardından 1-1 sona erdi. Sezonun son günü olan Mayıs 2026'daki son karşılaşmalarında ise Swansea, Miles Leaburn'ün beraberliği sağladığı golün ardından Adam Idah'ın son bölümde attığı iki gol ve Leo Walta'nın serbest vuruş golüyle evinde 3-1 kazandı.

Charlton Athletic-Swansea City maçına nasıl bilet alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Charlton Athletic-Swansea City Championship maçı ne zaman başlayacak?

Charlton Athletic-Swansea City maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Londra'daki The Valley'de başlayacak.

Championship - Hafta 21 12 Ara 2026 - 10:00 The Valley, Charlton

Charlton Athletic-Swansea City Championship maçının biletleri nasıl alınır?

Charlton Athletic-Swansea City Championship maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Charlton Athletic'in resmî iç saha biletleri: Ev sahibi takımın taraftarları, biletleri doğrudan Charlton Athletic'in resmî satış kanallarından alabilir. Biletleri Charlton Athletic'in internet sitesinden satın alabilir veya The Valley'deki bilet gişesine gidip gişeyi arayabilirsiniz.

Ev sahibi takımın taraftarları, biletleri doğrudan Charlton Athletic'in resmî satış kanallarından alabilir. Biletleri Charlton Athletic'in internet sitesinden satın alabilir veya The Valley'deki bilet gişesine gidip gişeyi arayabilirsiniz. Swansea City'nin resmî deplasman kontenjanı: Deplasman takımını destekliyorsanız Swansea City'ye ayrılan taraftar kontenjanından bilet alabilirsiniz. Bu taraftarlar genellikle Jimmy Seed Tribünü'nde veya deplasman taraftarlarına ayrılmış eşdeğer bir bölümde oturur. Deplasman biletleri, genel satışa çıkmadan önce Jack Army üyeleri ve kombine sahiplerine tanınan öncelik aşamalarıyla Swansea City'nin resmî bilet sistemi üzerinden dağıtılır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki kontenjanlar tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Charlton Athletic-Swansea City Championship biletleri ne kadar?

Charlton Athletic-Swansea City Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart yetişkin biletleri: Genellikle yaklaşık 30 £ 'dan başlıyor.

Genellikle yaklaşık 'dan başlıyor. Aile paketleri: İki yetişkin ve 12 yaşından küçük iki çocuk için sunulan U12 Paketi 50 £ 'dan başlıyor. İki yetişkin ve 18 yaşından küçük iki çocuk için paket ise 60 £ olarak fiyatlandırılıyor.

İki yetişkin ve 12 yaşından küçük iki çocuk için sunulan U12 Paketi 'dan başlıyor. İki yetişkin ve 18 yaşından küçük iki çocuk için paket ise olarak fiyatlandırılıyor. Çok maçlı paketler: Yaklaşık 22,50 £ ila 24 £ arasında başlayan fiyatlarla sunuluyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları piyasa talebine göre belirlenir:

Sahanın uzun kenarındaki ve genel tribünler: Yaklaşık 70 £ ila 78 £ arasında başlayan fiyatlarla.

Yaklaşık arasında başlayan fiyatlarla. Alt tribün / daha iyi görüş açısına sahip yerler: Genellikle 80 £ ila 90 £ ve üzeri fiyatlarla.

Charlton Athletic-Swansea City Championship maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Charlton Athletic ve Swansea City'nin form durumu

Charlton, son beş Championship maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyetle dört puan topladı. Son maçında 7 Kasım'da Sheffield United'ı evinde 2-1 yendi. Öncesinde ise Bolton Wanderers'a 1-0, Middlesbrough'ya 3-0 mağlup olmuştu. Charlton bu beş maçta beş gol atıp yedi gol yedi. Sheffield United galibiyetinden önceki dört maçının üçünü kaybetmesi, takımın istikrar sağlamakta zorlandığını gösteriyor.

Swansea, son beş Championship maçında bir galibiyet ve dört mağlubiyet aldı. Bu dönemdeki en dikkat çekici sonucu, 31 Ekim'de Blackburn Rovers karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetti. Ancak bu galibiyetin öncesinde Queens Park Rangers'a 5-0, sonrasında Portsmouth'a 3-1 yenildi. Swansea'nın son maçı ise 7 Kasım'da Birmingham City karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle bitti. Bu beş maçta altı gol atıp on gol yemesi, sezonuna damga vuran istikrarsızlığı yansıtıyor.

Charlton Athletic-Swansea City: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son resmî karşılaşma 2 Mayıs 2026'da oynandı. Swansea City, Championship'teki bu maçta Charlton Athletic'i evinde 3-1 yendi. Bundan önce iki kulüp, Kasım 2025'te The Valley'de 1-1 berabere kalmıştı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Swansea üç, Charlton bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti.