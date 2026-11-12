Charlton Athletic, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Londra'daki The Valley'de Birmingham City'yi ağırlayacak.

İki takımın 2025-26 EFL Championship sezonundaki lig karşılaşmalarında Charlton, sezonun önceki bölümünde St Andrew's'ta 1-1 berabere kaldığı Birmingham City'yi The Valley'de 1-0 mağlup etti. İki kulüp, 2024-25 sezonunda EFL League One ve EFL Cup'ta da çekişmeli maçlar oynadı.

GOAL, Charlton Athletic-Birmingham City maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi. GOAL

Charlton Athletic-Birmingham City Championship maçı ne zaman başlayacak?

Charlton Athletic-Birmingham City maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Londra'daki The Valley'de oynanacak.

Championship - Hafta 19 5 Ara 2026 - 10:00 The Valley, Charlton

Charlton Athletic-Birmingham City Championship maçının biletleri nasıl alınır?

Charlton Athletic-Birmingham City Championship maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî bilet satışı: Biletlerinizi, ayrılan kontenjanlar kapsamında doğrudan Charlton Athletic'in resmî bilet satış portalından veya Birmingham City'nin deplasman biletleri bölümünden satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Charlton Athletic-Birmingham City Championship maçının biletleri ne kadar?

Charlton Athletic-Birmingham City Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkin genel giriş bileti: The Valley'deki koltuk kategorisine ve tribüne bağlı olarak 25 ila 35 sterlin.

The Valley'deki koltuk kategorisine ve tribüne bağlı olarak 25 ila 35 sterlin. İndirimli biletler (yaşlılar ve genç yetişkinler): 18 ila 25 sterlin.

18 ila 25 sterlin. Çocuk biletleri (18 yaş altı): 10 ila 15 sterlin.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Standart koltuklar: 45 ila 75 sterlin.

45 ila 75 sterlin. Premium / uzun kenar koltukları: 85 ila 130 sterlin ve üzeri.

Charlton Athletic-Birmingham City Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

Charlton Athletic ve Birmingham City'nin form durumu

Charlton, son beş Championship maçında dört yenilgi ve bir beraberlikle bir puan aldı. Son maçında 3 Kasım'da Bolton Wanderers'a sahasında 1-0 yenilen ekip, 31 Ekim'de de Middlesbrough karşısında 3-0'lık ağır bir mağlubiyet yaşadı. Charlton bu beş maçta dört gol atıp dokuz gol yedi.

Birmingham, son beş Championship maçının dördünü kazandı. Son maçında Millwall'u 3-0 yenen ekip, bu süreçte Preston North End'i 4-0 ve Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup etti. Birmingham, tek yenilgisini Cardiff City deplasmanında aldığı bu beş maçta 11 gol attı ve yalnızca bir gol yedi.

Charlton Athletic-Birmingham City: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son maç, 7 Mart 2026'da The Valley'de oynandı ve Charlton'ın Championship'te aldığı 1-0'lık galibiyetle sonuçlandı. Bundan önce kulüpler, Aralık 2025'te St Andrew's'ta 1-1 berabere kalmıştı. Championship, League One ve Carabao Cup'taki son beş karşılaşmada Charlton iki, Birmingham iki galibiyet aldı; bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.