Championship Playoff 2026 biletleri nasıl alınır: EFL biletleri nereden alınır, tahminler ve daha fazlası

Championship'te sezonu 3. ile 6. sıralar arasında tamamlayıp Premier League'e doğrudan yükselme şansını kaçıran takımlar için play-off'lar bir başka can simidi sunuyor. Taraftarlar için de sezonun en heyecan verici dönemlerinden biri bu, çünkü Wembley Stadyumu'na gitme ihtimali var.

Championship sezonunda müthiş bir final bizi bekliyor; takımlar kritik lig sıralarını kapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Beklenti arttıkça maç biletlerine olan talep de yükseliyor.

Sezon sonundaki bu nefes kesen aksiyonu yerinde izleme şansını kaçırmayın. GOAL, Championship play-off biletleriyle ilgili tüm bilgileri, fiyatların ne kadar olduğunu ve biletleri nereden alabileceğinizi sizin için derledi.

Championship Play-off'ları 2026 ne zaman?

Championship normal sezonu 2 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Bu tarih League 1 ve League 2 için de geçerli.

Ardından Championship play-off programı şöyle:

Tarih Karşılaşma (BST) Stadyum Biletler 8 Mayıs Cuma Yarı final, 1. maç: 6. - 3. (20.00) TBC Biletler 9 Mayıs Cumartesi Yarı final, 1. maç: 5. - 4. (12.30) TBC Biletler 11 Mayıs Pazartesi Yarı final, 2. maç: 3. - 6. (20.00) TBC Biletler 12 Mayıs Salı Yarı final, 2. maç: 4. - 5. (20.00) TBC Biletler 23 Mayıs Cumartesi Final: TBC - TBC (15.00) Wembley Stadyumu (Londra) Biletler

Championship Play-off Finali'nin oynanacağı stadyum: Wembley Stadyumu

Yüz yılı aşkın süredir yerel ve uluslararası futbolun odak noktalarından biri olan Wembley Stadyumu gibisi dünyada pek yok.

21. yüzyılın başlarında yeniden inşa edilen stadyum, ragbi, boks ve NFL gibi pek çok başka spor etkinliğine ve çok sayıda öne çıkan müzik konserine de ev sahipliği yaptı.

2017'de Adele'in burada verdiği konseri 98.000 kişilik dev bir kalabalık izledi.

Yaklaşan Championship 2026 fikstürü

Önümüzdeki haftalarda oynanacak ve yükselme yarışını etkileyebilecek dikkat çekici Championship maçlarından bazıları şöyle:

Tarih Karşılaşma (BST) Stadyum Biletler 18 Nisan Cumartesi Millwall - Queens Park Rangers (12.30) The Den (Londra) Biletler Bristol City - Norwich City (15.00) Ashton Gate (Bristol) Biletler Swansea City - Southampton (15.00) Swansea.com Stadium (Swansea) Biletler 19 Nisan Pazar Ipswich Town - Middlesbrough (12.00) Portman Road (Ipswich) Biletler 21 Nisan Salı Norwich City - Derby County (19.45) Carrow Road (Norwich) Biletler Southampton - Bristol City (19.45) St Mary's Stadium (Southampton) Biletler 25 Nisan Cumartesi Queens Park Rangers - Derby County (15.00) Loftus Road (Londra) Biletler 26 Nisan Pazar Coventry City - Wrexham (12.00) Coventry Building Society Arena (Coventry) Biletler 28 Nisan Salı Southampton - Ipswich Town (19.45) St Mary's Stadium (Southampton) Biletler 2 Mayıs Cumartesi Hull City - Norwich City (12.30) MKM Stadium (Kingston upon Hull) Biletler Ipswich Town - Queens Park Rangers (12.30) Portman Road (Ipswich) Biletler Wrexham - Middlesbrough (12.30) Racecourse Ground (Wrexham) Biletler

Championship Play-off 2026 biletleri nasıl alınır?

2026 Championship play-off yarı finallerinin resmi biletleri, takımlar belli olduktan sonra mücadele edecek kulüplerin internet siteleri üzerinden satın alınabilecek.

Finalin aksine yarı final maçları tarafsız sahada değil, katılımcı takımların kendi sahalarında oynanıyor.

Wembley Stadyumu'ndaki Championship play-off finali için biletler, yarı finallerin ardından finalistler belli olduktan sonra öncelikli olarak doğrudan iki kulüp üzerinden satışa sunuluyor. Her kulübe kendi taraftarlarına satması için belirli bir bilet kontenjanı veriliyor.

Hem Championship play-off yarı finalleri hem de final için kulüpler genellikle biletleri aşamalı olarak satışa çıkarıyor ve önceliği kombine sahipleri ile üyelere veriyor.

Taraftarlar, Championship play-off biletlerini resmi kanalların yanı sıra StubHub gibi ikincil pazarlardan da temin etme seçeneğine sahip.

Championship Play-off 2026 biletleri ne kadar?

2026 Championship play-off finaline dair resmi detaylar henüz doğrulanmamış olsa da Wembley Stadyumu'ndaki geçen yılın fiyatları iyi bir referans niteliğinde ve şu şekildeydi:

Bölüm Fiyat Kategori 1 £105 Kategori 2 £82 Kategori 3 £67 Kategori 4 £54 Kategori 5 £37

65 yaş ve üzeri taraftarlar, 16 yaş ve altı çocuklar ile Genç Yetişkinler (17-21) için indirimli fiyatlar vardı.

Championship play-off yarı finallerine ilişkin bilgiler katılımcılar belli olana kadar netleşmeyecek olsa da bu sezonki ortalama Championship maç fiyatlarına bakıldığında, yetişkin biletlerinin £25 ile £50 arasında olması bekleniyor.

Ek bilgiler için zamanı yaklaştığında mücadele edecek kulüplerin resmi bilet portallarını, güncel uygunluk durumu için de StubHub gibi ikincil siteleri takip etmeyi unutmayın.

Hangi Championship Play-off 2026 ağırlama paketleri mevcut?

2026 Championship play-off finali için, katılımcılar belli olmadan önce biletinizi garanti altına almak istiyorsanız resmi ağırlama paketlerini satın alabilirsiniz. Wembley Stadyumu'nun Experiences by Wembley Stadium hizmeti taraftarlara üst düzey maç günü deneyimi sunuyor.

Ayrıca Konserler, NFL ve Boks gibi büyük etkinliklerin biletlerine öncelikli erişim dahil olmak üzere bir dizi özel üyelik avantajı da bulunuyor.

£2.730 ile £13.458 arasında değişen şu altı farklı üyelik mevcut:

Inner Circle

Centre Circle

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Private Box

Championship Play-off'ları 2026'dan neler beklenmeli?

Sunderland, geçen mayıs ayında Wembley Stadyumu'nda oynanan 2025 Championship Play-off Finali'nde Sheffield United'ı 2-1 yenerek dokuz sezon sonra ilk kez Premier League'e döndü.

Bu, Black Cats için destansı bir geri dönüş oldu; oyuna sonradan giren Tommy Watson, 90+5. dakikada galibiyet golünü attı.

Bu Sunderland'in Championship play-off'larındaki ilk başarısı olsa da yıllar içinde başka kulüpler de sezon sonundaki bu büyük hesaplaşmadaki kahramanlıklarıyla ün kazandı. Crystal Palace, 2013'te Wembley'de Kevin Phillips'in uzatmalardaki golüyle Watford'u 1-0 yendiğinde, Kartallar play-off yoluyla İngiltere'nin en üst ligine dördüncü kez yükselmiş oldu.

Son dönemdeki Championship Play-off finalleri genellikle tek gollü farklarla sonuçlanan gergin ve nefes kesici maçlar oldu. Ancak 1998'de şimdiye kadarki en iyi Championship play-off finallerinden birine tanıklık ettik ve Sunderland o gün sahadan ikinci olarak ayrılmak zorunda kaldı.

Üç kez öne geçmesine rağmen Sunderland, kararlı Charlton Athletic takımını bitiremedi. Addicks efsanesi Clive Mendonca, uzatmalarda 103. dakikada attığı golle skoru 4-4'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı. 13 kusursuz penaltının ardından Michael Gray Sunderland adına kaçırdı ve böylece Charlton, gerçekten destansı geçen karşılaşmanın ardından Premier League'e yükseldi.

Son Championship Play-off kazananları kimler?