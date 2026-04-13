Championship Play-Off 2026 biletleri nasıl alınır: EFL biletleri nereden alınır, tahminler ve daha fazlası

Championship'te sezonu 3. ile 6. sıra arasında tamamlayıp Premier League'e doğrudan yükselme şansını kaçıran takımlar için play-off'lar bir başka can simidi sunuyor. Taraftarlar için de sezonun en heyecan verici dönemlerinden biri, çünkü Wembley Stadyumu'na gitme ihtimali var.

Championship sezonunda müthiş bir final bizi bekliyor; takımlar kritik lig sıralarını kapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Beklenti arttıkça maç biletlerine olan talep de yükseliyor.

Sezon sonundaki bu nefes kesen aksiyonu yerinde izleme fırsatını kaçırmayın. GOAL, Championship play-off biletleriyle ilgili tüm bilgileri, ne kadar oldukları ve nereden satın alınabilecekleri dahil, sizin için derledi.

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Championship Playoff 2026 ne zaman?

Championship'te normal sezon 2 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Bu tarih League 1 ve League 2 için de geçerli.

Ardından Championship play-off takvimi şu şekilde:

Tarih Maç (BST) Stadyum Biletler 8 Mayıs Cum Yarı final, 1. maç: 6. - 3. (20.00) TBC Biletler 9 Mayıs Cmt Yarı final, 1. maç: 5. - 4. (12.30) TBC Biletler 11 Mayıs Pzt Yarı final, 2. maç: 3. - 6. (20.00) TBC Biletler 12 Mayıs Sal Yarı final, 2. maç: 4. - 5. (20.00) TBC Biletler 23 Mayıs Cmt Final: TBC - TBC (15.00) Wembley Stadyumu (Londra) Biletler

Championship Playoff Finali'nin stadyumu: Wembley Stadyumu

Yüz yılı aşkın süredir yerel ve uluslararası futbolun odak noktalarından biri olan Wembley Stadyumu gibi dünyada çok fazla stat yok.

21. yüzyılın başlarında yeniden inşa edilen stat, rugby, boks ve NFL gibi birçok başka spora da, ayrıca sayısız büyük müzik konserine de ev sahipliği yaptı.

2017'de Adele'in buradaki performansını 98.000 kişilik dev bir kalabalık izledi.

Yaklaşan Championship 2026 maçları

Önümüzdeki haftalarda oynanacak ve yükselme yarışını etkileyebilecek dikkat çekici Championship maçlarından bazıları şunlar:

Tarih Maç (BST) Stadyum Biletler 18 Nisan Cmt Millwall - Queens Park Rangers (12.30) The Den (Londra) Biletler Bristol City - Norwich City (15.00) Ashton Gate (Bristol) Biletler Swansea City - Southampton (15.00) Swansea.com Stadium (Swansea) Biletler 19 Nisan Paz Ipswich Town - Middlesbrough (12.00) Portman Road (Ipswich) Biletler 21 Nisan Sal Norwich City - Derby County (19.45) Carrow Road (Norwich) Biletler Southampton - Bristol City (19.45) St Mary's Stadium (Southampton) Biletler 25 Nisan Cmt Queens Park Rangers - Derby County (15.00) Loftus Road (Londra) Biletler 26 Nisan Paz Coventry City - Wrexham (12.00) Coventry Building Society Arena (Coventry) Biletler 28 Nisan Sal Southampton - Ipswich Town (19.45) St Mary's Stadium (Southampton) Biletler 2 Mayıs Cmt Hull City - Norwich City (12.30) MKM Stadium (Kingston upon Hull) Biletler Ipswich Town - Queens Park Rangers (12.30) Portman Road (Ipswich) Biletler Wrexham - Middlesbrough (12.30) Racecourse Ground (Wrexham) Biletler

Championship Playoff 2026 biletleri nasıl alınır?

2026 Championship play-off yarı finallerinin resmi biletleri, takımlar kesinleştikten sonra mücadele edecek kulüplerin internet siteleri üzerinden satın alınabilecek.

Finalden farklı olarak yarı final maçları, tarafsız bir sahada değil, katılan takımların kendi sahalarında oynanır.

Wembley Stadyumu'ndaki Championship play-off finali için biletler, yarı finallerin ardından finalistler belli olduktan sonra öncelikli olarak doğrudan iki kulüp üzerinden satışa sunulur. Her kulüp, kendi taraftarlarına satmak üzere belirli bir bilet kontenjanı alır.

Hem Championship play-off yarı finalleri hem de final için kulüpler genellikle biletleri aşamalı olarak satışa çıkarır ve sezonluk bilet sahipleriyle üyelere öncelik tanır.

Taraftarlar, Championship play-off biletlerini resmi kanalların yanı sıra StubHub gibi ikincil pazarlardan da temin etme seçeneğine sahip.

Championship Playoff 2026 biletleri ne kadar?

2026 Championship play-off finalinin resmi detayları henüz doğrulanmamış olsa da, geçen yıl Wembley Stadyumu'ndaki fiyatlar iyi bir rehber niteliğinde ve şu şekildeydi:

Bölüm Fiyat Kategori 1 £105 Kategori 2 £82 Kategori 3 £67 Kategori 4 £54 Kategori 5 £37

65 yaş ve üzeri taraftarlar, 16 yaş ve altı çocuklar ve Genç Yetişkinler (17-21) için indirimli fiyatlar vardı.

Championship play-off yarı finallerine ilişkin bilgiler katılımcılar kesinleşene kadar belli olmayacak olsa da, bu sezonki ortalama Championship maç fiyatları baz alındığında yetişkin biletlerinin £25 ile £50 arasında olması bekleniyor.

Ek bilgiler için, tarih yaklaştıkça mücadele edecek kulüplerin resmi bilet portallarını ve güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil siteleri takip etmeyi unutmayın.

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Hangi Championship Playoff 2026 hospitality paketleri mevcut?

2026 Championship play-off finali özelinde, katılımcılar belli olmadan önce biletinizi garantilemek istiyorsanız resmi hospitality paketlerini satın alabilirsiniz. Wembley Stadyumu'nun Experiences hizmeti, taraftarlara üst düzey maç günü deneyimi sunuyor.

Ayrıca konserler, NFL ve boks gibi büyük etkinliklerde biletlere öncelikli erişim de dahil olmak üzere çeşitli özel üyelik avantajları da bulunuyor.

£2.730 ile £13.458 arasında değişen altı farklı üyelik şu şekilde:

Inner Circle

Centre Circle

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Private Box

Championship Playoff 2026'dan neler beklenmeli?

Sunderland, geçen mayıs ayında Wembley Stadyumu'nda oynanan 2025 Championship Playoff Finali'nde Sheffield United'ı 2-1 mağlup ederek dokuz sezon aradan sonra ilk kez Premier League'e döndü.

Bu, Black Cats için destansı bir geri dönüş oldu; oyuna sonradan giren Tommy Watson, 90+5. dakikada galibiyet golünü attı.

Bu Sunderland'in ilk Championship play-off zaferi olsa da, yıllar içinde başka kulüpler de sezon sonu hesaplaşmalarındaki kahramanlıklarıyla ün yaptı. Crystal Palace'ın 2013'te Wembley'de Watford'u Kevin Phillips'in uzatmalarda attığı golle 1-0 yenmesi, kulübün play-off yoluyla İngiltere'nin en üst ligine dördüncü yükselişi olmuştu.

Son Championship Playoff finalleri genellikle tek gollü galibiyet farklarıyla sonuçlanan, gergin ve nefes kesen maçlar oldu. Ancak 1998'de, gelmiş geçmiş en iyi Championship play-off finallerinden birine tanıklık ettik ve Sunderland o gün ikinci sırayla yetinmek zorunda kaldı.

Üç kez öne geçmesine rağmen Sunderland, kararlı Charlton Athletic takımını bitiremedi. Addicks efsanesi Clive Mendonca, uzatmalarda 103. dakikada attığı golle skoru 4-4'e getirip maçı penaltılara taşıdı. Kusursuz kullanılan 13 penaltının ardından Michael Gray Sunderland adına kaçırdı ve böylece Charlton, gerçekten destansı bir karşılaşmanın ardından yükselmeyi elde etti.

Son dönemdeki Championship Playoff kazananları kimler?

Yıl Kazanan İkinci Skor 2025 Sunderland Sheffield United 2-1 2024 Southampton Leeds United 1-0 2023 Luton Town Coventry City 6-5 (pen) 2022 Nottingham Forest Huddersfield Town 1-0 2021 Brentford Swansea City 2-0 2020 Fulham Brentford 2-1 (uzt) 2019 Aston Villa Derby County 2-1 2018 Fulham Aston Villa 1-0 2017 Huddersfield Town Reading 4-3 (pen) 2016 Hull City Sheffield Wednesday 1-0

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