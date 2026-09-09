Old Firm derbisi biletlerini ayırtın:

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Celtic - Rangers 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Old Firm derbisi biletleri, dünya futbolunda en çok talep gören biletler arasında yer alıyor. Celtic Park'ın kapasitesi 60.411, Ibrox Stadyumu'nun kapasitesi ise 50.817. Bu nedenle her iki stat da, özellikle bu fikstürde, maç gününden çok önce düzenli olarak tamamen doluyor.

İlk başvurmanız gereken yer her zaman Celtic ve Rangers'ın internet sitelerindeki resmi kulüp bilet portalları olmalıdır.

Ancak genel satıştaki sınırlı erişilebilirlik nedeniyle, kombine bilet sahibi ya da resmi üyelik programının parçası değilseniz koltuk bulmak son derece zordur.

Satın alma işlemi öncesinde her platformun özgünlük garantilerini ve alıcı koruma politikalarını mutlaka inceleyin.

Celtic - Rangers bilet fiyatları ne kadar?

Old Firm derbisi için resmi bilet fiyatları maça ve oturma konumuna göre değişiklik gösteriyor, ancak standart fiyatların yetişkinler için yaklaşık £45-£65, indirimli biletler için ise £30-£40 seviyesinden başlamasını bekleyebilirsiniz.

İkincil yeniden satış sitelerinde ise yüksek talep nedeniyle fiyatlar ciddi şekilde artabilir ve premium görüş açısı ya da hospitality bölümlerinde koltuk başına çoğu zaman £200'ün üzerine çıkabilir.

Güncel kalmak için her iki kulübün de e-posta listelerine kaydolun ve bilet satış duyurularını takip etmek adına sosyal medya kanallarını izleyin.

Celtic - Rangers bileti alma şansımı nasıl artırabilirim?

Celtic ile Rangers arasındaki Old Firm derbisi için bilet alma şansınızı artırmanın en güçlü yolu, fikstürle ilgili her iki kulüpten gelen tüm güncellemeleri takip ettiğinizden emin olmaktır.

Biletlerin çoğu sezonluk bilet sahiplerine ayrılmış olsa da taraftarlar yine de tek maçlık bir bilet edinme şansı bulabilir.

Kulübün sosyal medya kanallarını yakından takip edin ve bu sezonki Old Firm derbisinin her iki ayağındaki bilet durumundan haberdar olmak için resmi bilet portallarını düzenli olarak kontrol edin.

Celtic - Rangers biletlerini online satın alabilir miyim?

Celtic ile Rangers arasındaki Old Firm derbisi için biletleri online olarak satın alabilirsiniz.

Bu sezon her maç öncesinde taraftarlara sunulan biletlerin büyük bölümü, hatta tamamı, yalnızca online olarak satışa çıkacaktır.

Kontenjan durumundan haberdar olmak için resmi kulüp bilet portallarına giriş yapın ya da size uygun bir koltuk bulmaya çalışmak için StubHub gibi ikincil seçeneklere bakabilirsiniz.

İyi koltuklar bulmak için Celtic - Rangers biletlerini ne kadar erken almalıyım?

Old Firm derbisine yerel taraftarlar ile uluslararası futbolseverlerden oluşan ciddi bir ilgi olduğu için, bilet arayanlar açısından herhangi bir koltuk, iyi bir koltuk bir yana, bulma ihtimali oldukça düşüktür.

Yine de Celtic ile Rangers arasındaki karşılaşmada en iyi yeri almak isteyenler, daha iyi bir seçenek yakalamak için mümkünse satın alma işlemini olabildiğince erken yapmalıdır.

Old Firm derbisi için olası satın alımları kaçırmamak adına kulüplerin sosyal medya kanalları ve resmi bilet portalları üzerinden güncel kalın.

Celtic - Rangers biletleri maç günlerinde statta satışa sunulur mu?

Old Firm derbisine, organizasyondan bağımsız olarak, talep o kadar yüksek ki modern dönemde taraftarların Celtic ile Rangers arasındaki maçlar için maç günü stat gişesinden bilet alabilmesi neredeyse hiç görülmez. Karşılaşmalar çoğu zaman başlama vuruşundan çok önce tükenir.

Bu da biletinizi maçtan önce resmi bilet portalları gibi online kanallar ya da ikincil bir yeniden satış sitesi üzerinden almanız gerektiği anlamına gelir.