Celta Vigo, 29 Kasım 2026 Pazar günü Villarreal'i Vigo'daki Abanca Balaidos'ta ağırlayacak.

İki takımın 26 Nisan 2026'daki son lig karşılaşmasında Villarreal, Gerard Moreno ve Nicolas Pépé'nin golleriyle Estadio de la Cerámica'da 2-1'lik kıl payı bir galibiyet elde etmişti. Bu maçtan önce ise taraflar, Ağustos 2025'te Balaídos'ta çekişmeli geçen mücadelede 1-1 berabere kalmıştı.

Celta Vigo-Villarreal maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Celta Vigo-Villarreal LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Celta Vigo-Villarreal maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Vigo'daki Abanca Balaidos'ta oynanacak.

La Liga - Hafta 14 29 Kas 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Celta Vigo-Villarreal LaLiga maçı biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Celta Vigo-Villarreal LaLiga maçı için standart bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Estadio Abanca-Balaídos'taki koltuklar için biletleri doğrudan Celta Vigo'nun resmî internet sitesinden veya gişesinden satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Celta Vigo-Villarreal LaLiga maçı biletleri ne kadar?

Celta Vigo-Villarreal LaLiga maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Gol ve Marcador tribünleri (kalelerin arkası): Yaklaşık €30 ila €40 arasında başlayan fiyatlar.

Yaklaşık arasında başlayan fiyatlar. Tribuna Alta ve Baja (sahanın uzun kenarındaki üst ve alt tribünler): Genellikle €45 ile €60 arasında.

Genellikle arasında. Central Tribuna ve VIP ağırlama: Genellikle €60 ile €80 ve üzeri arasında.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeler:

Üst tribün / genel giriş yeniden satış biletleri: Fiyatlar genellikle €30 ila €40 civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Saha kenarı ve alt tribün yeniden satış biletleri: Fiyatlar genellikle €70 ile €150 arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. Premium ve yüksek talep gören yeniden satış biletleri: Fiyatlar genellikle €200 ila €300 ve üzeri seviyelerinden başlar.

Celta Vigo-Villarreal LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Celta Vigo ve Villarreal'in form durumu

Celta Vigo, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında LaLiga'da Real Betis ile golsüz berabere kalan Celta Vigo, bundan önce Avrupa Ligi'nde Celtic'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu beş maçlık serinin daha önceki bölümünde ligde Deportivo Alaves'i 2-1 yendi ve Elche ile 0-0 berabere kaldı. Bu dönemdeki tek yenilgisini ise Avrupa Ligi'nde Juventus'a 2-1 kaybederek aldı.

Villarreal, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son olarak LaLiga'da Valencia'yı deplasmanda 2-1 yendi; bu maçtan önce Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a deplasmanda 4-3 mağlup olmuştu. Ayrıca ligde Elche ile 0-0 berabere kaldı, Avrupa'da SSC Napoli'yi 3-1 yendi ve LaLiga'da Real Madrid'e 1-0 kaybetti. Villarreal bu beş maçta yedi gol atıp sekiz gol yedi.

Celta Vigo-Villarreal: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp son olarak 26 Nisan 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Villarreal evinde 2-1 kazandı. Ligdeki son beş karşılaşmada Celta Vigo'nun üç, Villarreal'in bir galibiyeti bulunurken bir maç berabere bitti. Bu seride Celta Vigo'nun en farklı galibiyeti evinde aldığı 3-0'lık sonuçtu. Takımlar ayrıca Ağustos 2025'te Balaidos'ta 1-1 berabere kaldı.