Celta Vigo-Real Betis maçına bilet nasıl alınır? LaLiga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Celta Vigo, 25 Ekim 2026 Pazar günü Vigo’daki Abanca Balaidos’ta Real Betis’i ağırlayacak.

İki kulüp de bu sonbaharda lig maçlarının yanı sıra Avrupa kupalarında mücadele ediyor. Bu durum, karşılaşmanın taktik boyutuna ve kadro rotasyonuna ayrı bir önem katıyor. İki takımın son yıllardaki maçları çekişmeli geçti; son karşılaşmaları 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Celta Vigo - Real Betis maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Celta Vigo - Real Betis LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Celta Vigo - Real Betis maçı, 25 Ekim 2026 Pazar günü Vigo’daki Abanca Balaidos’ta başlayacak.

La Liga - Hafta 10 25 Eki 2026 - 11:15 Abanca Balaidos

Celta Vigo - Real Betis LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Celta Vigo - Real Betis LaLiga maçının biletleri, çeşitli resmî kanallardan ve ikincil satış platformlarından alınabilir.

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Celta Vigo’nun resmî bilet satış kanalı: En doğrudan ve güvenli yol, biletleri RC Celta’nın resmî çevrim içi bilet mağazasından veya Estadio Abanca-Balaídos’taki stadyum gişelerinden almaktır. Biletler genellikle önce kulüp üyelerine ( socios ) sunulur, maç günü yaklaştıkça genel satışa açılır.

Real Betis’in resmî bilet satış kanalı: Deplasman taraftarları için ayrılan resmî kontenjan genellikle kayıtlı üyelere ve taraftar kulüplerine doğrudan Real Betis aracılığıyla dağıtılır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçlarının biletlerini alıp satmasına imkân tanır.

Celta Vigo - Real Betis LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Celta Vigo - Real Betis maçının bilet fiyatları, oturacağınız yere ve bileti doğrudan ilk satış fiyatından mı yoksa yeniden satış platformlarından mı aldığınıza göre değişir:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kale arkası tribünleri (Gol / Marcador): 30-50 €

Saha kenarındaki alt ve üst tribünler (Tribuna / Río): 50-90 €

VIP ve ağırlama alanları: 150-300 € ve üzeri

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikincil satış platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

Başlangıç fiyatlı koltuklar: 50-65 € (genellikle kale arkası veya üst tribün)

Orta fiyatlı koltuklar (saha kenarı görüşü): 70-120 €

Premium ve ağırlama paketleri: 150-400 € ve üzeri

Celta Vigo - Real Betis LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Celta Vigo ve Real Betis’in form durumu

Celta Vigo, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında LaLiga’da Racing Santander’i sahasında 5-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi. Celta, bu karşılaşmadan önce Avrupa Ligi’nde Omonia Nicosia’ya 1-0 kaybetmiş, ligde Malaga ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu beş maçta sekiz gol atıp üç gol yemesine rağmen takımın istikrarsızlığı Giraldez için endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Real Betis, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı. Puan kaybettiği tek maç, son karşılaşmasında Deportivo de A Coruna deplasmanında aldığı 1-1’lik beraberlikti. Betis, bundan önce LaLiga’da Getafe’yi 1-0 ve Villarreal’i deplasmanda 2-1 yenerken Şampiyonlar Ligi’nde de Lille’i 3-2 mağlup etti. Bu beş maçta yedi gol atıp üç gol yiyen takımın dört galibiyet alması, formda olduğunu gösteriyor.

Celta Vigo - Real Betis: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 15 Mart 2026’da LaLiga’da karşılaştı. Real Betis’in ev sahibi olduğu maç 1-1 sona erdi. Son beş LaLiga karşılaşmasında Celta bir, Betis bir galibiyet aldı; üç maç berabere bitti. İki kulübün son sezonlarda sık sık puanları paylaşması, bu eşleşmede net sonuçlardan çok çekişmeli maçlar yaşandığına işaret ediyor.