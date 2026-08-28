Celta Vigo, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü Vigo'daki Abanca Balaidos'ta Racing Santander ile karşı karşıya gelecek.

Celta Vigo, Balaídos'ta taraftarı önündeki iç saha avantajını kullanmak istiyor. Öte yandan Racing Santander, lig serüvenini güçlendirecek kritik deplasman puanlarını almak hedefiyle Galiçya'ya gidiyor.

Bırakın GOAL, Celta Vigo - Racing Santander biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Celta Vigo - Racing Santander LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Celta Vigo - Racing Santander maçı, Vigo'daki Abanca Balaidos'ta oynanacak.

La Liga - Hafta 7 19 Eyl 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Celta Vigo - Racing Santander LaLiga biletleri nasıl alınır?

Celta Vigo - Racing Santander maçı için biletleri birkaç resmi ve yetkili seçenek üzerinden satın alabilirsiniz:

Resmi RC Celta Vigo İnternet Sitesi: Resmi iç saha maçı biletleri için ana kaynak, RC Celta bilet portalıdır. Biletlerin satışa çıkış tarihleri, fiyatlar ve ön satışlarla ilgili e-posta bildirimlerine doğrudan site üzerinden kaydolabilirsiniz.

Estadio Abanca Balaídos Gişesi: Biletler, müsabaka günü öncesinde müsaitlik durumuna bağlı olarak Vigo'daki Abanca Balaídos Stadı'nın fiziki bilet gişelerinden (Taquillas) şahsen satın alınabilir.

Resmi Seyahat ve Hospitality Ortakları: Yetkili spor seyahati platformları, bilet ve otel seçenekleri dahil resmi maç günü paketleri sunar.

Deplasman taraftarı biletleri: Racing Santander'i destekliyorsanız, deplasman tribünü biletleri sıkı şekilde yönetilir ve doğrudan Racing Santander tarafından kulübün resmi bilet satış kanalları üzerinden dağıtılır.

İkincil pazar: Maçın resmi kanallarda tükenmesi veya son dakika oturma yeri seçeneklerine ihtiyaç duymanız halinde, StubHub gibi ikincil yeniden satış pazarları bilet satın almak için alternatif platformlar sunar.

Celta Vigo - Racing Santander LaLiga biletleri ne kadar?

Celta Vigo - Racing Santander LaLiga maçı için bilet fiyatları, resmi kulüp kanalları üzerinden nominal değerli bilet mi yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı satın aldığınıza göre değişiklik gösterir.

Resmi nominal değerli biletler (Kulüp satış portalı ve stat gişesi):

Kale arkası (Gol / Marcador): 30 € - 50 € Alt ve üst yan tribünler (Tribuna / Río): 50 € - 90 € VIP ve hospitality: 150 € - 300 €+



Celta Vigo - Racing Santander LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Celta Vigo - Racing Santander form durumu

Celta Vigo, son beş maçında yenilgi yüzü görmedi; iki galibiyet ve üç beraberlik aldı. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta LaLiga'da Valencia deplasmanında alınan 0-0'lık beraberlik oldu, ondan önce ise sezon öncesi hazırlık maçında SSC Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Bu serideki en ikna edici performansı, Sassuolo karşısında alınan 4-1'lik galibiyetti. Celta, bu beş karşılaşmada beş gol atıp üç gol yedi ve son iki maçındaki üst üste gelen beraberlikler, bunun dışında sağlam geçen bir dönemdeki tek küçük kusur oldu.

Racing Santander ise istikrar yakalamakta zorlandı; son beş maçının birini kazandı, birinde berabere kaldı ve üçünü kaybetti. Son resmi maçında 23 Ağustos'ta LaLiga'da Getafe'ye 1-0 yenildi, bir hafta önce de Villarreal ile 2-2 berabere kaldı. Bu serideki tek galibiyet, sezon öncesi hazırlık maçında Sporting Gijon'a karşı 4-1'lik skorla geldi. Racing, yaz dönemindeki Wolverhampton Wanderers'a 3-0 kaybettiği maç da dahil olmak üzere beş maçın tamamında gol yedi.

Celta Vigo - Racing Santander: Son karşılaşmaların kaydı

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma, 5 Ocak 2025'te Copa del Rey'de oynandı ve Celta Vigo deplasmanda Racing Santander'i 3-2 mağlup etti. Ondan önce taraflar en son Şubat 2007'de LaLiga'da karşı karşıya geldi ve Abanca Balaidos'ta 2-2 berabere kaldı. Kayıtlara geçen son beş ikili randevuda daha güçlü olan taraf Celta; bu beş buluşmada Racing'in bir galibiyetine karşılık iki galibiyet ve iki beraberlik aldı.