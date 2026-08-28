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Celta Vigo - Racing Santander maç biletleri nasıl alınır: LaLiga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Celta Vigo
Racing Santander
La Liga

Celta Vigo, LaLiga'da Racing Santander ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Celta Vigo, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü Vigo'daki Abanca Balaidos'ta Racing Santander ile karşı karşıya gelecek.

Celta Vigo, Balaídos'ta taraftarı önündeki iç saha avantajını kullanmak istiyor. Öte yandan Racing Santander, lig serüvenini güçlendirecek kritik deplasman puanlarını almak hedefiyle Galiçya'ya gidiyor.

Bırakın GOAL, Celta Vigo - Racing Santander biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Celta Vigo - Racing Santander LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Celta Vigo - Racing Santander maçı, Vigo'daki Abanca Balaidos'ta oynanacak.

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La Liga - Hafta 7
Abanca Balaidos

Celta Vigo - Racing Santander LaLiga biletleri nasıl alınır?

Celta Vigo - Racing Santander maçı için biletleri birkaç resmi ve yetkili seçenek üzerinden satın alabilirsiniz:

  • Resmi RC Celta Vigo İnternet Sitesi: Resmi iç saha maçı biletleri için ana kaynak, RC Celta bilet portalıdır. Biletlerin satışa çıkış tarihleri, fiyatlar ve ön satışlarla ilgili e-posta bildirimlerine doğrudan site üzerinden kaydolabilirsiniz.
  • Estadio Abanca Balaídos Gişesi: Biletler, müsabaka günü öncesinde müsaitlik durumuna bağlı olarak Vigo'daki Abanca Balaídos Stadı'nın fiziki bilet gişelerinden (Taquillas) şahsen satın alınabilir.
  • Resmi Seyahat ve Hospitality Ortakları: Yetkili spor seyahati platformları, bilet ve otel seçenekleri dahil resmi maç günü paketleri sunar.
  • Deplasman taraftarı biletleri: Racing Santander'i destekliyorsanız, deplasman tribünü biletleri sıkı şekilde yönetilir ve doğrudan Racing Santander tarafından kulübün resmi bilet satış kanalları üzerinden dağıtılır.
  • İkincil pazar: Maçın resmi kanallarda tükenmesi veya son dakika oturma yeri seçeneklerine ihtiyaç duymanız halinde, StubHub gibi ikincil yeniden satış pazarları bilet satın almak için alternatif platformlar sunar.

Celta Vigo - Racing Santander LaLiga biletleri ne kadar?

Celta Vigo - Racing Santander LaLiga maçı için bilet fiyatları, resmi kulüp kanalları üzerinden nominal değerli bilet mi yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı satın aldığınıza göre değişiklik gösterir.   

  • Resmi nominal değerli biletler (Kulüp satış portalı ve stat gişesi):
    • Kale arkası (Gol / Marcador): 30 € - 50 €   
    • Alt ve üst yan tribünler (Tribuna / Río): 50 € - 90 €   
    • VIP ve hospitality: 150 € - 300 €+   

Celta Vigo - Racing Santander LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Celta Vigo - Racing Santander form durumu

Celta Vigo, son beş maçında yenilgi yüzü görmedi; iki galibiyet ve üç beraberlik aldı. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta LaLiga'da Valencia deplasmanında alınan 0-0'lık beraberlik oldu, ondan önce ise sezon öncesi hazırlık maçında SSC Napoli ile 1-1 berabere kaldı. Bu serideki en ikna edici performansı, Sassuolo karşısında alınan 4-1'lik galibiyetti. Celta, bu beş karşılaşmada beş gol atıp üç gol yedi ve son iki maçındaki üst üste gelen beraberlikler, bunun dışında sağlam geçen bir dönemdeki tek küçük kusur oldu.

Racing Santander ise istikrar yakalamakta zorlandı; son beş maçının birini kazandı, birinde berabere kaldı ve üçünü kaybetti. Son resmi maçında 23 Ağustos'ta LaLiga'da Getafe'ye 1-0 yenildi, bir hafta önce de Villarreal ile 2-2 berabere kaldı. Bu serideki tek galibiyet, sezon öncesi hazırlık maçında Sporting Gijon'a karşı 4-1'lik skorla geldi. Racing, yaz dönemindeki Wolverhampton Wanderers'a 3-0 kaybettiği maç da dahil olmak üzere beş maçın tamamında gol yedi.

CEL

CEL - Form

ATH
K0-2
RSO
B0-0
GET
B1-1
MAL
B1-1
OMO
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
2/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
2/5
SAN

SAN - Form

GET
K1-0
ELC
K3-2
RAY
K3-2
ALA
K2-1
BAR
K7-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/14
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Celta Vigo - Racing Santander: Son karşılaşmaların kaydı

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma, 5 Ocak 2025'te Copa del Rey'de oynandı ve Celta Vigo deplasmanda Racing Santander'i 3-2 mağlup etti. Ondan önce taraflar en son Şubat 2007'de LaLiga'da karşı karşıya geldi ve Abanca Balaidos'ta 2-2 berabere kaldı. Kayıtlara geçen son beş ikili randevuda daha güçlü olan taraf Celta; bu beş buluşmada Racing'in bir galibiyetine karşılık iki galibiyet ve iki beraberlik aldı.

Kafa Kafaya

Celta VigoÇizimRacing Santander
2
2
1
Kupa Del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
MS
La Liga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
MS
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
MS
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
MS
La Liga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
MS
7Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Celta Vigo - Racing Santander puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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