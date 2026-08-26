Celta Vigo, 13 Eylül 2026 Pazar günü Vigo'daki Abanca Balaidos'ta Malaga ile karşı karşıya gelecek.

Málaga, önceki beş maçında yalnızca bir galibiyet almasının ardından deplasmanda toparlanmayı hedefliyor. Bu süreçte Atlético Madrid'e karşı alınan 2-0'lık resmi mağlubiyet de yer alıyor. İki takım arasındaki geçmiş maçlarda üstünlük büyük ölçüde Celta Vigo'da. Celta Vigo, Málaga ile ligde oynadığı son beş karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Bırakın GOAL Celta Vigo - Malaga maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Celta Vigo - Malaga LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Celta Vigo - Malaga maçı, Vigo'daki Abanca Balaidos'ta oynanacak. Bölgeniz için başlangıç saatini yukarıdaki maç detaylarından teyit edin.

La Liga - Hafta 5 13 Eyl 2026 - 08:00 Abanca Balaidos

Celta Vigo - Malaga LaLiga biletleri nasıl alınır?

Resmi internet sitesi

Biletleri doğrudan RC Celta Resmi Bilet Satış Portalı üzerinden online olarak satın alın.

Stadyum gişesi (Taquilla)

Biletleri, müsaitlik durumuna bağlı olarak, maç günü veya karşılaşma öncesindeki günlerde Vigo'daki Abanca-Balaídos gişesinden şahsen satın alın.

Deplasman taraftarı bölümü

Málaga CF'yi destekliyorsanız, biletleri doğrudan Málaga'nın resmi kulüp dağıtım kanalları üzerinden satın alın; çünkü deplasman tribünlerine giriş yalnızca misafir takım taraftarlarıyla sınırlıdır.

İkincil platformlar

Resmi biletler tükenirse, taraftarlar son dakika yeniden satış biletlerini bulmak için StubHub gibi ikincil bilet pazar yerlerini kullanabilir.

Celta Vigo - Malaga LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio Abanca-Balaídos'ta oynanacak Celta Vigo - Málaga maçının bilet fiyatları, nereden aldığınıza ve stadyumun hangi bölümünü seçtiğinize göre değişiyor:

Resmi satış fiyatlı biletler (kulüp satış portalı): Kale arkası standart bölümler için ( Gol veya Marcador tribünleri) genel giriş biletlerinin €35 - €70 aralığından başlaması bekleniyor. Yan tribünler ( Rio ve Tribuna ) ise sahaya yakınlığa bağlı olarak genellikle €60 - €130 aralığında değişiyor.

İkincil piyasa ve yeniden satış platformları: Bilet pazar yerlerinde (StubHub gibi) biletler şu anda temel koltuklar için yaklaşık €60 ila €65'ten başlarken, merkezi iyi görüşe sahip yerlerde ikincil fiyatlar ortalama €120 ila €220 civarında.

VIP ve hospitality paketleri: Premium hospitality seçenekleri bilet başına €160'tan €300+'ya kadar uzanıyor; buna merkezi ana tribün koltuğu, lounge erişimi ve maç günü yiyecek-içecek hizmeti dahil.

Celta Vigo - Malaga LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Celta Vigo - Malaga form durumu

Celta Vigo, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın ikisini kazandı ve üçünü berabere bitirdi; bu süreçte hiç yenilgi almadı. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta LaLiga'da Valencia deplasmanında alınan 0-0'lık beraberlik oldu. Bunun öncesinde Napoli ile 1-1 berabere kaldı ve hazırlık döneminde Sassuolo'yu 4-1 mağlup etti. Celta, bu beş karşılaşmada beş gol atıp üç gol yedi. Son iki maçtaki üst üste beraberlikler, bunun dışında yenilgisiz geçen serideki tek kusur olarak öne çıkıyor.

Malaga'nın son beş maçı bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet getirdi. Takımın son resmi sonucu, 19 Ağustos'ta Atletico Madrid'e karşı alınan 2-0'lık yenilgi oldu. Bunun öncesinde bir hazırlık maçında Fulham ile 2-2 berabere kaldı ve AD Ceuta FC'ye 2-1 kaybetti. Bu süreçteki tek galibiyetini ise 6 Ağustos'ta Al-Arabi karşısında 4-2'lik skorla aldı. Malaga, bu beş maçta yedi gol atıp sekiz gol yedi.

Celta Vigo - Malaga: Son kafa kafaya karşılaşma geçmişi

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma 18 Mart 2018'de oynandı ve takımlar LaLiga'da Abanca Balaidos'ta 0-0 berabere kaldı. Tamamı LaLiga'da oynanan son beş kayıtlı karşılaşmada Celta Vigo üç kez kazanırken Malaga bir kez galip geldi, bir maç da berabere bitti. Celta'nın galibiyetleri arasında Ocak 2017'de sahasında aldığı 3-1'lik zafer ve Mayıs 2016'da Balaidos'ta elde ettiği 1-0'lık galibiyet de bulunuyor.

Celta Vigo - Malaga puan durumu

Güncel LaLiga tablosunda Celta Vigo 11. sırada yer alırken Malaga 19. basamakta bulunuyor.