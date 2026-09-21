Celta Vigo - Malaga biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Celta Vigo, 13 Eylül 2026 Pazar günü Vigo'daki Abanca Balaidos'ta Malaga ile karşı karşıya gelecek.

Málaga, önceki beş maçında yalnızca bir galibiyet almasının ardından deplasmanda toparlanmayı hedefliyor; bu seride Atlético Madrid'e karşı alınan 2-0'lık resmi mağlubiyet de bulunuyor. İki takım arasındaki rekabette istatistikler açık şekilde Celta Vigo'nun lehine; Celta Vigo, Málaga ile üst ligde oynadığı son beş karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Bırakın GOAL, Celta Vigo - Malaga maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Celta Vigo - Malaga LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Celta Vigo - Malaga maçı, Vigo'daki Abanca Balaidos'ta oynanacak. Bölgeniz için başlama saatini yukarıdaki maç detaylarından doğrulayın.

La Liga - Hafta 5 13 Eyl 2026 - 08:00 Abanca Balaidos

Celta Vigo - Malaga LaLiga bileti nasıl alınır?

Resmi internet sitesi

Biletleri doğrudan internet üzerinden RC Celta Resmi Bilet Satış Portalı aracılığıyla satın alın.

Stadyum gişesi (Taquilla)

Biletleri, müsaitlik durumuna bağlı olarak, maç günü veya karşılaşmadan önceki günlerde Vigo'daki Abanca-Balaídos gişesinden şahsen satın alın.

Deplasman taraftarı bölümü

Málaga CF'yi destekliyorsanız, biletleri doğrudan Málaga'nın resmi kulüp dağıtım kanalları üzerinden satın alın; çünkü deplasman tribünlerine giriş yalnızca konuk takım taraftarlarıyla sınırlıdır.

İkincil platformlar

Resmi biletlerin tükenmesi halinde taraftarlar, son dakika yeniden satış biletlerini bulmak için StubHub gibi ikincil bilet pazar yerlerini kullanabilir.

Celta Vigo - Malaga LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio Abanca-Balaídos'ta oynanacak Celta Vigo - Málaga maçının bilet fiyatları, biletleri nereden aldığınıza ve stadyumun hangi bölümünü seçtiğinize göre değişiyor:

Resmi satış fiyatındaki biletler (kulüp satış portalı): Kale arkası standart bölümlerde ( Gol veya Marcador tribünleri) genel giriş biletlerinin €35 - €70 aralığından başlaması bekleniyor. Yan tribünlerde ( Rio ve Tribuna ) ise fiyatlar, sahaya yakınlığa bağlı olarak genellikle €60 - €130 arasında değişiyor.

İkincil pazar ve yeniden satış platformları: Bilet pazar yerlerinde, örneğin StubHub'da, biletler şu anda temel koltuklar için yaklaşık €60 ila €65'ten başlıyor; merkezden iyi görüş sunan yerlerde ikincil piyasa fiyatları ortalama €120 ila €220 civarında.

VIP ve hospitality paketleri: Premium hospitality seçenekleri bilet başına €160 ile €300+ arasında değişiyor; buna ana tribünde merkezi koltuklar, lounge erişimi ve maç günü yiyecek-içecek hizmeti dahil.

Celta Vigo - Malaga LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Celta Vigo - Malaga form durumu

Celta Vigo, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç beraberlik aldı, bu süreçte hiç yenilgi yaşamadı. Takımın en son sonucu, 22 Ağustos'ta LaLiga'da Valencia deplasmanında alınan 0-0'lık beraberlikti. Bunun öncesinde Napoli ile 1-1 berabere kaldı ve sezon öncesinde Sassuolo'yu 4-1 mağlup etti. Celta, bu beş maçlık süreçte beş gol attı ve üç gol yedi. Son iki maçındaki üst üste beraberlikler, yenilgisiz geçen bu serideki tek kusur olarak öne çıkıyor.

Malaga'nın son beş maçı bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyetle sonuçlandı. Takımın en son resmi sonucu, 19 Ağustos'ta Atletico Madrid'e karşı alınan 2-0'lık yenilgiydi. Bundan önce Fulham ile oynanan hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı ve AD Ceuta FC'ye 2-1 kaybetti. Bu süreçteki tek galibiyetini 6 Ağustos'ta Al-Arabi karşısında 4-2 ile aldı. Malaga, bu beş maçta yedi gol attı ve sekiz gol yedi.

Celta Vigo - Malaga: Son karşılıklı maçlar

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma, 18 Mart 2018'de Abanca Balaidos'ta LaLiga kapsamında oynandı ve taraflar 0-0 berabere kaldı. Tamamı LaLiga'da oynanan son beş kayıtlı karşılaşmada Celta Vigo üç kez kazanırken Malaga bir kez galip geldi, bir maç da berabere sona erdi. Celta'nın galibiyetleri arasında Ocak 2017'de sahasında aldığı 3-1'lik galibiyet ve Mayıs 2016'da Balaidos'ta kazandığı 1-0'lık maç bulunuyor.

Celta Vigo - Malaga puan durumu

Güncel LaLiga puan tablosunda Celta Vigo 11. sırada yer alırken Malaga 19. basamakta bulunuyor.