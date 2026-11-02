Celta Vigo-Levante maçına bilet nasıl alınır? La Liga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

Celta Vigo, 8 Kasım 2026 Pazar günü Vigo'daki Abanca Balaídos'ta Levante'yi ağırlayacak.

RC Celta de Vigo, bu LaLiga eşleşmesinde tarihsel olarak üstün taraf. İki takım arasındaki son 20 resmî maçta Celta 12, Levante UD ise 5 galibiyet aldı. Son resmî karşılaşmaları Mayıs 2026'da oynandı ve Levante, Estadio de Balaídos'ta deplasmanda heyecan verici bir maçın ardından 3-2 kazandı.

GOAL, Celta Vigo-Levante maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor.

Celta Vigo-Levante LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Celta Vigo-Levante maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Vigo'daki Abanca Balaídos'ta oynanacak.

La Liga - Hafta 12 8 Kas 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Celta Vigo-Levante LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Abanca Balaídos'ta oynanacak Celta Vigo-Levante LaLiga maçına bilet almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: En doğrudan yol, genel satış biletlerinin, kulübe ait oturma alanlarının ve bilet ile otel konaklamasını birleştiren paketlerin sunulduğu RC Celta de Vigo'nun resmî internet sitesinden satın almak.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Celta Vigo-Levante LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Estadio de Balaídos'ta oynanacak RC Celta de Vigo-Levante UD LaLiga maçının bilet fiyatları, kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikincil bilet platformlarından mı satın alındığına göre değişiyor.

1. Kulübün resmî kanalları

Genel satış / üst tribün koltukları: Üst kat veya kale arkası tribünlerinden görüş sunan standart biletler, Gol veya Anillo bölümlerinde olduğu gibi, genellikle yaklaşık 35 € ile 45 € arasında başlayan fiyatlarla satılıyor.

Üst kat veya kale arkası tribünlerinden görüş sunan standart biletler, Gol veya Anillo bölümlerinde olduğu gibi, genellikle yaklaşık arasında başlayan fiyatlarla satılıyor. Yan tribün ve orta kat koltukları: Yan tribünlerden saha görüşü sunan koltukların fiyatları, sahaya tam olarak ne kadar yakın olduklarına bağlı olarak genellikle 60 € ile 100 € arasında değişiyor.

Yan tribünlerden saha görüşü sunan koltukların fiyatları, sahaya tam olarak ne kadar yakın olduklarına bağlı olarak genellikle arasında değişiyor. Premium ve ağırlama alanı koltukları: VIP paketlerinin, VIP ağırlama salonlarının veya merkez tribündeki (Tribuna/Preferencia) biletlerin fiyatları 120 €'dan 250 €'nun üzerine çıkabiliyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

Ekonomik / üst tribün yeniden satış biletleri: Bu maç için listelenen başlangıç fiyatları yaklaşık 30 € ile 55 € arasında.

Bu maç için listelenen başlangıç fiyatları yaklaşık arasında. Uzun kenar ve yan tribün yeniden satış biletleri: Orta katlardaki standart koltukların fiyatları genellikle ortalama 80 € ile 150 € arasında.

Orta katlardaki standart koltukların fiyatları genellikle ortalama arasında. Yüksek talep gören / premium yeniden satış biletleri: Maç günü yaklaştıkça koltukların bulunabilirliğine bağlı olarak, uzun kenardaki premium koltukların veya VIP kategorisindeki biletlerin ortalama fiyatı 200 € ile 250 €'nun üzerine çıkabilir.

Celta Vigo-Levante LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Celta Vigo ve Levante'nin form durumu

Celta Vigo, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya geliyor. Son maçında LaLiga'da Racing Santander'i 5-0 gibi farklı bir skorla yendi; ancak bu galibiyetten önce Avrupa Ligi'nde Omonia Nicosia'ya 1-0 mağlup oldu. Bu galibiyetten önceki son dört lig maçının üçü beraberlikle sonuçlandı. Bu da Celta'nın yenilmesi zor, fakat galibiyetine güvenmesi de bir o kadar zor bir takım olduğunu gösteriyor.

Levante'nin son beş maçında ise tablo daha zorlu. Castro'nun ekibi bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Üst üste gelen LaLiga yenilgileri en büyük endişe kaynağı. Son iki maçında Villarreal'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-2 yenilen Levante, bu karşılaşmalarda toplam yedi gol yedi. Bu dönemdeki tek galibiyetini ağustos sonlarında Real Betis'i 5-2 yenerek aldı. Ardından yaşananlar düşünüldüğünde, bu sonuç artık uzak bir geçmişte kalmış gibi görünüyor.

Celta Vigo-Levante: Son karşılaşmalar

İki takım arasında Mayıs 2026'da Balaídos'ta oynanan son maç, Levante'nin 2-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuç, eşleşmedeki yakın dönem eğiliminin tersineydi. Son beş karşılaşmada Celta Vigo üç, Levante ise bir kez kazandı; bir maç da berabere bitti. Celta'nın Nisan 2021'de evinde aldığı 2-0'lık galibiyet ve Kasım 2025'te Levante deplasmanında elde ettiği 2-1'lik galibiyet, genel olarak üstün taraf olduğunu gösteriyor. Ancak Levante'nin bu yılın başındaki galibiyeti, iki takım arasındaki farkın değişmez olmadığını ortaya koyuyor.