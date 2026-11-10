Yaygın olarak O Noso Derbi adıyla bilinen Galiçya Derbisi, İspanyol futbolunun en çekişmeli ve köklü bölgesel rekabetlerinden biri. RC Celta de Vigo, 3 Ocak 2027'de kuzeydeki komşusu ve ezeli rakibi Deportivo La Coruña'yı Estadio de Balaídos'ta oynanacak önemli bir La Liga maçında ağırlayacak.

GOAL, bu kaçırılmayacak derbide en iyi koltukları bulmanız için gereken tüm bilgileri derledi. Biletlerinizi hemen nasıl alabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Celta Vigo ile Deportivo La Coruña arasındaki La Liga maçı ne zaman başlayacak?

La Liga - Hafta 18 3 Oca 2027 - 09:00 Abanca Balaidos

RC Celta de Vigo - Deportivo La Coruña biletleri nereden alınır?

Galiçya Derbisi biletlerini satın almak için en iyi adres, doğrudan RC Celta de Vigo'nun resmî internet sitesi. Kulüpten satın almak, biletlerinizin gerçek olmasını ve satış fiyatından alınmasını sağlar. Ancak bu rekabet maçına yönelik yoğun yerel talep nedeniyle resmî platformdaki biletler hızla tükenebilir. StubHub, resmî sitedeki biletler tükenirse maç günü stadyuma girebilmeniz için güvenilir bir alternatif sunuyor.

RC Celta de Vigo - Deportivo La Coruña biletleri ne kadar?

RC Celta de Vigo'nun resmî bilet satış platformundaki standart biletlerin satış fiyatı 60 avrodan başlıyor. Fiyatlar, koltuğun kategorisine ve Estadio de Balaídos'taki konumuna göre değişiyor.

Resmî satıştaki genel kontenjan tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformları, yaklaşık 300 avrodan başlayan fiyatlarla son dakika bilet bulmak için başka bir seçenek sunuyor.

Celta Vigo - Deportivo La Coruña La Liga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Celta Vigo - Deportivo La Coruña: Form durumu

Celta Vigo, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında La Liga'da Levante ile 0-0 berabere kaldı; bu süreçte ligde Real Betis ile oynadığı karşılaşma da 0-0 sona erdi. Rayo Vallecano karşısındaki 3-0'lık yenilgi ve Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise'a karşı alınan 1-2'lik mağlubiyet bu dönemin en kötü sonuçlarıydı. Tek galibiyetini ise Avrupa'da Celtic deplasmanında 2-1'lik skorla elde etti. Celta, bu beş maçta üç gol atıp beş gol yedi.

Deportivo La Coruña, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında La Liga'da Espanyol ile 0-0 berabere kaldı. Kasım ayının başlarında Osasuna karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet ise bu dönemdeki en dikkat çekici sonucuydu. Ayrıca Kral Kupası'nda Auriense deplasmanında 3-0 kazandı ve ligde Levante ile 1-1 berabere kaldı. Tek mağlubiyetini Atletico Madrid karşısında 1-0'lık skorla aldı. Deportivo, bu beş maçlık süreçte altı gol atıp iki gol yedi.

Celta Vigo - Deportivo La Coruña: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki son resmî karşılaşma, 5 Mayıs 2018'de Abanca Balaidos'ta oynandı ve La Liga maçı 1-1 sona erdi. Sezon öncesi bir hazırlık maçının da yer aldığı verilerdeki son beş karşılaşmada Celta Vigo'nun dört galibiyetine karşılık Deportivo'nun galibiyeti bulunmuyor; bir maç ise berabere bitti. Celta'nın bu serideki en farklı galibiyeti, Ekim 2016'da evinde aldığı 4-1'lik sonuçtu.