Celta Vigo, 18 Ekim 2026 Pazar günü Vigo'daki Abanca Balaidos'ta Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın Balaídos'taki bir önceki karşılaşması, Mart 2026'da oynanan ve Deportivo Alavés'in Celta Vigo'yu 4-3'lük heyecan dolu maçta kıl payı geçtiği dramatik, bol gollü bir mücadele olmuştu. Deportivo Alavés, Celta ile son lig karşılaşmalarındaki ikili rekabette daha güçlü üstünlüğe sahip. Alavés, son beş buluşmanın üçünde galibiyet aldı.

Bırakın GOAL Celta Vigo - Deportivo Alaves maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi size anlatsın.

Celta Vigo - Deportivo Alaves LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Celta Vigo - Deportivo Alaves maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü Vigo'daki Abanca Balaidos'ta oynanacak.

La Liga - Hafta 9 18 Eki 2026 - 10:15 Abanca Balaidos

Celta Vigo - Deportivo Alaves LaLiga biletleri nasıl alınır?

Celta Vigo - Deportivo Alavés maçının biletleri, 18 Ekim'deki Estadio Abanca Balaídos karşılaşması öncesinde hem resmi hem de ikincil kanallar üzerinden satışta. Şu adımları izleyin:

1. Resmi kulüp bilet satışı

Birincil satıcı üzerinden genel giriş biletlerini doğrudan almak için RC Celta'nın resmi bilet satış portalını ziyaret edin. Biletler genellikle maç gününden 1 ila 2 hafta önce genel satışa açılır; kulüp üyeleri ve kombine sahipleri ise genel satıştan önce öncelikli erişim hakkına sahip olur.

2. İkincil pazar yerleri platformları

Biletlerin resmi kanallarda tükenmesi halinde, StubHubgibi ikincil bilet platformlarında kombine sahipleri ve yeniden satıcılar tarafından yüklenen koltuklar listelenir. İkincil platformlardaki fiyatların, genel talebe bağlı olarak nominal değerin üzerine de altına da çıkabileceğini unutmayın.

3. Gişeden satın alma

Maç tamamen tükenmemişse, genel satıştaki biletler Vigo'daki Estadio Abanca Balaídos gişelerinden de santraya kadar olan süreçte şahsen satın alınabilir.

Celta Vigo - Deportivo Alaves LaLiga biletleri ne kadar?

Celta Vigo - Deportivo Alavés maçının genel giriş biletleri, tribün seçimi, koltuk kategorisi ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir.

1. Resmi kulüp bilet satışı

Birincil satıcı üzerinden genel giriş biletlerini doğrudan almak için RC Celta'nın resmi bilet satış portalını ziyaret edin. Resmi nominal fiyatlı biletler genellikle maç gününden 1 ila 2 hafta önce genel satışa açılır; kulüp üyeleri ve kombine sahipleri ise genel satıştan önce öncelikli erişim hakkına sahip olur.

Gol (Kale arkası tribünü): 25 € - 35 €

Marcador (Üst ve alt kale arkası tribünü): 35 € - 50 €

Río (Yan tribün): 40 € - 75 €

Tribuna (Ana yan tribün):60 € - 90 €

2. İkincil pazar yerleri

Biletlerin resmi kanallarda tükenmesi halinde, StubHubgibi ikincil bilet platformlarında kombine sahipleri ve yeniden satıcılar tarafından yüklenen koltuklar listelenir. İkincil platformlardaki bilet fiyatlarının, genel piyasa talebine bağlı olarak nominal değerin üzerine de altına da çıkabileceğini unutmayın.

Gol bölümü: 55 € - 80 €

Río Baixo / Río Alto bölümü: 85 € - 120 €

Tribuna Central / Premium bölümü:100 € - 150 €+

Celta Vigo - Deportivo Alaves LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Celta Vigo - Deportivo Alaves form durumu

Celta Vigo, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta galibiyet alamadı; üç beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son sonucu, 16 Eylül'de Avrupa Ligi'nde Omonia Nicosia'ya karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyet oldu. Ayrıca son LaLiga maçında Malaga ile 1-1 berabere kaldı. Bu serinin daha önceki bölümünde Celta, Getafe ile 1-1 ve Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. Bu beş maçta dört gol atıp altı gol yediler.

Deportivo Alaves, LaLiga'daki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son sonucu, 15 Eylül'de Valencia'ya karşı aldığı 1-0'lık yenilgiydi; bundan üç gün önce de Racing Santander'e 2-1 kaybetmişti. Bu düşüşten önce Alaves, art arda oynadığı maçlarda Osasuna'yı 5-2 ve Villarreal'i 1-0 mağlup etmişti. Bu beş maçta dokuz gol atıp beş gol yediler.

Celta Vigo - Deportivo Alaves: Son karşılıklı maç kaydı

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 22 Mart 2026'da LaLiga'da oynandı. Celta Vigo, Abanca Balaidos'ta Alaves'i konuk etti ve 4-3 kaybetti. Bundan önce Alaves, Kasım 2025'te sahasında 1-0 kazanmış, iki kulüp ise Ocak 2025'te Mendizorroza'da 1-1 berabere kalmıştı. Kayıtlara geçen son beş LaLiga buluşmasına bakıldığında daha güçlü karne Alaves'te. Alaves üç kez kazanırken Celta bir galibiyet aldı ve bir maç da berabere bitti.