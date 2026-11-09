2024/25 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne yükselen Çekya, Avrupa'nın önde gelen futbol ülkeleri arasındaki yerini korumak istiyor. Çekya'nın yaklaşan maçları için biletlerinizi bugünden ayırtabilirsiniz.



Eylül ve ekim aylarında lig aşamasındaki ilk dört maçını Hırvatistan, İngiltere (iki kez) ve İspanya'ya karşı oynayacak Çekya, 3. Grup'taki mücadelesini evinde İspanya ve deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşarak tamamlayacak. Bu iki maçın ilki olan İspanya karşılaşması, 12 Kasım Perşembe günü Prag'daki Stadion Letná'da oynanacak.

Stadion Letná, bağımsız federasyonun kurulduğu 1993 yılından bu yana Çekya'nın 50 resmî maçına ev sahipliği yaptı. Ev sahibi ekip burada hiçbir resmî turnuva maçını kaybetmedi, ancak hazırlık maçlarında 12 yenilgi aldı.

Çekya, Dünya Kupası şampiyonu karşısında beklenen performansı gösterebilecek mi? GOAL, Çekya-İspanya UEFA Uluslar Ligi maçı için bilet fiyatları, biletlerin bulunabilirliği ve satın alınabilecek en iyi yerler dâhil bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Çekya-İspanya UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Çekya-İspanya maçı, 12 Kasım Perşembe günü Prag'daki Stadion Letná'da oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.45 (CET) olarak planlandı.

UEFA Nations League A - Hafta 5 12 Kas 2026 - 14:45 epet Arena

Çekya-İspanya UEFA Uluslar Ligi maçı biletleri nasıl alınır?

Resmî biletlerin ilk satışı, doğrudan Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'nun (FAČR) genellikle Ticketportal Czech Republic veya Ticketstream üzerinden hizmet veren ana portalında yapılıyor. FAČR, maç biletlerini genellikle karşılaşmadan yaklaşık 4-6 hafta önce satışa çıkarıyor.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı kapsamındadır. Böylece alıcılar, biletlerinin geçerli olduğundan ve maç gününe yetişeceğinden emin olabilir.

Çekya-İspanya UEFA Uluslar Ligi maçı biletleri ne kadar?

Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu, bilet fiyatlarını aşağıda belirtilen üç standart tribün kategorisine ayırıyor. Resmî bilet fiyatları genellikle yaklaşık 490 CZK'den başlayıp 1.500 CZK'nin üzerine çıkıyor (yaklaşık 20 € ile 60 € üzeri).

Kategori 3 (Kale arkaları) : Genellikle güney veya kuzey tribünlerinde yer alan en uygun fiyatlı seçenek. Çek Cumhuriyeti'nin aktif taraftarlarına ayrılan koltuklar da tarihsel olarak bu bölgede bulunuyor.

: Genellikle güney veya kuzey tribünlerinde yer alan en uygun fiyatlı seçenek. Çek Cumhuriyeti'nin aktif taraftarlarına ayrılan koltuklar da tarihsel olarak bu bölgede bulunuyor. Kategori 2 (Köşeler & yan tribünlerin üst bölümleri) : Fiyat ile saha görüşü arasında denge sunan orta fiyat kategorisi.

: Fiyat ile saha görüşü arasında denge sunan orta fiyat kategorisi. Kategori 1 (Saha kenarı boyunca uzanan tribünler / ana tribünlerin premium bölümleri): Ana tribünlerin saha kenarı boyunca uzanan, yedek kulübeleri ve orta saha çizgisini engelsiz ve en iyi açıdan gören bölümlerindeki en yüksek fiyatlı standart biletler.

Maç tarihi yaklaştığında ayrıntılı bilgi için millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Stadion Letná hakkında bilmeniz gereken her şey

Sponsorluk nedeniyle şu anda resmî adı epet ARENA olan Stadion Letná, Çek Birinci Ligi ekiplerinden AC Sparta Prag'ın köklü evi ve genel olarak Çek futbolunun önemli merkezlerinden biri.

Prag'ın merkezine bakan, manzarasıyla öne çıkan Letná semtindeki bu simgeleşmiş stadyum, bir asrı aşkın süredir unutulmaz spor olaylarına ve büyük siyasi toplantılara ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 18.887 seyirci kapasitesine sahip olan stat, küçük ölçülerine rağmen son derece gürültülü bir atmosfere sahip.

Stadion Letná'da unutulmaz anlar

Kadife Devrim (1989) : Letná, sporun ötesinde Avrupa tarihinde de önemli bir rol oynadı. Komünizm karşıtı 'Kadife Devrim' sırasında stadyumun geçiş alanları, demokrasi talebiyle 800.000'den fazla protestocunun toplandığı bitişikteki Letná Ovası'nı izlemek için adeta bir tribün olarak kullanıldı.

: Letná, sporun ötesinde Avrupa tarihinde de önemli bir rol oynadı. Komünizm karşıtı 'Kadife Devrim' sırasında stadyumun geçiş alanları, demokrasi talebiyle 800.000'den fazla protestocunun toplandığı bitişikteki Letná Ovası'nı izlemek için adeta bir tribün olarak kullanıldı. Euro 1996 elemelerindeki mucizeler (1995) : Yeni modernize edilen stadyum, yeni kurulan Çek Cumhuriyeti millî takımını ağırladı. Letná'da Hollanda ve Norveç'e karşı alınan tarihi eleme galibiyetleri, Çekya'nın Euro 1996 finaline uzanan unutulmaz yolculuğuna güç verdi.

: Yeni modernize edilen stadyum, yeni kurulan Çek Cumhuriyeti millî takımını ağırladı. Letná'da Hollanda ve Norveç'e karşı alınan tarihi eleme galibiyetleri, Çekya'nın Euro 1996 finaline uzanan unutulmaz yolculuğuna güç verdi. Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz geceler: Efsanevi 'Iron Sparta' dönemine ev sahipliği yapan Letná, Real Madrid, Barcelona ve Arsenal gibi devleri ağırladı. Kendine özgü kapalı yapısının sesi içeride tutmasıyla bilinen stat, konuk Avrupa kulüpleri için ürkütücü bir deplasman.

Siyah tema ve tarih duvarı: Resmî bir kulüp turuna katılırsanız, iç mekândaki şık siyah temayı fark edersiniz. Bu tercih, Sparta Prag'ın ünlü koyu kırmızı rengi benimsemeden önce giydiği ilk formaların renklerine bilinçli bir gönderme.

Çekya-İspanya UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Çekya-İspanya: Son durum

FIFA sıralaması: Çekya (48.) ve İspanya (1.)

İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka'ya karşı Dünya Kupası play-off maçlarında penaltılarla elde ettiği heyecan verici galibiyetlere rağmen Çekya, FIFA Dünya Kupası'nda beklenen çıkışı yapamadı. Turnuvanın grup aşamasında hem Güney Kore'ye hem de Meksika'ya yenildi, Güney Afrika ile berabere kaldı.

İspanya ise yaz aylarında Kuzey Amerika'da Dünya Kupası'nı kazanarak dünya çapında kahraman olmuştu. Turnuvaya Cabo Verde ile aldığı sönük bir 0-0 beraberliğiyle başladıktan sonra üst üste yedi maç kazandı ve bu süreçte yalnızca bir gol yedi.

Çekya-İspanya: Son karşılaşmalar

İspanya, Çekya ile oynadığı önceki yedi maçın hiçbirini kaybetmedi. Beş galibiyet ve iki beraberlikle ikili rekabette üstünlüğü elinde tutuyor.

İki takım son olarak Haziran 2022'de UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaştı. İspanya, Málaga'daki Estadio La Rosaleda'da oynanan maçı Carlos Soler ve Pablo Sarabia'nın golleriyle 2-0 kazandı.