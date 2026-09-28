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UEFA Nations League A
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Fortuna Arena
team-logoİngiltere
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Çekya - İngiltere maçının biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Çek Cumhuriyeti
İngiltere

Çekya, UEFA Uluslar Ligi A'da İngiltere ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

İngiltere, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi kampanyası kapsamında iki hafta içinde Çekya ile iki kez karşı karşıya gelecek. Thomas Tuchel'in ekibi önce Prag'a gidecek, ardından rövanş maçında Wembley'de sahaya çıkacak. Her iki karşılaşma da İspanya ve Hırvatistan'ın da yer aldığı zorlu A Ligi, A3 Grubu fikstürünün bir parçası ve bu çift maç, grubun nihai sıralanışında belirleyici olabilir.

GOAL , Çekya - İngiltere bileti satın alma süreciyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi, maç tarihleri, fiyatlar ve nereden alınacağı dahil olmak üzere sizler için derledi.

Çek Cumhuriyeti - İngiltere UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Çekya - İngiltere maçı, 29 Eylül 2026 Salı günü yerel saatle 20.45'te Prag'daki Fortuna Arena'da başlayacak.

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UEFA Nations League A - Hafta 2
Fortuna Arena

Çekya - İngiltere biletleri nereden alınır?

Wembley'deki maçın biletleri ilk olarak resmi England Football bilet portalı üzerinden satışa sunuluyor. Öncelik genellikle England Supporters Travel Club üyeleri ile FA bağlantılı sezonluk bilet sahiplerine veriliyor, kalan kontenjan ise daha sonra genel satışa açılıyor. Prag'daki deplasman ayağı için de ilk başvuru noktası, bunun muadili olan resmi Çek federasyonu kanalları.

Bu çift maç için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta şöyle:

  • Resmi genel satış – üyelere tanınan öncelikli satış dönemleri kapandıktan sonra başlar, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte açılır
  • Deplasman biletleri – Prag kontenjanı Çek federasyonu kanalları üzerinden yönetilir, İngiltere'nin deplasman taraftarı için arz sınırlıdır
  • Garantili transferler – StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından güvence altındadır; bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününden önce teslim edileceği konusunda güven verir
  • İkincil pazar – resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak adres StubHub'dır

Bu karşılaşmalar, İngiltere'nin iki haftalık süreçte oynayacağı dört maçtan ikisi olduğundan, özellikle Wembley'deki iç saha maçı için her iki mücadelede de erken rezervasyon öneriliyor.

Çekya - İngiltere biletleri ne kadar?

Wembley'deki maç için resmi fiyatlar koltuk konumuna göre değişiyor. England Football bilet portalı, kontenjan tükenene kadar standart koltuklardan premium koltuklara kadar tüm seçenekleri nominal fiyatlarla sunuyor. Prag ayağında da aynı şekilde resmi Çek federasyonunun fiyatlandırması geçerli.

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak adres StubHub'dır ve orada karşılaşmayı bekleyebileceğiniz fiyatlara dair genel tablo şöyle:

  • En ucuz koltuklar (Wembley): genellikle kalelerin arkasındaki üst katlarda, yaklaşık £40 ile £60 arasında
  • Orta seviye koltuklar (Wembley): orta saha çizgisi boyunca merkezi konumlarda, belirgin şekilde daha yüksek fiyatlarla
  • Premium koltuklar (Wembley): iki maçın daha büyük fikstürü için £200'ün üzerinde
  • Deplasman biletleri (Prag): genellikle nominal değerde Wembley'de bir geceden daha uygun fiyatlıdır, ancak İngiltere'ye ayrılan kontenjan sınırlıdır

Her uluslararası maçta olduğu gibi, fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu yüzden belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız koltuğunuzu erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli seçenektir.

Çekya - İngiltere UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Çekya - İngiltere form durumu

Çekya bu maça zorlu bir form grafiğiyle geliyor; son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son sonuçları Dünya Kupası'nda Meksika'ya karşı alınan 3-0'lık yenilgiydi ve aynı turnuvada Güney Afrika ile de 1-1 berabere kaldılar. Bu beş maçta Çekya yedi gol atıp yedi gol yedi, galibiyetlerini ise Guatemala ve Kosova'ya karşı oynanan hazırlık maçlarında aldı.

İngiltere'nin son beş maçı daha net bir tablo ortaya koyuyor. Tuchel'in ekibi bu süreçte dört galibiyet aldı ve bir kez kaybetti; 14 gol atıp yedi gol yedi. Son maçları, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'ya karşı alınan 6-4'lük galibiyetti. Bu serideki tek yenilgi ise İngiltere'yi yarı final aşamasında turnuva dışına iten Arjantin karşısında geldi.

CZE

CZE - Form

GTM
K3-1
KOR
K2-1
RSA
B1-1
MEX
K0-3
CRO
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ENG

ENG - Form

MEX
K2-3
NOR
K1-2
ARG
K1-2
FRA
K4-6
ESP
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Çekya - İngiltere: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Euro 2020'de oynandı ve İngiltere, Prag'da 1-0 kazandı. Ondan önce Çekya, Ekim 2019'da Avrupa Şampiyonası elemelerinde yine Prag'da İngiltere'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuç, aynı yılın başlarında Wembley'deki rövanşta İngiltere'nin aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından geldi. Veri setindeki dört karşılaşma arasında ayrıca Ağustos 2008'de oynanan 2-2'lik hazırlık maçı beraberliği de yer alıyor.

Kafa Kafaya

Çek CumhuriyetiÇizimİngiltere
1
1
2
European Championship
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
0
İngiltere badge
İngiltere
ENG
1
MS
European Championship Qualification
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
2
İngiltere badge
İngiltere
ENG
1
MS
European Championship Qualification
İngiltere badge
İngiltere
ENG
5
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
0
MS
Hazırlık Maçları
İngiltere badge
İngiltere
ENG
2
Çek Cumhuriyeti badge
Çek Cumhuriyeti
CZE
2
MS
4Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/4
Her iki takım da gol attı2/4

Çekya - İngiltere puan durumu

UEFA Uluslar Ligi A3 Grubu'nda Çekya şu anda ikinci sırada yer alırken İngiltere üçüncü sırada bulunuyor.

Grp. 3

#PKBKFA+/-PuanForm
1
İspanyaİspanyaESP
110032+13
K
2
HırvatistanHırvatistanCRO
110021+13
K
3
İngiltereİngiltereENG
100123-10
K
4
Çek CumhuriyetiÇek CumhuriyetiCZE
100112-10
K
Championship Playoff
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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