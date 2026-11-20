Cardiff City, 12 Desember 2026 Cumartesi günü Cardiff’teki Cardiff City Stadium’da Southampton’ı ağırlayacak.

İki takımın 2023-24 Championship karşılaşmalarında Southampton, St Mary's’te 2-0 kazanırken Cardiff City, Galler’in başkentinde geriden gelerek 2-1 galip geldi. Son karşılaşmaları ise 2024-25 EFL Kupası’nın ikinci turunda oynandı. Southampton, Cardiff City Stadium’daki bol gollü maçı 5-3 kazandı.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Cardiff City-Southampton Championship maçı ne zaman başlayacak?

Cardiff City-Southampton maçı, 12 Desember 2026 Cumartesi günü Cardiff’teki Cardiff City Stadium’da başlayacak.

Championship - Hafta 21 12 Ara 2026 - 10:00 Cardiff City Stadium

Cardiff City-Southampton Championship maçına nasıl bilet alınır?

Cardiff City-Southampton Championship maçına bilet almak için şu seçeneklere göz atabilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Cardiff City’nin resmî satış kanalları: Cardiff City Stadium’daki maçta ev sahibi takımın taraftarı olarak yer alacaksanız biletleri doğrudan Cardiff City’nin resmî bilet portalından veya kulübün resmî uygulamasından satın alabilirsiniz.

Cardiff City Stadium’daki maçta ev sahibi takımın taraftarı olarak yer alacaksanız biletleri doğrudan Cardiff City’nin resmî bilet portalından veya kulübün resmî uygulamasından satın alabilirsiniz. Southampton FC deplasman kontenjanı: Deplasman maçına Southampton taraftarı olarak gidecekseniz Southampton’a ayrılan deplasman bileti kontenjanından (genellikle yaklaşık 3.200 bilet) yararlanabilirsiniz. Bu biletler doğrudan Southampton’ın resmî bilet sitesi veya bilet gişesinin telefon hatları üzerinden satılır. Öncelikli satış dönemleri, deplasman maçı sadakat puanlarına ve kombine bilet sahipliğine göre belirlenir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Cardiff City-Southampton Championship maçının biletleri ne kadar?

Cardiff City-Southampton Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Southampton deplasman kontenjanı (Cardiff City Stadium): Southampton taraftarlarına ayrılan resmî biletler yetişkinler için 32 sterlin , 60 yaş üstü taraftarlar için 24 sterlin , 16-21 yaş arası taraftarlar için 20,50 sterlin ve 16 yaş altı taraftarlar için 16 sterlin . Yetişkinler için erişilebilir tekerlekli sandalye biletleri ise 27 sterlin .

Southampton taraftarlarına ayrılan resmî biletler yetişkinler için , 60 yaş üstü taraftarlar için , 16-21 yaş arası taraftarlar için ve 16 yaş altı taraftarlar için . Yetişkinler için erişilebilir tekerlekli sandalye biletleri ise . Cardiff City iç saha biletleri ve genel giriş: Genel giriş biletleri, tribüne ve yaşa bağlı indirimlere göre genellikle 20 ila 50 sterlin arasında değişir. Yoğun talep gören kategorilerde veya özel hizmet sunulan seçeneklerde fiyatlar daha yüksektir.

Genel giriş biletleri, tribüne ve yaşa bağlı indirimlere göre genellikle arasında değişir. Yoğun talep gören kategorilerde veya özel hizmet sunulan seçeneklerde fiyatlar daha yüksektir. Ağırlama paketleri: Fiyatlar 90 ila 150+ sterlin arasında değişir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirlenir:

Standart yeniden satış koltukları: Fiyatlar genellikle 50 ila 78 sterlin civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Merkezî konumdaki ve iyi görüş açısına sahip yeniden satış koltukları: Fiyatlar genellikle 90 ila 145+ sterlin arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. İkincil satışta VIP ve ağırlama yükseltmeleri: Fiyatlar 150 ila 250+ sterlin seviyelerinden başlayarak yükselir.

Cardiff City-Southampton Championship maçı: Bilmeniz gerekenler

Cardiff City ve Southampton’ın form durumu

Cardiff City, tamamlanan son dört Championship maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 7 Kasım’da Burnley’i 5-4 yendi. Öncesinde West Ham United ile 3-3 berabere kalıp Wolverhampton Wanderers’a 3-0 kaybetti. Cardiff, son beş maçında 11 gol atıp yedi gol yedi. Bu tablo, gollü maçların yaşandığı bir döneme işaret ediyor.

Southampton, son beş Championship maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 7 Kasım’da Preston North End’e 1-0 kaybetti. Bu sonuç, Queens Park Rangers’a (4-1) ve West Ham United’a deplasmanda (2-3) karşı alınan galibiyetlerin de yer aldığı seriyi sona erdirdi. Deplasman ekibi, bu beş maçlık süreçte sekiz gol atıp beş gol yedi.

Cardiff City-Southampton: Son karşılaşmalar

Cardiff City ile Southampton son olarak 28 Ağustos 2024’te Carabao Cup’ta karşılaştı. Southampton, Cardiff City Stadium’daki maçı 5-3 kazandı. Championship’te Cardiff, Nisan 2024’te evinde 2-1 kazanırken Southampton, Aralık 2023’te St Mary's’te 2-0 galip geldi. Tüm kulvarlarda kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Southampton üç, Cardiff ise bir galibiyet aldı. Ayrıca Southampton’ın 4-0 kazandığı 2021 yılındaki hazırlık maçından da bir sonuç kayıtlarda yer alıyor.