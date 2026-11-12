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Cardiff City-Lincoln City maçı biletleri nasıl alınır? Championship bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Cardiff City
Lincoln City
Championship

Cardiff City, Championship’te Lincoln City ile karşılaşacak. İşte maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz.

Cardiff City, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Lincoln City'yi Cardiff'teki Cardiff City Stadyumu'nda ağırlayacak.

Aralık 2025'teki karşılaşmalarında Lincoln City, evinde çekişmeli geçen maçı 2-1 kazandı. Lincoln, bu sonucun ardından Mart 2026'da Cardiff City Stadyumu'nda deplasmanda 2-0'lık net bir galibiyet aldı.

GOAL size Cardiff City-Lincoln City maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor.

Cardiff City-Lincoln City Championship maçı ne zaman başlayacak?

Cardiff City-Lincoln City maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Cardiff'teki Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

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Championship - Hafta 19
Cardiff City Stadium

Cardiff City-Lincoln City Championship maçının biletleri nasıl alınır?

Cardiff City-Lincoln City Championship maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Genel tribün biletlerini doğrudan Cardiff City FC veya Lincoln City FC'nin resmî bilet satış portallarından alabilirsiniz.

2. İkinci el bilet pazarları

  • İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenmişse genel tribün biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Cardiff City-Lincoln City Championship maçının biletleri ne kadar?

Cardiff City-Lincoln City Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Standart genel tribün biletleri: Genellikle 20 ila 50 sterlin arasında.
  • İndirimli biletler (yaşlılar/çocuklar): Genellikle yaklaşık 10 ila 25 sterlin düzeyinden başlıyor.
  • Ağırlama ve özel hizmet paketleri: 90 ila 150 sterlin ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkinci el bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

  • Standart ikinci el biletler: Genellikle yaklaşık 30 ila 63 sterlinden başlıyor.
  • Premium / merkezi görüş açısına sahip koltuklar: Genellikle 70 ila 120 sterlin ve üzeri fiyatlarda.
  • VIP / ağırlama hizmeti yükseltmeleri: Fiyatları 150 ila 300 sterlinin üzerine çıkabiliyor.

Cardiff City-Lincoln City Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

Cardiff City ve Lincoln City'nin form durumu

Cardiff City, son beş Championship maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; 11 gol atıp yedi gol yedi. Son maçında West Ham United ile 3-3 berabere kalan ekip, bir önceki karşılaşmada Wolverhampton Wanderers'a 3-0 yenilmişti. Cardiff City'nin bu süreçteki en iyi performansı, Watford karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetti.

Lincoln City, ligdeki son beş maçında bir galibiyet ve bir beraberlik alırken üç kez yenildi. Son maçında Watford'a 1-0 yenilen ekip, bundan önce de Birmingham City'ye 1-3 mağlup olmuştu. Bu dönemdeki tek galibiyetini Burnley karşısında 4-1'lik skorla aldı; West Ham United karşısında ise gol atamadan altı gol yedi.

CAC

CAC - Form

MID
B2-2
BIR
K1-0
WOL
K3-0
WHU
B3-3
BUR
K5-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
LIN

LIN - Form

MIL
B2-2
BUR
K4-1
BIR
K1-3
WAT
K1-0
QPR
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Cardiff City-Lincoln City: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son Mart 2026'da League One'da karşılaştı ve Lincoln City, Cardiff City Stadyumu'nda 2-0 kazandı. Lincoln, bundan önce Aralık 2025'te yine League One'da evinde 2-1 galip gelmişti. Kayıtlara geçen son dört karşılaşmada Lincoln City üç, Cardiff ise bir galibiyet aldı. İki takım daha önce 2000 ve 2001 yıllarında League Two'da karşılaşmıştı.

Kafa Kafaya

Cardiff CityÇizimLincoln City
1
0
3
League One
Cardiff City badge
Cardiff City
CAC
0
Lincoln City badge
Lincoln City
LIN
2
MS
League One
Lincoln City badge
Lincoln City
LIN
2
Cardiff City badge
Cardiff City
CAC
1
MS
League Two
Lincoln City badge
Lincoln City
LIN
2
Cardiff City badge
Cardiff City
CAC
0
MS
League Two
Cardiff City badge
Cardiff City
CAC
3
Lincoln City badge
Lincoln City
LIN
2
MS
4Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti2/4
Her iki takım da gol attı2/4

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