Cagliari, 12 Desember 2026 Cumartesi günü Cagliari'deki Unipol Domus'ta Venezia'yı ağırlayacak.

İki takımın 18 Mayıs 2025'teki son Serie A karşılaşmasında Cagliari, Unipol Domus'ta 3-0'lık net bir galibiyet alarak ligde kalmayı rahatça garantiledi. Bu maçtan önce Venezia, 2024-25 sezonunun ilk yarısında, Aralık 2024'te Cagliari'yi 2-1 mağlup etmişti.

İşte GOAL farkıyla Cagliari - Venezia maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Cagliari - Venezia Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Cagliari - Venezia maçı, 12 Desember 2026 Cumartesi günü Cagliari'deki Unipol Domus'ta başlayacak.

Serie A - Hafta 15 12 Ara 2026 - 09:00 Unipol Domus

Cagliari - Venezia Serie A maçının biletleri nasıl alınır?

Cagliari - Venezia Serie A maçına bilet almak için seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmi satış kanalları

Cagliari Calcio'nun resmi internet sitesi (cagliaricalcio.com): Maç bileti almak için resmi, en güvenli ve en doğrudan kanal burası. Satışlar genellikle maçtan bir veya iki hafta önce başlar. Çoğu zaman önce taraftar kartı (Passione Cagliari) sahiplerine öncelik tanınır, ardından biletler genel satışa çıkar.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmi kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Cagliari - Venezia Serie A maçının biletleri ne kadar?

Cagliari - Venezia Serie A maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmi satış kanalları

Curva (Nord / Sud): Fiyatlar genellikle yaklaşık 25 € ile 30 € arasında başlar.

Fiyatlar genellikle yaklaşık ile arasında başlar. Distinti (Centrali / Alti): Fiyatlar, indirimli/kısıtlı kategorilerde 40 € ile tam fiyatlı standart koltuklarda 60 € arasında değişir.

Fiyatlar, indirimli/kısıtlı kategorilerde ile tam fiyatlı standart koltuklarda arasında değişir. Tribuna Blu: Fiyatlar indirimli biletlerde 60 € , tam fiyatlı yetişkin biletlerinde 90 € seviyesindedir.

Fiyatlar indirimli biletlerde , tam fiyatlı yetişkin biletlerinde seviyesindedir. Tribuna Rossa: Fiyatlar indirimli biletlerde 80 €, tam fiyatlı yetişkin biletlerinde 120 € seviyesindedir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmi satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

Curva / Kale arkası tribünleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 65 € ile 80 € arasında başlar.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında başlar. Distinti / Yan tribünün alt ve üst katları: Fiyatlar genellikle 90 € ile 140 € arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. Tribuna bölümleri / Ayrıcalıklı koltuklar: Fiyatlar 150 € ile 220 € ve üzeri arasında değişir.

Cagliari - Venezia Serie A maçı: Bilmeniz gereken her şey

Cagliari ve Venezia'nın form durumu

Cagliari, son beş Serie A maçında bir galibiyet ve dört mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Tek galibiyetini 7 Kasım'da Frosinone'yi 1-0 yenerek elde etti. Bu galibiyetten önce Lazio'ya (2-1), Roma'ya (4-2), Bologna'ya (0-2) ve Monza'ya (4-0) kaybetmesi, savunmadaki zaaflarını ortaya koydu. Cagliari bu beş maçta dört gol atıp dokuz gol yedi. Frosinone karşısında bu süreçte ilk kez gol yemedi.

Venezia, ligdeki son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Son maçında 6 Kasım'da Udinese'yi 2-1 yendi. Bu galibiyetten önce Como'ya 1-0 kaybetmişti. Daha önceki sonuçları arasında Inter (0-2) ve Genoa (1-0) mağlubiyetleri ile Napoli karşısındaki 1-0'lık galibiyet yer alıyor. Venezia bu beş maçta dört gol atıp dört gol yedi.

Cagliari - Venezia: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 18 Mayıs 2025'te Serie A'da karşılaştı ve Cagliari evinde 3-0 kazandı. Ondan önce Venezia, Aralık 2024'te kendi sahasında 2-1 galip geldi. Serie A ve Serie B'deki son beş karşılaşmada Cagliari üç, Venezia bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti.