Burnley, 6 Aralık 2026 Pazar günü Burnley'deki Turf Moor'da Preston North End'i ağırlayacak.

İki takım arasındaki son resmî maç, Mart 2025'te Deepdale'de FA Cup kapsamında oynandı. Preston, Lancashire'dan rakibini 3-0 mağlup etti. Bu karşılaşmadan önce, 2024–25 sezonunda Championship'te oynadıkları iki maç da çekişmeli ve golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Burnley ile Preston North End maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Burnley ile Preston North End arasındaki Championship maçı ne zaman başlayacak?

Burnley ile Preston North End, 6 Aralık 2026 Pazar günü Burnley'deki Turf Moor'da karşılaşacak.

Championship - Hafta 19 6 Ara 2026 - 07:00 Turf Moor

Burnley ile Preston North End arasındaki Championship maçının biletleri nasıl alınır?

Burnley ile Preston North End arasındaki Championship maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışı: Biletleri doğrudan Burnley FC'nin resmî bilet satış portalından alabilirsiniz. Sezonluk bilet sahipleri ve üyeler, Turf Moor'daki iç saha maçlarının biletlerine öncelikli erişim hakkına sahiptir. Preston North End taraftarları ise kendilerine ayrılan deplasman tribününde oturmak için biletlerini doğrudan Preston'ın resmî bilet gişesinden almalıdır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Burnley ile Preston North End arasındaki Championship maçının biletleri ne kadar?

Burnley ile Preston North End arasındaki Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkin genel giriş bileti (standart kategoriler): 30 ila 45 sterlin

30 ila 45 sterlin İndirimli biletler (yaşlılar ve genç yetişkinler): 20 ila 30 sterlin

20 ila 30 sterlin Çocuk biletleri (18 yaş altı): 10 ila 15 sterlin

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışa sunduğu resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeler:

Standart kategoriler: 70 ila 88 sterlin

70 ila 88 sterlin Sahanın uzun kenarı / alt tribünde avantajlı konum: 105 ila 134 sterlin

Burnley ile Preston North End arasındaki Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

Burnley ve Preston North End'in form durumu

Burnley, Championship'teki son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; sekiz gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında, 3 Kasım'da sahasında Queens Park Rangers ile 1-1 berabere kaldı. Ondan önce Portsmouth ile golsüz berabere kalan takımın bu serideki en kötü sonucu ise ekim ayı sonlarında sahasında Lincoln City'ye aldığı 4-1'lik mağlubiyetti.

Preston son haftalarda büyük zorluk yaşadı ve son beş maçından yalnızca bir beraberlik çıkarabildi. Son maçında, 3 Kasım'da Sheffield United'a 3-2 yenildi. Bu serinin önceki maçlarında Birmingham City'ye 4-0, Wrexham'a 4-1 mağlup olan takım, beş karşılaşmada yalnızca altı gol atarken 14 gol yedi.

Burnley ile Preston North End: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması Mart 2025'te FA Cup'ta oynandı ve Preston, Deepdale'de Burnley'yi 3-0 yendi. Ondan önce Şubat 2025'teki Championship maçı 0-0 bitti; Ekim 2024'te Turf Moor'da oynanan ilk maç da aynı skorla sonuçlandı. Son beş karşılaşmada Preston, iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle daha iyi bir karneye sahip. Bu dönemde Burnley'nin tek galibiyeti, Şubat 2023'te sahasında aldığı 3-0'lık sonuçtu.