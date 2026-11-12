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Bristol City-Swansea City maçı biletleri nasıl alınır? Championship bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Bristol City
Swansea City
Championship

Bristol City, Championship’te Swansea City ile karşılaşacak. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

Bristol City, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Swansea City'yi Bristol'deki Ashton Gate'te ağırlayacak.

İki takımın Şubat 2026'daki son lig karşılaşmasını Swansea City 1-0 kazanmıştı. Bristol City ise bundan önce, Kasım 2025'te Ashton Gate'te oynanan maçta Swansea City'yi 2-0 yenmişti.

Bristol City ile Swansea City maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Bristol City ile Swansea City arasındaki Championship maçı ne zaman başlayacak?

Bristol City ile Swansea City, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Bristol'deki Ashton Gate'te karşılaşacak.

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Championship - Hafta 19
Ashton Gate

Bristol City ile Swansea City arasındaki Championship maçının biletleri nasıl alınır?

Bristol City ile Swansea City arasındaki Championship maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Ev sahibi tribünlerinden biletleri doğrudan Bristol City FC'nin resmî bilet satış portalından, deplasman taraftarları için ayrılan biletleri ise Swansea City AFC aracılığıyla satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Bristol City ile Swansea City arasındaki Championship maçının biletleri ne kadar?

Bristol City ile Swansea City arasındaki Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Standart yetişkin biletleri: Genellikle 25 ila 40 sterlin arasında.
  • İndirimli biletler: Yaklaşık 15 ila 25 sterlin arasında başlayan fiyatlarla.
  • Ağırlama ve özel paketler: Genellikle 75 sterlinden başlayıp 150 sterlinin üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları piyasa talebine göre belirleniyor:

  • Kale arkası tribünü: Yaklaşık 104 sterlinden başlayan fiyatlarla.
  • Yan tribünün alt katı: Yaklaşık 117 ila 520 sterlin.

Bristol City ile Swansea City arasındaki Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

Bristol City ve Swansea City'nin form durumu

Bristol City, son beş Championship maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Wolverhampton Wanderers'a evinde 2-1 yenildi; bundan önce ise Bolton Wanderers'ı 3-2 mağlup etti. Bristol City bu süreçte Stoke City ile 0-0 berabere kaldı, Sheffield United ve Blackburn Rovers'a da 1-0'lık skorlarla yenildi. Bu beş maçta üç gol atıp beş gol yedi.

Swansea City, son beş Championship maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Portsmouth'a 3-1 yenildi; bundan önce ise Blackburn Rovers'ı 4-0 mağlup etti. Swansea City bu süreçte Queens Park Rangers'a 5-0, West Ham United'a 1-0 yenilirken Millwall'u da 1-0 mağlup etti. Bu beş maçta dokuz gol atıp on gol yedi.

BRC

BRC - Form

SHU
K0-1
STK
B0-0
BOL
K2-3
WOL
K1-2
NOR
K0-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
SWA

SWA - Form

WHU
K0-1
QPR
K5-0
BLB
K4-0
POR
K3-1
BIR
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Bristol City ile Swansea City arasındaki son maçlar

İki takım son olarak Şubat 2026'da karşılaştı. Swansea City, Championship'teki bu maçı evinde 1-0 kazandı. Kulüpler arasındaki son beş resmî maçta Bristol City iki, Swansea City de iki galibiyet aldı; bir maç berabere bitti. Son sezonlarda iki takımın rekabeti başa baş geçerken taraflardan hiçbiri belirgin bir üstünlük kuramadı.

Kafa Kafaya

Bristol CityÇizimSwansea City
2
1
2
Championship
Swansea City badge
Swansea City
SWA
1
Bristol City badge
Bristol City
BRC
0
MS
Championship
Bristol City badge
Bristol City
BRC
3
Swansea City badge
Swansea City
SWA
0
MS
Championship
Bristol City badge
Bristol City
BRC
0
Swansea City badge
Swansea City
SWA
1
MS
Championship
Swansea City badge
Swansea City
SWA
1
Bristol City badge
Bristol City
BRC
1
MS
Championship
Bristol City badge
Bristol City
BRC
1
Swansea City badge
Swansea City
SWA
0
MS
5Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı1/5

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