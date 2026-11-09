Brighton & Hove Albion, 29 Kasım 2026 Pazar günü American Express Community Stadium'da Newcastle United'ı ağırlayacak.

İki takımın mayıs ayındaki son karşılaşmasında Newcastle United, St. James' Park'ta 3-1 kazandı. Bu maçtan önce Brighton & Hove Albion, Ekim 2025'te Newcastle United'ı sahasında 2-1 mağlup etmişti.

Brighton & Hove Albion-Newcastle United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Brighton & Hove Albion-Newcastle United maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü American Express Community Stadium'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 12 29 Kas 2026 - 09:05 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion-Newcastle United Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Brighton & Hove Albion-Newcastle United Premier League maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Bilet satın almanın en güvenilir yolu, ev sahibi tribünleri için doğrudan Brighton & Hove Albion'ın resmî bilet portalını, deplasman tribünü kontenjanı içinse Newcastle United'ın resmî bilet satış sitesini kullanmak. Deplasman tribünü biletleri için deplasman kombinesi veya sadakat puanı yoluyla gerekli koşulları karşılamak gerekiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Brighton & Hove Albion-Newcastle United Premier League maçının biletleri ne kadar?

Brighton & Hove Albion ile Newcastle United arasındaki Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart genel giriş biletleri: Fiyatları genellikle yaklaşık 30 ila 85 sterlin arasında değişir.

Fiyatları genellikle yaklaşık arasında değişir. Resmî ağırlama paketleri: Fiyatları genellikle kişi başı 150 ila 300 sterlin ve üzeri seviyelerden başlar.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasadaki talebe göre fiyatlandırır:

Standart yeniden satış biletleri: Üst tribünlerdeki veya görüşü kısıtlı koltuklar için fiyatlar genellikle yaklaşık 68 sterlinden başlar.

Üst tribünlerdeki veya görüşü kısıtlı koltuklar için fiyatlar genellikle yaklaşık başlar. Ortalama piyasa fiyatları: Genellikle 129 ila 300 sterlin ve üzeri seviyelerdedir.

Brighton & Hove Albion-Newcastle United Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Brighton & Hove Albion ve Newcastle United'ın form durumu

Brighton bu maça son dönemde inişli çıkışlı bir performansla çıkıyor. Son beş maçında üç galibiyet ve bir beraberlik alan takım, pazar günü Premier League'de Liverpool'a 2-0 yenildi. Brighton, bu yenilgiden önce Crystal Palace karşısındaki farklı 5-0'lık ve Sunderland deplasmanındaki 2-0'lık galibiyetler de dâhil olmak üzere ülke içindeki maçlarda iyi bir form yakalamıştı. Bu süreçte puan kaybettiği diğer tek maç, 26 şut çekmesine rağmen gol bulamadığı Jablonec karşısındaki golsüz Konferans Ligi beraberliğiydi. Brighton, bu beş maçta çok gol atabildiğini gösterse de son üç maçının ikisinde kalesinde gol gördü.

Newcastle'ın son dönemdeki performansı ise daha istikrarsız bir tablo çiziyor. Jaissle'ın ekibi son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında pazar günü Crystal Palace deplasmanında 2-0 kazandı. Bu galibiyet, Aston Villa karşısında üst üste alınan yenilgilerin ve Coventry City deplasmanındaki ağır 4-1'lik mağlubiyetin ardından geldi. Bu sonuçlar, takımın performansındaki dalgalanmayı ortaya koyuyor. Aynı süreçte Hull City karşısında alınan 2-1'lik galibiyet umut verse de Newcastle son beş maçının dördünde gol yedi.

Brighton & Hove Albion-Newcastle United: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması Mayıs 2026'da oynandı ve Newcastle, Premier League maçında Brighton'ı sahasında 3-1 yendi. Ekim 2025'te American Express Community Stadium'da oynanan bir önceki karşılaşmayı Brighton 2-1 kazanırken iki takım, Mayıs 2025'te aynı statta oynanan lig maçında 1-1 berabere kaldı. Newcastle, Mart 2025'teki FA Cup maçında da Brighton'ı 2-1 yendi; Brighton ise deplasmanda kazandı. Newcastle ayrıca Ekim 2024'te sahasında 1-0 galip geldi. Son beş karşılaşmada iki takım da ikişer galibiyet alırken bir maç berabere bitti. Bu da rekabette gerçekten dengeli bir tablo ortaya koyuyor.