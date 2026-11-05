Brighton & Hove Albion, 29 Kasım 2026 Pazar günü American Express Community Stadium'da Newcastle United'ı ağırlayacak.

İki takım arasında 2 Mayıs 2026'da oynanan son maçta Newcastle United, St. James' Park'ta 3-1 kazandı. Bu karşılaşmadan önce Brighton & Hove Albion, Ekim 2025'te Newcastle United'ı evinde 2-1 mağlup etmişti.

Brighton & Hove Albion ile Newcastle United maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Brighton & Hove Albion-Newcastle United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Brighton & Hove Albion ile Newcastle United, 29 Kasım 2026 Pazar günü American Express Community Stadium'da karşılaşacak.

Premier Lig - Hafta 12 29 Kas 2026 - 09:05 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion-Newcastle United Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Brighton & Hove Albion-Newcastle United Premier League maçına bilet almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Bilet almanın en güvenilir ve emniyetli yolu, ev sahibi tribünleri için Brighton & Hove Albion'ın resmî bilet portalını, deplasman tribünü kontenjanı içinse Newcastle United'ın resmî bilet satış sitesini kullanmak. Deplasman tribünü biletleri, deplasman sezonluk bileti veya sadakat puanı yoluyla hak kazanan taraftarlara sunuluyor.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satış kontenjanı tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Brighton & Hove Albion-Newcastle United Premier League maçının biletleri ne kadar?

Brighton & Hove Albion ile Newcastle United arasında oynanacak Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart genel satış biletleri: Genellikle yaklaşık 30 ila 85 sterlin arasında.

Genellikle yaklaşık arasında. Resmî ağırlama paketleri: Genellikle kişi başı yaklaşık 150 ila 300+ sterlin seviyesinden başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Standart yeniden satış biletleri: Üst tribün veya görüşü kısıtlı koltuklar için genellikle yaklaşık 68 sterlinden başlıyor.

Üst tribün veya görüşü kısıtlı koltuklar için genellikle yaklaşık başlıyor. Ortalama piyasa fiyatı: Sıklıkla 129 ila 300+ sterlin civarında.

Brighton & Hove Albion-Newcastle United Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Brighton & Hove Albion ve Newcastle United'ın form durumu

Brighton, son beş maçında üç galibiyet ve bir beraberlik almasına rağmen pazar günü Premier League'de Liverpool'a 2-0 yenilerek bu karşılaşmaya karışık bir form grafiğiyle geliyor. Bu yenilgiden önce Crystal Palace karşısında aldığı farklı 5-0'lık galibiyet ve Sunderland deplasmanındaki 2-0'lık galibiyet de dâhil olmak üzere ligde güçlü bir performans sergiliyordu. Bu süreçte puan kaybettiği diğer tek maç, 26 şut çekmesine rağmen gol bulamadığı Jablonec karşısındaki golsüz Konferans Ligi beraberliğiydi. Brighton, bu beş maçta rahatlıkla gol atabildiğini gösterse de son üç karşılaşmasının ikisinde gol yedi.

Newcastle'ın son dönemdeki formu daha istikrarsız bir tablo çiziyor. Jaissle'nin ekibi, son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir mağlubiyet aldı. Son maçı, pazar günü Crystal Palace deplasmanında elde ettiği 2-0'lık galibiyetti. Bu galibiyet, Aston Villa karşısında üst üste alınan yenilgilerin ve Coventry City deplasmanındaki ağır 4-1'lik mağlubiyetin ardından geldi; bu sonuçlar takımın performansındaki dalgalanmayı ortaya koyuyor. Bu süreçte Hull City karşısında alınan 2-1'lik galibiyet umut verse de Newcastle son beş maçının dördünde gol yedi.

Brighton & Hove Albion-Newcastle United: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son Mayıs 2026'da karşılaştı. Newcastle, Premier League'deki bu maçı evinde 3-1 kazandı. Brighton, Ekim 2025'te American Express Community Stadium'da oynanan bir önceki karşılaşmayı 2-1 kazanırken iki takım Mayıs 2025'te aynı statta oynadıkları lig maçında 1-1 berabere kaldı. Newcastle ayrıca Mart 2025'teki bir FA Cup maçında Brighton'ı 1-2 yendi; Brighton deplasmanda kazanırken Newcastle da Ekim 2024'te evinde 1-0'lık galibiyet aldı. Son beş karşılaşmada iki takım da ikişer galibiyet elde etti, bir maç ise berabere bitti. Bu da aralarındaki rekabetin gerçekten dengeli olduğunu gösteriyor.