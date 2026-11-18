Brighton & Hove Albion, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Monaco'yu Brighton'daki American Express Community Stadium'da ağırlayacak.

Bu UEFA Konferans Ligi karşılaşması, Brighton & Hove Albion ile AS Monaco'nun Avrupa kupalarındaki ilk resmî mücadelesi olacak. Brighton, Avrupa sahnesindeki gücünü deneyimli Fransız rakibine karşı göstermek istiyor.

Brighton & Hove Albion-Monaco maçına nereden bilet alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Brighton & Hove Albion-Monaco Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Brighton & Hove Albion-Monaco maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Brighton'daki American Express Community Stadium'da oynanacak.

Konferans Ligi - Hafta 5 10 Ara 2026 - 15:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion-Monaco Konferans Ligi maçına nasıl bilet alınır?

Yaklaşan Brighton & Hove Albion-Monaco Konferans Ligi maçı için bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Resmî kulüp bilet satış kanalı: Taraftarlar, biletlerin bulunabilirliğine, üyelik durumlarına ve ilk satış kontenjanı kurallarına bağlı olarak biletlerini doğrudan Brighton & Hove Albion'ın resmî bilet satış portalından alabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Konferans Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Brighton & Hove Albion-Monaco Konferans Ligi maçının biletleri ne kadar?

Brighton & Hove Albion-Monaco Konferans Ligi maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Standart yetişkin biletleri: Yaklaşık 35 € ile 75 € arasında.

Yaklaşık arasında. İndirimli biletler (çocuklar ve yaşlılar): İndirimli fiyatlar genellikle 20 € ile 45 € arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Genel giriş / standart koltuklar: Yaklaşık 90 € ile 150 € arasında başlayan fiyatlarla.

Yaklaşık arasında başlayan fiyatlarla. Premium / saha kenarındaki uzun tribün koltukları: Fiyatlar sıklıkla 200 € ile 350 € ve üzeri seviyelerine çıkıyor.

Brighton & Hove Albion-Monaco Konferans Ligi maçı: Bilmeniz gerekenler

Brighton & Hove Albion ve Monaco'nun form durumu

Brighton, tüm kulvarlardaki son beş maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Son maçında Brentford'ı Premier Lig'de 2-0 yendi; Manchester City deplasmanında da 1-0 kazandı. Brighton'ın iki mağlubiyeti ise Premier Lig'de Liverpool'a karşı 2-0, Carabao Kupası'nda da Manchester City'ye karşı 2-2'lik sonuçlarla geldi. Brighton bu beş maçta beş gol atıp dört gol yedi.

Monaco, son beş maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son maçında Ligue 1'de Le Mans ile 1-1 berabere kaldı. Son galibiyetini ise Konferans Ligi'nde FC Nordsjaelland'ı 2-0 yenerek elde etti. Monaco bu süreçte Konferans Ligi'nde Freiburg'u da 3-0 mağlup etti ancak Ligue 1'de Paris FC'ye 3-1 yenildi. Monaco beş maçta sekiz gol atıp beş gol yedi.

Brighton & Hove Albion-Monaco: Son karşılaşmalar

Brighton & Hove Albion ile Monaco'nun son beş karşılaşmasına ilişkin veriler mevcut değil. Kayıtlara ulaşıldığında bu karşılaşma bilgileri güncellenecek.