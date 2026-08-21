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The American Express Community Stadium
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Brighton & Hove Albion - Leeds United biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Brighton & Hove Albion
Leeds United

Brighton'ın Premier League'deki bir sonraki iç saha maçı için bilet satın alma hakkında bilmeniz gereken her şey

Brighton, American Express Stadyumu'nda 2026/27 sezonuna rüya gibi bir başlangıç yaptı ve Aston Villa'yı 4-0 mağlup etti. Kâğıt üzerinde, son Avrupa Ligi şampiyonuna karşı oynamak oldukça zorlu bir açılış görevi gibi görünüyordu ancak Brighton maça çok hızlı başladı ve dört golünün tamamını ilk 31 dakikada attı.

Brighton'ı Premier League'de sahasında bekleyen sıradaki maç, 3. hafta kapsamında 5 Eylül Cumartesi günü Leeds United karşılaşması.

Elbette güney kıyısındaki etkileyici performanslar Brighton için yeni değil. Fabian Hürzeler'in takımı geçen sezon Manchester City, Liverpool ve Chelsea'ye karşı dikkat çekici galibiyetler aldı.

Peki Leeds'i de rahat geçerler mi? Bunu öğrenmek için siz de orada olabilirsiniz. GOAL, Brighton & Hove Albion - Leeds United maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Brighton & Hove Albion - Leeds United Premier League maçı ne zaman?

Brighton & Hove Albion - Leeds United maçı, 5 Eylül Cumartesi günü Brighton'daki American Express Community Stadium'da oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 15.00 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 3
The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion - Leeds United Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel çapta ezici talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada şans bulamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri satış fiyatı üzerinden satın alabilir.
  • Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar, Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Brighton & Hove Albion - Leeds United Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirimli kategori kademeleri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle U18 veya U21), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekli: Ev sahibi takımın biletlerini liste fiyatı üzerinden satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına girebilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda elde edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

Form durumu

BHA

BHA - Form

BOL
K1-0
TRO
B0-0
AVL
K4-0
TRO
K4-0
CHE
K4-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5
LEE

LEE - Form

MUN
K1-1
FCA
K4-0
NFO
K0-1
NFO
K0-2
BRE
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Brighton & Hove AlbionÇizimLeeds United
2
2
1
Premier Lig
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
MS
Premier Lig
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
MS
Premier Lig
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
MS
7Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Takım haberleri ve kadrolar

Brighton & Hove Albion vs Leeds United kadroları

4-2-3-1
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Diziliş
Leeds United crest
Leeds United
LEE
3-4-2-1
B. VerbruggenB. VerbruggenF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliY. AyariY. AyariM. YalcouyeM. YalcouyeM. De CuyperM. De CuyperD. GomezD. GomezP. GrossP. GrossC. KostoulasC. KostoulasJ. TraffordJ. TraffordT. MuharemovicT. MuharemovicN. ElvediN. ElvediJ. JustinJ. JustinG. GudmundssonG. GudmundssonA. TanakaA. TanakaN. OkaforN. OkaforE. AmpaduE. AmpaduJ. BogleJ. BogleA. StachA. StachD. Calvert-LewinD. Calvert-Lewin
Leeds United crest
Leeds United
LEE
4-2-3-1
Brighton & Hove Albion

İlk 11

Leeds United

Yedekler

Teknik direktör

  • F. Hurzeler
  • D. Farke
Brighton & Hove Albion

Sakatlıklar ve Cezalar

Leeds United

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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