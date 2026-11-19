Brighton, 13 Aralık 2026 Pazar günü Everton'ı Brighton'daki American Express Community Stadium'da ağırlayacak.

Ocak 2026'daki son karşılaşmaları da Amex'teki çekişmeli ve heyecanlı maçlar serisini sürdürdü. Pascal Groß, Brighton'ı öne geçirdikten sonra Beto'nun 97. dakikadaki beraberlik golüyle maç 1-1 sona erdi. Bu eşleşmede deplasman takımları sık sık başarılı sonuçlar aldı. Everton'ın Mayıs 2023'te Amex Stadium'da kazandığı çarpıcı 5-1'lik galibiyet ve Brighton'ın Ağustos 2024'te Goodison Park'ta elde ettiği farklı 3-0'lık galibiyet bunun örnekleri arasında.

Brighton - Everton maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Brighton & Hove Albion - Everton Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Brighton - Everton maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Brighton'daki American Express Community Stadium'da oynanacak.

Brighton & Hove Albion - Everton Premier League maçına nasıl bilet alınır?

Yaklaşan Brighton & Hove Albion - Everton Premier League maçı için bilet almak üzere şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Brighton & Hove Albion'ın resmî kulüp kanalları: Ev sahibi taraftarlar için başlıca bilet alma yolu kombine sahipleri ve 1901 Club üyeliğidir. Koltuklar çoğu zaman çok önceden ayrılır.

Ev sahibi taraftarlar için başlıca bilet alma yolu kombine sahipleri ve 1901 Club üyeliğidir. Koltuklar çoğu zaman çok önceden ayrılır. Everton FC'nin resmî kanalları (deplasman tribünü): Biletler Everton'ın bilet sistemi üzerinden, sadakat puanları ve geçmiş deplasman maçlarına katılımları esas alınarak kombine sahibi üyelere öncelik tanınarak dağıtılır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satışa açık biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Brighton & Hove Albion - Everton Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Brighton & Hove Albion - Everton Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kale arkası üst ve alt tribün blokları: 36 £ ile 55 £ arasında.

ile arasında. Yan tribün alt kat premium koltukları: Fiyatlar 75 £ ile 88 £ arasında değişiyor.

Fiyatlar ile arasında değişiyor. Üst düzey VIP / premium paketler: Fiyatlar 240 £ seviyesinden başlayıp 445 £ üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

Başlangıç / en düşük yeniden satış fiyatları: Genellikle 83 £ ile 96 £ civarından başlar.

Genellikle ile civarından başlar. Ortalama yeniden satış fiyatları: Genellikle 150 £ ile 288 £ arasında değişir.

Brighton & Hove Albion - Everton Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Brighton & Hove Albion ve Everton'ın form durumu

Brighton, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Premier League'deki son maçında Brentford'ı 2-0 mağlup etti; ayrıca Manchester City deplasmanında 1-0 kazandı. Bu süreçteki iki yenilgisini ligde Liverpool'a ve Carabao Cup'ta Manchester City'ye karşı aldı. İkinci maç 2-2 sona erdikten sonra kupaya veda etti. Hurzeler'in ekibi hem deplasmanda hem de evinde zorlu maçlardan sonuç çıkarabildiğini gösterdi.

Everton, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Coventry City'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçtan önce Newcastle United deplasmanında 1-0 kazanmıştı. Aynı süreçte Newcastle'ı Carabao Cup'ta da 3-1 yendi ancak Arsenal ve Chelsea karşısındaki mağlubiyetler, ligin üst sıralarındaki takımlarla arasındaki farkın hâlâ sürdüğünü gösterdi. Moyes'in takımı son beş maçında sekiz gol atıp beş gol yedi.

Brighton & Hove Albion - Everton: Son karşılaşmalar

İki takımın Ocak 2026'da American Express Community Stadium'da oynadığı son maç 1-1 sona erdi. Aralarındaki son beş karşılaşmada Everton iki, Brighton bir galibiyet alırken iki maç da berabere bitti. Everton'ın galibiyetleri arasında Ağustos 2025'te evinde aldığı 2-0'lık sonuç ve Ocak 2025'te Brighton deplasmanında elde ettiği 1-0'lık sonuç yer alıyor.