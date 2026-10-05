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Brighton & Hove Albion - Crystal Palace biletleri nasıl alınır: Premier League fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Brighton & Hove Albion
Crystal Palace
Premier Lig

Brighton & Hove Albion, Premier League'de Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Brighton & Hove Albion, 18 Ekim 2026 Pazar günü Brighton'daki American Express Community Stadium'da Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

Brighton & Hove Albion ile Crystal Palace arasındaki karşılaşma, kökleri 1970'lerin sonlarında lig ve kupa mücadelelerinde yaşanan sert rekabete dayanan M23 derbisi olarak biliniyor. İki takımın 8 Şubat 2026'daki son resmi karşılaşmasında Crystal Palace, American Express Stadium'da deplasmanda 1-0 kazandı.

GOAL, Brighton & Hove Albion ile Crystal Palace maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace Premier League maçı ne zaman?

Brighton & Hove Albion ile Crystal Palace, 18 Ekim 2026 Pazar günü Brighton'daki American Express Community Stadium'da karşı karşıya gelecek.

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Premier Lig - Hafta 7
The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace Premier League biletleri nasıl alınır?

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace Premier League maçı için bilet satın almak adına resmi kulüp kanalları üzerinden şu genel adımları izleyin:

  1. Resmi kulüp bilet satış portalları: Bilet satın almanın en güvenli ve en güvenilir yolu, doğrudan Brighton & Hove Albion veya Crystal Palace'ın resmi bilet satış siteleri üzerinden işlem yapmaktır. Ev sahibi takım taraftarları biletlerini Brighton'ın portalı üzerinden almalı, deplasman taraftarları ise Crystal Palace'ın resmi kontenjanı üzerinden satın alma yapmalıdır.
  2. Kulüp üyeliği edinin: M23 derbisi gibi yüksek talep gören maçlar nadiren genel satışa çıkar. Resmi kulüp üyesi olmak, örneğin Brighton için MyAlbion+, kalan biletler halka açılmadan önce size öncelikli satış dönemlerine erişim sağlar.
  3. Sadakat puanlarını / kademeli satışları kontrol edin: Rekabetin yüksek olduğu maçlarda bilet satışları, önceki maçlara katılımdan biriken sadakat puanlarına göre sık sık kademeli olarak açılır. Kulüplerin açıkladığı satış tarihlerini takip ederek sizin kademenizin ne zaman açıldığını öğrenebilirsiniz.
  4. Ağırlama paketleri: Genel satış biletleri tükendiyse, ev sahibi kulüp üzerinden resmi maç günü ağırlama paketleri satın almak da koltuk garantilemenin bir başka yoludur; ancak fiyatı daha yüksektir.
  5. İkincil bilet platformları: Resmi biletlerin tükenmesi halinde StubHub gibi ikincil bilet platformlarında yeniden satış yapan satıcıların listelediği koltuklar sık sık bulunur, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir.

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace Premier League biletleri ne kadar?

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace Premier League maçının bilet fiyatları, resmi kulüp kanallarından mı yoksa ikincil satıcılardan mı satın aldığınıza bağlı olarak değişiyor:

Nominal değer ve resmi kulüp satışları

  • Yetişkin standart biletleri: Doğrudan Brighton & Hove Albion'dan alınan resmi maç günü biletleri, oturma kategorisi ve maç kategorisine bağlı olarak yetişkinler için genellikle £33 ile £78 arasında değişiyor.
  • İndirimli ve genç biletleri: Yaşlılar (65+), genç yetişkinler (21 yaş altı) ve çocuklar (18 yaş altı) için indirimli fiyatlar, genellikle £18 ile £40 arasında sunuluyor.
  • Deplasman taraftarları: Crystal Palace taraftarlarına ayrılan standart deplasman tribünü kontenjanı, Premier League deplasman bilet tavan fiyatı doğrultusunda, yetişkin başına en fazla £30 olarak fiyatlandırılıyor.

Maç günü ağırlama

  • Ağırlama paketleri: Premium maç günü seçenekleri, salon erişimi ve Amex Stadium'daki yemek deneyimleri gibi unsurları içerirken, salon ve paket seviyesine bağlı olarak kişi başı yaklaşık £222'den başlıyor.

İkincil yeniden satış ve ikincil platformlar

  • Genel yeniden satış: M23 derbisine olan yüksek talep nedeniyle, resmi kanallar üzerinden tükenen genel satış biletleri StubHub gibi ikincil bilet platformlarında sık sık £108 ile £112+ arasında başlayan fiyatlarla görülüyor.

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace form durumu

Brighton, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Takımın son maçında Premier League'de Leeds United ile 1-1 berabere kalınırken, bunun öncesinde Chelsea'ye 4-3 kaybetti. Brighton ayrıca Konferans Ligi elemelerinde Tromsoe'ya ve ligde Aston Villa'ya karşı üst üste 4-0'lık galibiyetler elde etti. Bu beş maçta Brighton 13 gol atarken altı gol yedi.

Crystal Palace'ın son beş maçı 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik bir tablo ortaya çıkardı, ancak en son aldığı sonuç en güçlü performansı oldu. Sage'in ekibi, Carabao Cup'ta Middlesbrough'yu 3-0 yendi ve öncesinde Premier League'de Fulham'ı 3-2 mağlup etti. Palace, Manchester City'ye 4-1, Everton'a 2-0 ve sezon öncesi hazırlık maçında Freiburg'a 3-0 kaybetti. Takım bu beş maçta dokuz gol atarken 12 gol yedi.

BHA

BHA - Form

CHE
K4-3
LEE
B1-1
COV
K0-5
MUN
K2-3
ARS
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
CRY

CRY - Form

MID
K3-0
IPS
K2-3
LCH
K4-0
LEE
B0-0
BRC
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 8 Şubat 2026'da Amex'te Crystal Palace'ın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Bundan önce iki kulüp, Kasım 2025'te Selhurst Park'ta golsüz berabere kaldı. Veride yer alan son beş Premier League karşılaşmasında Crystal Palace, Brighton'ın bir galibiyetine karşılık üç kez kazandı ve bir maç berabere bitti. Palace bu maçlarda beş gol atarken Brighton yedi gol kaydetti.

Kafa Kafaya

Brighton & Hove AlbionÇizimCrystal Palace
1
1
3
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
MS
Premier Lig
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
4
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
MS
6Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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