Brighton & Hove Albion - Crystal Palace biletleri nasıl alınır: Premier League fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Brighton & Hove Albion, 18 Ekim 2026 Pazar günü Brighton'daki American Express Community Stadium'da Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

Brighton & Hove Albion ile Crystal Palace arasındaki karşılaşma, kökleri 1970'lerin sonlarında lig ve kupa mücadelelerinde yaşanan sert rekabete dayanan M23 derbisi olarak biliniyor. İki takımın 8 Şubat 2026'daki son resmi karşılaşmasında Crystal Palace, American Express Stadium'da deplasmanda 1-0 kazandı.

GOAL, Brighton & Hove Albion ile Crystal Palace maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace Premier League maçı ne zaman?

Brighton & Hove Albion ile Crystal Palace, 18 Ekim 2026 Pazar günü Brighton'daki American Express Community Stadium'da karşı karşıya gelecek.

Premier Lig - Hafta 7 18 Eki 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace Premier League biletleri nasıl alınır?

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace Premier League maçı için bilet satın almak adına resmi kulüp kanalları üzerinden şu genel adımları izleyin:

Resmi kulüp bilet satış portalları: Bilet satın almanın en güvenli ve en güvenilir yolu, doğrudan Brighton & Hove Albion veya Crystal Palace'ın resmi bilet satış siteleri üzerinden işlem yapmaktır. Ev sahibi takım taraftarları biletlerini Brighton'ın portalı üzerinden almalı, deplasman taraftarları ise Crystal Palace'ın resmi kontenjanı üzerinden satın alma yapmalıdır. Kulüp üyeliği edinin: M23 derbisi gibi yüksek talep gören maçlar nadiren genel satışa çıkar. Resmi kulüp üyesi olmak, örneğin Brighton için MyAlbion+, kalan biletler halka açılmadan önce size öncelikli satış dönemlerine erişim sağlar. Sadakat puanlarını / kademeli satışları kontrol edin: Rekabetin yüksek olduğu maçlarda bilet satışları, önceki maçlara katılımdan biriken sadakat puanlarına göre sık sık kademeli olarak açılır. Kulüplerin açıkladığı satış tarihlerini takip ederek sizin kademenizin ne zaman açıldığını öğrenebilirsiniz. Ağırlama paketleri: Genel satış biletleri tükendiyse, ev sahibi kulüp üzerinden resmi maç günü ağırlama paketleri satın almak da koltuk garantilemenin bir başka yoludur; ancak fiyatı daha yüksektir. İkincil bilet platformları: Resmi biletlerin tükenmesi halinde StubHub gibi ikincil bilet platformlarında yeniden satış yapan satıcıların listelediği koltuklar sık sık bulunur, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir.

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace Premier League biletleri ne kadar?

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace Premier League maçının bilet fiyatları, resmi kulüp kanallarından mı yoksa ikincil satıcılardan mı satın aldığınıza bağlı olarak değişiyor:

Nominal değer ve resmi kulüp satışları

Yetişkin standart biletleri: Doğrudan Brighton & Hove Albion'dan alınan resmi maç günü biletleri, oturma kategorisi ve maç kategorisine bağlı olarak yetişkinler için genellikle £33 ile £78 arasında değişiyor.

İndirimli ve genç biletleri: Yaşlılar (65+), genç yetişkinler (21 yaş altı) ve çocuklar (18 yaş altı) için indirimli fiyatlar, genellikle £18 ile £40 arasında sunuluyor.

Deplasman taraftarları: Crystal Palace taraftarlarına ayrılan standart deplasman tribünü kontenjanı, Premier League deplasman bilet tavan fiyatı doğrultusunda, yetişkin başına en fazla £30 olarak fiyatlandırılıyor.

Maç günü ağırlama

Ağırlama paketleri: Premium maç günü seçenekleri, salon erişimi ve Amex Stadium'daki yemek deneyimleri gibi unsurları içerirken, salon ve paket seviyesine bağlı olarak kişi başı yaklaşık £222 'den başlıyor.

İkincil yeniden satış ve ikincil platformlar

Genel yeniden satış: M23 derbisine olan yüksek talep nedeniyle, resmi kanallar üzerinden tükenen genel satış biletleri StubHub gibi ikincil bilet platformlarında sık sık £108 ile £112+ arasında başlayan fiyatlarla görülüyor.

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace form durumu

Brighton, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Takımın son maçında Premier League'de Leeds United ile 1-1 berabere kalınırken, bunun öncesinde Chelsea'ye 4-3 kaybetti. Brighton ayrıca Konferans Ligi elemelerinde Tromsoe'ya ve ligde Aston Villa'ya karşı üst üste 4-0'lık galibiyetler elde etti. Bu beş maçta Brighton 13 gol atarken altı gol yedi.

Crystal Palace'ın son beş maçı 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik bir tablo ortaya çıkardı, ancak en son aldığı sonuç en güçlü performansı oldu. Sage'in ekibi, Carabao Cup'ta Middlesbrough'yu 3-0 yendi ve öncesinde Premier League'de Fulham'ı 3-2 mağlup etti. Palace, Manchester City'ye 4-1, Everton'a 2-0 ve sezon öncesi hazırlık maçında Freiburg'a 3-0 kaybetti. Takım bu beş maçta dokuz gol atarken 12 gol yedi.

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 8 Şubat 2026'da Amex'te Crystal Palace'ın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Bundan önce iki kulüp, Kasım 2025'te Selhurst Park'ta golsüz berabere kaldı. Veride yer alan son beş Premier League karşılaşmasında Crystal Palace, Brighton'ın bir galibiyetine karşılık üç kez kazandı ve bir maç berabere bitti. Palace bu maçlarda beş gol atarken Brighton yedi gol kaydetti.