Brighton & Hove Albion, 8 Kasım 2026 Pazar günü Brighton'daki American Express Community Stadium'da Brentford'ı ağırlayacak.

İki takımın Şubat 2026'daki son Premier League karşılaşmasında Brighton, Diego Gómez ve Danny Welbeck'in golleriyle Gtech Community Stadium'da 2-0'lık deplasman galibiyeti elde etti. Bu maçtan önce Brentford, Nisan 2025'te Brighton'ı kendi sahasında bol gollü geçen karşılaşmada 4-2 yenmişti.

Brighton & Hove Albion ile Brentford arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Brighton & Hove Albion-Brentford Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Brighton & Hove Albion ile Brentford arasındaki maç, 8 Kasım 2026 Pazar günü Brighton'daki American Express Community Stadium'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 10 8 Kas 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion-Brentford Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Brighton & Hove Albion ile Brentford arasında oynanacak maçın biletlerini almak için kulüp üyeliğinize ve tercihinize bağlı olarak birkaç temel seçeneğiniz var:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri nominal fiyatından satın almanın başlıca ve en güvenilir yolu, Brighton & Hove Albion'ın resmî bilet satış portalını kullanmak. Ancak doğrudan bilet satın almak için genellikle kulüp üyeliği gerektiğini ve yoğun talep gören maçların biletlerinin hızla tükendiğini unutmayın.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse, genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Brighton & Hove Albion-Brentford Premier League maçının biletleri ne kadar?

Brighton & Hove Albion ile Brentford arasında oynanacak Premier League maçının bilet fiyatları, kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikincil bilet platformlarından mı satın aldığınıza göre önemli ölçüde değişiyor.

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş (yetişkin nominal fiyatı): Standart maç biletleri, tribün katına ve maçın kategorisine bağlı olarak genellikle 30 ila 95 sterlin arasında değişiyor.

Standart maç biletleri, tribün katına ve maçın kategorisine bağlı olarak genellikle arasında değişiyor. Ağırlama paketleri: American Express Stadium'da salon erişimi ve maç öncesi yemek dâhil resmî VIP maç deneyimlerinin fiyatları kişi başı yaklaşık 250 sterlinden başlayıp 500 sterlinin üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

Standart yeniden satış biletleri: Üst kat veya kale arkası koltuklar için fiyatlar genellikle 120 sterlin civarından başlıyor.

Üst kat veya kale arkası koltuklar için fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Sahanın uzun kenarı ve premium koltuklar: Sahanın uzun kenarındaki alt katta yer alan, daha iyi görüş açısına sahip koltuklar genellikle 150 sterlin ile 350 sterlinin üzerinde fiyatlarla satışa sunuluyor.

Sahanın uzun kenarındaki alt katta yer alan, daha iyi görüş açısına sahip koltuklar genellikle fiyatlarla satışa sunuluyor. VIP ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Üst düzey ağırlama veya premium yönetici paketlerinin fiyatları, pakete dâhil hizmetlere bağlı olarak sıklıkla 1.000 sterlini aşıyor.

Brighton & Hove Albion-Brentford Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Brighton & Hove Albion ve Brentford'ın form durumu

Brighton, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Arsenal'ı 3-0 yenmesi, takımın bu sezonki hücum kalitesini ortaya koydu. Bu süreçte Coventry City'yi deplasmanda 5-0, Manchester United'ı ise Carabao Cup'ta 3-2 mağlup etti. Tek yenilgisini ağustos sonunda Premier League'de Chelsea karşısında 4-3'lük skorla aldı. Beş maçta 14 gol atıp altı gol yiyen Brighton, kolay pozisyon üreten ancak savunmada zaman zaman kırılganlık gösteren bir takım görüntüsü çizdi.

Brentford, son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve sıfır mağlubiyetlik bir bilanço elde etti; yenilgi yüzü görmese de üç kez berabere kaldı. En etkileyici performansını eylül ayında Premier League'de Chelsea'yi 3-0 yenerek sergiledi. AFC Bournemouth ile 2-2 berabere kalırken Sunderland ve Leeds United ile oynadığı maçların ikisi de 1-1 sonuçlandı. Beş maçta sekiz gol atıp beş gol yiyen Brentford, rakiplerine tehlike yaratabildiğini ancak istikrarlı sonuçlar almakta zorlandığını gösterdi.

Brighton & Hove Albion-Brentford: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son Şubat 2026'da karşılaştı. Brentford, Gtech Community Stadium'da ağırladığı Brighton'a Premier League'de 2-0 yenildi. Brighton, bundan önce Kasım 2025'te Amex'te oynanan maçı 2-1 kazanmıştı. Verilerde yer alan son beş karşılaşmada Brighton'ın üç galibiyetine karşılık Brentford'ın bir galibiyeti bulunuyor; bir maç ise berabere bitti. İki takım arasındaki maçlar genel olarak çekişmeli geçse de Brighton'ın son sonuçları, Hurzeler'in ekibine pazar günkü karşılaşma öncesinde psikolojik üstünlük sağlıyor.