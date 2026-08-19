Son dört sezonda üç kez ilk 8'e girme başarısı gösteren Brighton & Hove Albion, 2026/27 Premier League sezonuna parlak bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Fabian Hürzeler'in ekibi, 23 Ağustos Pazar günü Amex'te Aston Villa'yı ağırlayacak.

Fabian Hürzeler'in ekibi, geçen sezon Villa'ya yenilmenin rövanşını almak isteyecek. Güney kıyısındaki 4-3'lük nefes kesen maçta Brighton erken bölümde 2-0 öne geçmiş, ancak konuk ekip geri dönmüştü. Aralık ayındaki bu yenilgi aynı zamanda Brighton'ın sahasındaki uzun yenilmezlik serisini de sona erdirmişti.

Amex'te bir başka heyecan dolu karşılaşmaya mı hazırlanıyoruz? Bunu öğrenmek için tribündeki yerinizi alabilirsiniz. GOAL, Brighton - Aston Villa maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere sizler için derledi.

Brighton & Hove Albion - Aston Villa Premier League maçı ne zaman?

Brighton - Aston Villa maçı, 23 Ağustos 2026 Pazar günü Brighton'daki American Express Community Stadium'da BST ile 14.00'te başlayacak.

Premier Lig - Hafta 1 23 Ağu 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion - Aston Villa Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk bilet ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debentures: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçların biletlerini kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura sistemi almıştır (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Brighton & Hove Albion - Aston Villa Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

Yaş ve indirimli kategori kademeleri: Çoğu kulüp Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan eşleşmeler Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt tribün koltukları premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst tribün koltukları daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olduğunu doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına düşmez.

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