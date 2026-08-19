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Premier Lig
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The American Express Community Stadium
team-logoAston Villa
Book Brighton & Hove Albion vs Aston Villa Tickets
Çeviri:

Brighton & Hove Albion - Aston Villa maçının biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Brighton & Hove Albion
Aston Villa

Bu ağustosta Premier League’de nefes kesen bir maç için güney kıyısına gidiyor olabilirsiniz

Son dört sezonda üç kez ilk 8'e girme başarısı gösteren Brighton & Hove Albion, 2026/27 Premier League sezonuna parlak bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Fabian Hürzeler'in ekibi, 23 Ağustos Pazar günü Amex'te Aston Villa'yı ağırlayacak.

Fabian Hürzeler'in ekibi, geçen sezon Villa'ya yenilmenin rövanşını almak isteyecek. Güney kıyısındaki 4-3'lük nefes kesen maçta Brighton erken bölümde 2-0 öne geçmiş, ancak konuk ekip geri dönmüştü. Aralık ayındaki bu yenilgi aynı zamanda Brighton'ın sahasındaki uzun yenilmezlik serisini de sona erdirmişti.

Amex'te bir başka heyecan dolu karşılaşmaya mı hazırlanıyoruz? Bunu öğrenmek için tribündeki yerinizi alabilirsiniz. GOAL, Brighton - Aston Villa maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere sizler için derledi.

Brighton & Hove Albion - Aston Villa Premier League maçı ne zaman?

Brighton - Aston Villa maçı, 23 Ağustos 2026 Pazar günü Brighton'daki American Express Community Stadium'da BST ile 14.00'te başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 1
The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion - Aston Villa Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk bilet ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debentures: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçların biletlerini kulübe iade eder.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura sistemi almıştır (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Brighton & Hove Albion - Aston Villa Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

  • Yaş ve indirimli kategori kademeleri: Çoğu kulüp Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan eşleşmeler Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt tribün koltukları premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst tribün koltukları daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olduğunu doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına düşmez.

Form durumu

BHA

BHA - Form

STR
K4-3
STR
K4-3
ROM
K3-0
BOL
K1-0
TRO
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
AVL

AVL - Form

RSO
K2-4
BGP
K1-3
FCB
K2-1
PSG
K2-1
BMG
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Son karşılıklı maç kayıtları

Kafa Kafaya

Brighton & Hove AlbionÇizimAston Villa
1
1
3
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
MS
Premier Lig
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
MS
Premier Lig
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
MS
6Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

Takım haberleri ve kadrolar

Brighton & Hove Albion vs Aston Villa kadroları

4-2-3-1
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Diziliş
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
B. VerbruggenB. VerbruggenO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicL. DunkL. DunkM. WiefferM. WiefferM. De CuyperM. De CuyperD. GomezD. GomezJ. HinshelwoodJ. HinshelwoodP. GrossP. GrossY. AyariY. AyariG. RutterG. RutterM. BizotM. BizotI. MaatsenI. MaatsenP. TorresP. TorresM. CashM. CashV. Nilsson LindeloefV. Nilsson Lindeloefteam-logoG. HemmingsR. BarkleyR. BarkleyB. KamaraB. KamaraJ. McGinnJ. McGinnJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. Buendia
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Brighton & Hove Albion

İlk 11

Aston Villa

Yedekler

Teknik direktör

  • F. Hurzeler
  • U. Emery
Brighton & Hove Albion

Sakatlıklar ve Cezalar

Aston Villa

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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