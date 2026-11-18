Brest, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Troyes'u Brest'teki Stade Francis le Blé'de ağırlayacak.

İki takımın Şubat 2025'te Fransa Kupası son 16 turunda oynadığı son maçta Abdallah Sima, uzatma dakikalarında galibiyet golünü atarak Brest'e deplasmanda 2-1'lik dramatik bir zafer kazandırdı. 2022–23 sezonundaki son Ligue 1 karşılaşmalarında da Brest, alınabilecek altı puanın dördünü topladı. Stade Francis-Le Blé'deki 2-1'lik iç saha galibiyetini, Stade de l'Aube'daki 2-2'lik beraberlik izledi.

Brest-Troyes maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Brest-Troyes Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Brest-Troyes maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Brest'teki Stade Francis le Blé'de başlayacak.

Brest-Troyes Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Brest-Troyes Ligue 1 maçının biletlerini almak için mevcut seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışları: Hem Stade Brestois 29 hem de ES Troyes AC, tek maçlık biletleri doğrudan resmî kulüp siteleri üzerinden satıyor. Koltuk kategorinizi seçip dijital bilet satın almak için kulüplerden birinin bilet satış portalında hesap oluşturabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri, StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında sıklıkla bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Brest-Troyes Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Brest-Troyes Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart genel giriş / köşe tribünü koltukları: Fiyatlar genellikle 20 ila 35 avro civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Yan tribün / ana tribün koltukları: Fiyatlar genellikle 45 ila 85 avro arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar 120 ila 250 avro ve üzeri düzeyindedir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bilet fiyatları piyasa talebine göre belirlenir:

Yeniden satıştaki en uygun fiyatlı koltuklar: Fiyatlar genellikle 40 ila 50 avro civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Yeniden satıştaki orta fiyatlı koltuklar: Ortalama fiyatlar genellikle 90 ila 170 avro arasındadır.

Ortalama fiyatlar genellikle arasındadır. Yoğun talep gören / premium yeniden satış biletleri: Fiyatlar 200 ila 450 avro ve üzeri düzeyine çıkabilir.

Brest-Troyes Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Brest ve Troyes'un form durumu

Brest, son beş Ligue 1 maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında 8 Kasım'da Lyon'u sahasında 2-0 yendi; bu süreçte Lorient deplasmanından da 2-0'lık galibiyetle döndü. Tek yenilgisini kendisini 2-1 mağlup eden Nice karşısında aldı. Brest, bu beş maçta 11 gol atıp beş gol yedi ve söz konusu dönemin hücumda daha üretken takımlarından biri oldu.

Troyes, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında 7 Kasım'da Paris Saint-Germain'e 1-0 kaybetti; Lens ve Marseille karşısında da mağlup oldu. Bu süreçteki tek galibiyetini 31 Ekim'de Le Mans'ı 2-0 yenerek aldı. Troyes, söz konusu beş maçta dört gol atıp sekiz gol yedi.

Brest-Troyes: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 4 Şubat 2025'te Fransa Kupası'nda karşılaştı ve Brest, Troyes deplasmanında 2-1 kazandı. Bundan önce Mart 2023'te Stade de l'Aube'da oynadıkları Ligue 1 maçı 2-2 berabere bitti. İki takım arasındaki son beş maçta Brest üç galibiyet alırken Troyes hiç kazanamadı; diğer iki maç berabere sonuçlandı. Bu beş karşılaşmada toplam 14 gol atıldı.