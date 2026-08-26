Brest - Paris Saint-Germain biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Brest, 13 Eylül 2026 Pazar günü Brest'teki Stade Francis-Le Blé'de Paris Saint-Germain'i konuk edecek.

Paris Saint-Germain, bu karşılaşmaya ivme kazanmak ve bu eşleşmedeki tarihsel üstünlüğünü sürdürmek hedefiyle çıkıyor. Brest ise son şampiyona karşı dikkat çekici bir sonuç almak için sahasındaki avantajı kullanmayı amaçlayacak.

GOAL, Brest - Paris Saint-Germain maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere sizler için derledi.

Brest - Paris Saint-Germain Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Brest - Paris Saint-Germain maçı Brest'teki Stade Francis-Le Blé'de oynanacak ve başlama saati yukarıda listelenen onaylı saate göre olacak.

1. Lig - Hafta 4 13 Eyl 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Brest - Paris Saint-Germain Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

13 Eylül 2026'da Stade Francis-Le Blé'de oynanacak Stade Brestois - Paris Saint-Germain Ligue 1 maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu standart seçenekleri takip edebilirsiniz:

Resmi kulüp kanalları: Birincil bilet satışları, üyelere öncelikli erişim ve gişe uygunluğu için Stade Brestois'nin resmi internet sitesini kontrol edin. Bu, PSG'ye karşı yüksek profilli bir iç saha maçı olduğu için resmi biletler hızlı şekilde tükenir.

Yeniden satış pazarları ve bilet toplayıcıları: Eğer birincil biletler kulüp üzerinden tükendiyse, güvenli ikincil platformlar ve bilet karşılaştırma siteleri (StubHub gibi) ilanları bir araya getirir.

Brest - Paris Saint-Germain Ligue 1 biletleri ne kadar?

13 Eylül 2026'daki Brest - Paris Saint-Germain Ligue 1 maçının bilet fiyatları, genellikle platforma ve oturma kategorisine göre değişiklik gösterir:

Resmi gişe: Stade Brestois üzerinden doğrudan alınan, nominal değerindeki biletler standart ev sahibi tribünleri için genellikle 30 € ile 50 € civarından başlar. Ancak PSG gibi yüksek profilli maçlarda uygunluk ciddi şekilde sınırlıdır ve genellikle kulüp üyeliği gerektirir.

İkincil pazarlar ve yeniden satış platformları: Bilet toplama ve ikincil sitelerde (StubHub gibi), bu karşılaşmanın fiyatları üst kategori veya genel giriş görüşleri için genellikle 80 € ile 160 € civarından başlar ve talep ile tam blok konumuna bağlı olarak çok daha yukarı çıkabilir.

Brest - Paris Saint-Germain Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Brest - Paris Saint-Germain form durumu

Brest, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Le Mans ile 2-2 berabere kaldı; bu, yeni sezonun ilk rekabetçi sonucu oldu. Ondan önce hazırlık maçında Nottingham Forest'a 2-0 yenildi ve bir başka hazırlık karşılaşmasında Venezia ile 2-2 berabere kaldı. Brest, bu beş maçta 10 gol atarken 9 gol yedi; bu da sezon öncesinde açık ve zaman zaman savunmada kırılgan bir tabloyu yansıtıyor.

PSG'nin son beş sonucunda bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet bulunuyor. Son karşılaşmaları 23 Ağustos'ta Rennes deplasmanında 2-2 sona erdi; burada ikinci yarıdaki geri dönüş, açılış Ligue 1 hafta sonunda bir puanı kurtardı. Ondan önce Süper Kupa'da Lens'e 1-0 kaybettiler ve UEFA Süper Kupa'da Aston Villa'yı 2-1 yendiler. PSG, bu beş maçta altı gol atıp altı gol yedi; bu da sezona dengesiz bir başlangıcı yansıtan karma bir tablo ortaya koyuyor.

Brest - Paris Saint-Germain: Son kafa kafaya maçlar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 10 Mayıs 2026'da oynandı ve PSG, Ligue 1'de sahasında 1-0 kazandı. Son beş buluşmada PSG, Brest'in hiç galibiyeti olmamasına karşılık dört galibiyetle baskın bir tabloya sahip; bir maç da Brest galibiyeti üretmedi. Bu serideki en farklı sonuç, 19 Şubat 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde geldi ve PSG, Parc des Princes'te 7-0 kazandı. PSG, bu beş karşılaşmada 19 gol attı ve yalnızca iki gol yedi.