Brest, 27 Kasım 2026 Cuma günü Brest'teki Stade Francis le Blé'de Paris FC'yi ağırlayacak.

3 Mayıs 2026'daki son karşılaşmalarında Paris FC, Brest'i 4-0 mağlup etti. Paris FC, bu maçtan önce Eylül 2025'te Brest deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Brest ile Paris FC maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Brest ile Paris FC arasındaki Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Ligue 1 fikstüründe yer alan Brest ile Paris FC arasındaki maç, Brest'teki Stade Francis le Blé'de başlayacak.

1. Lig - Hafta 12 27 Kas 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Brest ile Paris FC arasındaki Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Brest ile Paris FC arasındaki Ligue 1 maçına bilet almak için kullanılabilecek seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalı: Standart bilet almanın en doğrudan ve güvenli yolu, ev sahibi Stade Brestois'nın resmî bilet satış portalını kullanmak. Genel satışa sunulan biletler genellikle maç tarihi yaklaştığında satışa çıkar.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Brest ile Paris FC arasındaki Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Brest ile Paris FC Ligue 1 maçı için bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart / Genel giriş: Yaklaşık 30 € ila 45 € arasında.

Yaklaşık arasında. Yan tribün / Saha kenarı koltukları: Genellikle 45 € ila 80 € arasında.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeler:

Üst tribün / Kısıtlı görüşlü koltukların yeniden satışı: Yaklaşık 35 € ila 55 € arasında.

Yaklaşık arasında. Premium / VIP ağırlama paketleri: Paketin sunduğu ağırlama hizmetlerine bağlı olarak sıklıkla 100 € ila 600 €'nun üzerinde.

Brest ile Paris FC arasındaki Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Brest ve Paris FC'nin form durumu

Brest, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Bu süreçteki en dikkat çekici sonucu, 10 Ekim'de Angers karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetti. Ancak Nice ve Auxerre yenilgileri ile Lille beraberliği, takımın istikrar yakalamakta zorlandığını gösteriyor. Brest, bu beş maçta on gol atıp yedi gol yedi.

Paris FC ise son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. En etkileyici sonucu, 18 Ekim'de Rennes karşısında aldığı 4-3'lük galibiyetti. Ayrıca Eylül ayında Strasbourg'u 2-1 yendi. Ancak Lorient karşısındaki 1-0'lık yenilgi ve Lens deplasmanındaki 2-1'lik mağlubiyet, takımın hâlâ yenilgiye açık olduğunu gösteriyor. Paris FC, bu beş maçta sekiz gol atıp altı gol yedi.

Brest ile Paris FC arasındaki son maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 3 Mayıs 2026'da Paris FC'nin evinde oynanan Ligue 1 maçında 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Ondan önce, Eylül 2025'te Paris FC'nin ev sahipliği yaptığı maçı Brest 2-1 kazandı. Veri setinde kayıtlı beş karşılaşmada iki takımın da ikişer galibiyeti bulunurken bir maç berabere bitti. Ancak son sonuç, bu maçın deplasman takımından yana güçlü bir işaret veriyor.