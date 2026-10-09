Brest, 23 Ekim 2026 Cuma günü Brest'teki Stade Francis-Le Blé'de Nice'i konuk edecek.

Brest, Eylül 2025'te Nice'e karşı 4-1'lik galibiyet aldığı Brittany'de iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak. Son karşılaşmalardaki tablo hâlâ oldukça dengeli görünürken, Şubat 2026'da Allianz Riviera'daki son randevuda alınan heyecan verici 2-2'lik beraberlik bunun altını çiziyor.

GOAL, Brest - Nice maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere sizler için derledi.

Brest - Nice Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Brest - Nice maçı, Brest'teki Stade Francis-Le Blé'de oynanacak ve karşılaşma Ligue 1'in hafta içi fikstürünün bir parçası olacak.

1. Lig - Hafta 8 23 Eki 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Brest - Nice Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Brest - Nice Ligue 1 maçı için bilet almak istiyorsanız, birkaç temel seçeneğiniz var:

1. Resmî kulüp bilet satışı

Stade Brestois resmî bilet ofisi: Stade Francis-Le Blé'deki iç saha maçları için biletler doğrudan Stade Brestois 29'un resmî bilet satış sitesinde satışa çıkarılır. Kulüp üyeleri veya aboneler, genel satış başlamadan önce çoğu zaman öncelikli erişim hakkı elde eder.

OGC Nice resmî bilet ofisi: Deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletler genellikle OGC Nice'in resmî sitesi veya kayıtlı taraftar grupları aracılığıyla satışa sunulur.

2. İkincil bilet pazarları

Birincil biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında satıcılar tarafından listelenen biletler bulunabilir. Yeniden satış platformlarındaki fiyatlar, koltuk konumuna ve talebe göre değişiklik gösterebilir.

Brest - Nice Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Francis-Le Blé'de oynanacak Brest - Nice maçı için bilet fiyatları, bileti nereden aldığınıza ve oturma kategorisine göre değişiklik gösterir:

1. Resmî kulüp bilet satışı

Standart liste fiyatı: Stade Brestois 29'un resmî bilet ofisi üzerinden alınan biletler, kale arkası tribünler için genellikle 15 € ile 25 € arasında başlar.

Ana tribün / premium koltuklar: Yan çizgi ve merkezi tribün biletleri genellikle 35 € ile 60 €+ arasında değişir.

2. İkincil bilet pazarları

Birincil satışlar tükenirse, StubHubgibi ikincil bilet platformları, fiyatları yeniden satış talebine göre belirlenen biletler sunar:

Kale arkası: Alt ve üst kat kale arkası koltukları yaklaşık 25 € ile 35 € arasında başlar.

Yan tribün / merkezi koltuklar: Yan çizgi görüşüne sahip koltuklar genellikle 42 € ile 61 € arasında değişir.

Özel alt kat / merkezi koltuklar: Premium merkezi koltuk seçenekleri yaklaşık 90 € ile 95 €+ seviyesindedir.

Brest - Nice Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Brest - Nice form durumu

Brest, Ligue 1'deki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Auxerre'e sahasında 2-1 kaybeden ekip, Paris Saint-Germain'e de 1-0 yenildi. Bu süreçteki tek parlak sonuç ise eylül ayının başında Le Havre deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyet oldu. Söz konusu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yiyen Brest, hücumda açık oynayan ancak savunmada sıkıntı yaşayan bir görüntü çiziyor.

Nice ise son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet elde etti. 20 Eylül'de Lille karşısında alınan 2-1'lik galibiyet, bu serideki en dikkat çekici sonuç oldu, ancak bu maç Paris FC'ye karşı alınan yıpratıcı 3-0'lık mağlubiyetin ardından geldi. Nice bu süreçte beş gol atıp beş gol yedi ve Brittany deplasmanı öncesinde bu istatistikte dengeyi korudu.

Brest - Nice: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son maç, Nice'in Şubat 2026'da Brest'i ağırladığı karşılaşmada 2-2 sona erdi. Ondan önce Brest, Eylül 2025'te sahasında 4-1'lik net bir galibiyet alarak Stade Francis-Le Blé'nin Nice için zor bir deplasman olabileceğini gösterdi. Son beş karşılaşmaya bakıldığında tablo oldukça dengeli; en son iki buluşmada taraflar birer galibiyet alırken, daha önceki maçlarda da kayıtlara geçen iki beraberlik bulunuyor.