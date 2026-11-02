Brest, 8 Kasım 2026 Pazar günü Lyon'u Brest'teki Stade Francis-le-Blé'de ağırlayacak.

Fransa'nın en üst düzey ligindeki bu eşleşmede tarihsel üstünlük Olympique Lyonnais'de. Stade Brestois 29'un 3 galibiyetine karşılık 20 karşılaşmada 7 galibiyet alan Lyon, rakibiyle 10 kez de berabere kaldı. İki takımın 18 Ocak 2026'daki son lig maçında Olympique Lyonnais, Stade Brestois 29'un son bölümdeki baskısına rağmen evinde 2-1'lik zorlu bir galibiyet elde etti.

Brest-Lyon maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve biletlerin fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Brest-Lyon Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Brest-Lyon maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Brest'teki Stade Francis-le-Blé'de başlayacak.

1. Lig - Hafta 10 8 Kas 2026 - 11:15 Stade Francis le Ble

Brest-Lyon Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?

Stade Francis-Le Blé'de oynanacak Brest-Lyon Ligue 1 maçı için bilet alabileceğiniz başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satış platformu: Biletleri doğrudan nominal fiyatından almanın yolu, Stade Brestois 29'un web sitesindeki resmî bilet satış platformudur. İç saha maçlarının biletleri, müsaitlik durumuna göre burada satışa çıkarılır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Brest-Lyon Ligue 1 maçı biletlerinin fiyatı ne kadar?

Brest-Lyon Ligue 1 maçı için bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart genel giriş ve köşe/üst tribün biletlerinin fiyatları yaklaşık 20 ila 45 avro arasında değişiyor.

biletlerinin fiyatları yaklaşık arasında değişiyor. Premium yan tribün veya ana tribün koltuklarının fiyatları genellikle 50 ila 85 avro arasında değişiyor.

koltuklarının fiyatları genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri, dâhil olan salon imkânlarına göre 120 ila 250 avro ve üzeri tutabiliyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

En uygun fiyatlı veya üst tribün koltuklarının fiyatları, genel bilet bulunabilirliğine bağlı olarak çoğunlukla 20 ila 40 avro civarından başlıyor.

koltuklarının fiyatları, genel bilet bulunabilirliğine bağlı olarak çoğunlukla civarından başlıyor. Standart uzun kenar koltuklarının fiyatları 50 ila 120 avro ve üzeri arasında geniş bir aralıkta değişiyor.

fiyatları arasında geniş bir aralıkta değişiyor. Talebin yüksek olduğu alt tribün veya iyi görüş açılı koltukların fiyatları, piyasadaki bilet arzına ve rakibin popülerliğine bağlı olarak 140 ila 200 avro ve üzerini aşabiliyor.

Brest-Lyon Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Brest ve Lyon'un form durumu

Brest, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya karışık bir form grafiğiyle çıkıyor. Son maçında Monza ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrılan ekip, öncesinde Ligue 1'de Auxerre ve Paris Saint-Germain'e üst üste yenilmişti. Bu beş maçlık dönemdeki galibiyetini ise deplasmanda Le Havre'ı 2-1 yenerek aldı. Brest'in söz konusu beş maçta yedi gol atıp yedi gol yemesi, pozisyon üretebilmesine rağmen savunmada istikrar sağlamakta zorlandığını gösteriyor.

Lyon'un son dönemdeki formu ise oldukça farklı. Fonseca'nın ekibi, son beş maçında üç galibiyet ve bir beraberlik alırken hiç yenilmedi. Son karşılaşmasında Rennes'i Ligue 1'de 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 2-1 yenen Lyon, ligde de Auxerre karşısında 3-1'lik galibiyet aldı. Bu süreçte on gol atıp yalnızca iki gol yemesi, Lyon'un neden puan tablosunun üst sıralarında yer aldığını ortaya koyuyor.

Brest-Lyon: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 18 Ocak 2026'da Ligue 1'de karşılaştı ve Lyon evinde 2-1 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Lyon üç, Brest ise bir galibiyet aldı; bir karşılaşma berabere bitti. Bu beş maçta toplam 17 gol atıldı. Eşleşmedeki üstünlüğü sayesinde Lyon, pazar günkü maça daha güçlü bir geçmiş performansla çıkıyor.