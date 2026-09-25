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Brest - Angers biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Brest
Angers
1. Lig

Brest, Ligue 1'de Angers ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz şöyle.

Brest, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Brest'teki Stade Francis-Le Blé'de Angers ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın Mayıs 2026'daki son lig karşılaşması çekişmeli geçen 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu beraberlikten önce Brest, Angers'e karşı iç sahada güçlü bir performans sergileyerek Ocak 2023 ve Mart 2025'te Stade Francis-Le Blé'de üst üste 2-0'lık galibiyetler aldı.

GOAL, Brest - Angers maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Brest - Angers Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Brest - Angers maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Brest'teki Stade Francis-Le Blé'de başlayacak.

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1. Lig - Hafta 6
Stade Francis le Ble

Brest - Angers Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Stade Francis-Le Blé'de oynanacak Brest - Angers Ligue 1 maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu seçenekleri takip edebilirsiniz:

  • Resmî Brest bilet portalı: Bilet satın almanın birincil ve en güvenilir yolu, doğrudan Stade Brestois 29'un resmî bilet satış sitesi üzerinden işlem yapmaktır. Biletler, maçtan birkaç hafta önce genel satışa sunulur.
  • Kulüp üyeliği / kombine sahiplerine öncelik: Resmî kulüp üyeleri veya kombine sahipleri, genel satış başlamadan önce ek bilet satın alma konusunda çoğu zaman öncelikli erişim hakkı elde eder.
  • Stade Francis-Le Blé gişesi: Uygunluk durumuna bağlı olarak biletler, maç gününden önce Brest'teki stat gişesinden de doğrudan satın alınabilir.
  • İkincil bilet platformları: Resmî kontenjan tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında son dakika biletleri sıklıkla listelenir. Ancak fiyatlar talebe göre değişebilir.

Brest - Angers Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Francis-Le Blé'deki Brest - Angers maçının bilet fiyatları, biletleri nereden aldığınıza ve koltuk kategorisine göre değişiklik gösterir:

  • Resmî satış fiyatlı biletler (kulüp portalı): Doğrudan Stade Brestois gişesinden alınan standart genel giriş biletleri, kale arkası genel oturma alanları için genellikle 15 € ile 25 € arasında başlar; orta yan tribün kategorilerinde ise 35 € ile 50 € seviyesine kadar çıkar.
  • İkincil bilet platformları: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar, temel giriş için genellikle 19 € ile 65 € civarında başlarken, ortalama veya daha yüksek talep gören koltuklar uygunluk durumuna ve koltuk konumuna bağlı olarak çoğu zaman 60 € ile 85 €+ aralığında olur.

Brest - Angers Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Brest - Angers form durumu

Brest'in son beş maçında resmi ve hazırlık karşılaşmaları dahil bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet çıktı. Takımın son maçı, Le Havre deplasmanında Ligue 1'de alınan 1-2'lik galibiyetti; ayrıca ligde hem Toulouse hem de Le Mans ile 2-2 berabere kaldı. Tek yenilgisi ise sezon öncesi hazırlık maçında Nottingham Forest karşısında 2-0'lık skorla geldi. Bu beş maçta Brest dokuz gol atarken sekiz gol yedi; bu da iki yönlü olarak açık bir oyun tarzına işaret ediyor.

Angers, son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet aldı ve hiç beraberlik yaşamadı. Takımın son sonucu, Rennes'e karşı Ligue 1'de alınan 1-2'lik yenilgiydi. Ancak daha önce Lille karşısında alınan 0-2'lik mağlubiyetin ardından Auxerre deplasmanında 1-3 kazanarak toparlandı. Paris FC'ye (3-2) ve Lorient'e (2-1) karşı hazırlık maçlarında elde edilen galibiyetler, Angers'in gol bulabildiğini gösteriyor. Ekip bu beş karşılaşmada yedi gol atarken sekiz gol yedi.

B29

B29 - Form

LEM
B2-2
TFC
B2-2
LEH
K1-2
PSG
K0-1
AJA
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
SCO

SCO - Form

LIL
K0-2
AJA
K1-3
REN
K1-2
LEH
B0-0
TRO
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Brest - Angers: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki takım arasındaki son maç, Mayıs 2026'da Ligue 1'de Stade Francis-Le Blé'de oynandı ve 1-1 sona erdi. Son beş karşılaşmaya bakıldığında daha iyi karne Brest'te; Brest bu maçların üçünü kazanırken Angers bir galibiyet aldı ve bir maç da berabere bitti. Brest ayrıca bu eşleşmede iç sahada da üstünlüğünü korudu ve Angers'e karşı ligdeki son iki iç saha maçını 2-0'lık skorlarla kazandı.

Kafa Kafaya

BrestÇizimAngers
3
1
1
1. Lig
Brest badge
Brest
B29
1
Angers badge
Angers
SCO
1
MS
1. Lig
Angers badge
Angers
SCO
0
Brest badge
Brest
B29
2
MS
1. Lig
Brest badge
Brest
B29
2
Angers badge
Angers
SCO
0
MS
1. Lig
Angers badge
Angers
SCO
2
Brest badge
Brest
B29
0
MS
Fransa Kupası
Brest badge
Brest
B29
1
Angers badge
Angers
SCO
0
MS
6Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti0/5
Her iki takım da gol attı1/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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