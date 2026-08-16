Brentford, 22 Ağustos Cumartesi günü sezonu Gtech Community Stadium'da oynanacak bir Londra derbisiyle açıyor ve yüksek harcama yapan Tottenham Hotspur'u konuk ediyor.

Geçen sezonu 9. sırada tamamlayarak Premier League'deki en iyi derecesini egale eden Brentford, açılıştaki bu zorlu görevden çekinmeyecektir; nitekim geçen sezon sahasında Aston Villa, Manchester United ve Liverpool'u mağlup etmişti.

Küme düşmekten kıl payı kurtulan Tottenham, Roberto De Zerbi yönetiminde çok daha olumlu bir sezon geçirmeyi umuyor. Yaz döneminde Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Jan Paul van Hecke gibi isimler için kesenin ağzını açan ekip, sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

GOAL, Brentford ile Tottenham Hotspur arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Brentford - Tottenham Hotspur Premier League maçı ne zaman?

Brentford ile Tottenham Hotspur, 22 Ağustos Cumartesi günü Londra'daki Gtech Community Stadium'da karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati BST ile 17.30 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Brentford - Tottenham Hotspur Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden kombine biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel çapta ezici talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları yeniden satış için kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esasına dayalı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı. Buna Red Memberships, One Hotspur ve Official Membership gibi üyelikler dahildir. Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenmiş bir zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal değerleriyle satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Brentford - Tottenham Hotspur Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin büyük bölümü yetişkin, genç (genellikle 18 ya da 21 yaş altı), öğrenci ve yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır, örneğin Kategori A, B veya C. İlk altıdaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal bilet fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt katmandaki koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Nominal değer üzerinden ev sahibi takım biletleri satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine ya da yeniden satış havuzlarına girebilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını resmen 2026/27 sezonu sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına düşmez.

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