Brentford, geçen sezonun ilk bölümünde sahasında Aston Villa, Manchester Utd ve Liverpool karşısında etkileyici galibiyetler aldı ve Arılar bir kez daha zirveye yakın seyrediyor. Onları 5 Eylül Cumartesi günü Sunderland karşısında iç sahada izlemek için biletinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Büyük bonservis bedelleriyle yapılan yeni transferlerle dolu Tottenham, sezonun açılış haftasında Gtech Community Stadium'a geldi. Ancak 3-0'lık ağır yenilginin ardından büyük bir hayal kırıklığıyla sahadan ayrıldı.

Brentford, yaz aylarında Mamadou Sangaré için kulüp rekoru olan 41 milyon £ ödedi ve bu harcama şimdiden fazlasıyla yerini bulmuş görünüyor. Malili oyuncu, Arılar formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk maçta göz kamaştırdı ve taraftarın gözdesi olmaya aday.

Bu eylülde Sangare ve Brentford'un diğer yıldızlarını Gtech sahasında izleyebilirsiniz. GOAL, Brentford-Sunderland maçı için bilet alırken bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğinizi ve fiyatlarının ne kadar olduğunu sizin için derledi.

Brentford-Sunderland Premier League maçı ne zaman?

Brentford-Sunderland maçı, 5 Eylül Cumartesi günü Londra'daki Gtech Community Stadium'da oynanacak. Karşılaşmanın planlanan başlama saati BST ile 15.00.

Premier Lig - Hafta 3 5 Eyl 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

Brentford-Sunderland Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel ölçekte çok yüksek talep, karaborsa karşıtı yasalar ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekimleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kura çekiminde bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Brentford-Sunderland Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Senior kategorileri arasında kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar A kategorisine girer ve en yüksek nominal fiyatlarla satışa sunulur.

Koltuk konumu: Orta bölgedeki uzun tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekimlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve erişilebilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu 30 £ tavan fiyat uygulamasını resmen 2026/27 sezonu sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda ulaşılması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç düşmez.

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