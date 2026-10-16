Brentford, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Londra'daki Gtech Community Stadium'da Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

İki takımın Ocak 2026'da aynı statta oynadığı son lig maçını Nottingham Forest, Brentford'ı deplasmanda 2-0 yenerek kazanmıştı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmalarında Nottingham Forest üç, Brentford ise iki galibiyet aldı.

Bırakın GOAL size Brentford ile Nottingham Forest maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatsın.

Brentford - Nottingham Forest Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Brentford - Nottingham Forest maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Londra'daki Gtech Community Stadium'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 9 31 Eki 2026 - 11:00 Gtech Community Stadium

Brentford - Nottingham Forest Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Gtech Community Stadium'da oynanacak Brentford ile Nottingham Forest arasındaki Premier League maçına bilet almak için resmî kulüp üyeliği durumunuza ve ikinci el bilet platformlarına bağlı olarak birkaç seçeneğiniz var:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Brentford FC'nin resmî sitesi ve bilet gişesi: Bu maç Brentford için B kategorisinde. Biletler, genel satışa çıkmadan önce My Bees üyeleri gibi kulüp üyelerine öncelik tanınan dönemlerde satışa sunuluyor. Üyeler biletlerini internetten, telefonla veya doğrudan gişeden satın alabiliyor.

Nottingham Forest'ın resmî satış kanalları: Deplasman taraftarlarına ayrılan biletler genellikle Nottingham Forest'ın resmî bilet sistemi üzerinden dağıtılıyor ve kulüp üyelerine öncelik veriliyor.

Ağırlama paketleri: Daha ayrıcalıklı bir deneyim için resmî maç günü ağırlama ve premium koltuk paketleri, kulübün yetkili ağırlama ortakları aracılığıyla doğrudan satın alınabiliyor.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Brentford - Nottingham Forest Premier League maçının biletleri ne kadar?

Brentford ile Nottingham Forest arasındaki Premier League maçının bilet fiyatları, biletlerin kulüplerin resmî satış kanallarından mı yoksa ikinci el platformlardan mı alındığına göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Aile tribünü: Yetişkinler için 30,30 sterlin (yaşlılar ve gençler için 20,20 sterlin; çocuklar için 10,10 sterlin)

B kategorisi koltuklar: Yetişkinler için 40,40 sterlin (yaşlılar ve gençler için 30,30 sterlin; çocuklar için 10,10 sterlin)

A kategorisi koltuklar: Yetişkinler için 45,45 sterlin (yaşlılar ve gençler için 35,35 sterlin; çocuklar için 10,10 sterlin)

A+ kategorisi koltuklar: Yetişkinler için 50,50 sterlin (yaşlılar ve gençler için 40,40 sterlin; çocuklar için 10,10 sterlin)

Yedek kulübesi yanındaki koltuklar: Yetişkinler için 65,65 sterlin (yaşlılar, gençler ve çocuklar için 55,55 sterlin)

Resmî maç günü ağırlama ve seyahat paketleri: Seçilen pakete bağlı olarak yaklaşık 290 sterlinden 359 sterline ve daha yüksek fiyatlara kadar çıkıyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

Standart ikinci el biletler: Standart üst tribün veya kale arkası bölümleri için yaklaşık 50 ila 82 sterlinden başlıyor; ancak fiyatlar piyasa talebine göre yükseliyor.

Yan tribün ve premium ikinci el biletler: Koltuğun tam konumuna ve bilet bulunabilirliğine bağlı olarak genellikle 80 ila 160 sterlin ve üzerine çıkıyor.

Brentford - Nottingham Forest Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Brentford ve Nottingham Forest'ın form durumu

Brentford bu maça formda çıkıyor. Tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç beraberlik alan takım hiç yenilmedi. Son maçında Premier League'de Chelsea'yi etkileyici bir performansla 3-0 mağlup etti; ayrıca Carabao Cup'ta Reading deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Brentford, yenilmediği son beş maçta dokuz gol attı.

Nottingham Forest'ın son dönemdeki sonuçları ise daha değişken: Son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son Premier League maçında Coventry City'ye 1-0 kaybetti, ancak bundan önce ligde Aston Villa'yı deplasmanda 2-1 yendi. Forest, bu beş maçta bir kez kalesini gole kapattı; söz konusu serinin önceki maçlarından birinde Tottenham Hotspur deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Brentford - Nottingham Forest: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması Ocak 2026'da oynandı. Brentford, Gtech Community Stadium'da ağırladığı Nottingham Forest'a Premier League'de 2-0 yenildi. Son beş karşılaşmada Nottingham Forest üç, Brentford ise iki galibiyet aldı. Forest bu süreçte daha fazla gol de attı. Brentford'ın iki galibiyeti de kendi sahasında geldi; bunlardan biri Ocak 2024'teki 3-2'lik galibiyetti.