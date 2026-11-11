Brentford, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Manchester City'yi Londra'daki Gtech Community Stadium'da konuk edecek.

İki takımın ligdeki son karşılaşması 9 Mayıs 2026'da Etihad Stadium'da oynandı ve Manchester City sahadan rahat bir 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Manchester City, 2025-26 sezonunun daha önceki bölümünde, Ekim 2025'te Gtech Community Stadium'da deplasmanda oynadığı maçı da 1-0 kazanmıştı.

Brentford-Manchester City maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Brentford-Manchester City Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Brentford-Manchester City maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Londra'daki Gtech Community Stadium'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 14 5 Ara 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

Brentford-Manchester City Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Brentford ile Manchester City arasında oynanacak Premier League maçı için bilet almak isteyenler şu seçenekleri değerlendirebilir:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Brentford'un resmî internet sitesi: Ev sahibi takım tribünlerine ait resmî biletleri satın almak için başlıca ve en güvenli kanal. Biletlere erişim, üyelik kademesine ve sadakat puanlarına bağlı.

Ev sahibi takım tribünlerine ait resmî biletleri satın almak için başlıca ve en güvenli kanal. Biletlere erişim, üyelik kademesine ve sadakat puanlarına bağlı. Manchester City'nin resmî bilet satış kanalı: Gtech Community Stadium'a gidecek deplasman taraftarları için belirlenen kanal. Biletler, City'nin resmî taraftar programı aracılığıyla tahsis ediliyor.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Brentford-Manchester City Premier League maçının biletleri ne kadar?

Brentford ile Manchester City arasında oynanacak Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart genel giriş: Fiyatlar genellikle 30 ila 65 sterlin arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Resmî ağırlama paketleri: Fiyatlar 379 sterlinden başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Standart yeniden satış ilanları: Fiyatlar yaklaşık 209 sterlinden başlıyor ve daha yükseğe çıkabiliyor.

Fiyatlar yaklaşık başlıyor ve daha yükseğe çıkabiliyor. Yeniden satıştaki VIP ve premium koltuklar: Fiyatlar 354 sterlini aşıp 900+ sterline kadar çıkabiliyor.

Brentford-Manchester City Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Brentford ve Manchester City'nin form durumu

Brentford, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Nottingham Forest'ı 2-0 yendi. Bu süreçte Hull City ile 1-1, Aston Villa ile 2-2 berabere kaldı. Liverpool'a 2-1 ve Carabao Cup'ta Sunderland'e 3-2 yenilen Brentford, beş maçta yedi gol atıp sekiz gol yedi.

Manchester City, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki yenilgi ve bir beraberlik aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 3-2 yendi; bundan önce Premier League'de Brighton'a 1-0 yenilmişti. City, bu dönemde AEK Athens'ı 5-1 mağlup etti ve Carabao Cup'ta Brighton'ı penaltılarla geçti. Beş maçta 11 gol atıp altı gol yedi.

Brentford-Manchester City: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 9 Mayıs 2026'da karşılaştı. Manchester City, Etihad Stadium'daki Premier League maçında Brentford'u 3-0 yendi. Son beş karşılaşmada City dört galibiyet ve bir beraberlik alırken Brentford galibiyet elde edemedi. Bu serideki tek beraberlik, Ocak 2025'te Gtech Community Stadium'da oynanan ve 2-2 biten maçta geldi.