Brentford, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Londra'daki Gtech Community Stadium'da Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Son karşılaşmalarda Arılar, Ekim 2025'te Gtech Community Stadium'da Liverpool'a karşı alınan heyecan verici 3-2'lik iç saha galibiyeti de dahil olmak üzere, zorlu bir sınav olduklarını gösterdi. İki takım arasındaki son resmi maç ise 24 Mayıs 2026'da Anfield'da oynandı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Biletlerin nereden alınacağı ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, Brentford-Liverpool maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Brentford - Liverpool Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Brentford, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Londra'daki Gtech Community Stadium'da Liverpool'u konuk edecek.

Premier Lig - Hafta 7 17 Eki 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

Brentford - Liverpool Premier League biletleri nasıl alınır?

Gtech Community Stadium'da oynanacak Brentford - Liverpool Premier League maçı için bilet satın almak adına şu temel yolları izleyebilirsiniz:

1. Resmî kulüp kanalları

Brentford Resmî Bilet Ofisi: Liverpool gibi yüksek talep gören maçların biletleri neredeyse sadece Brentford'un resmî bilet satış sitesi üzerinden resmî üyelere satılır.

My Bees üyeliği: Bilet satışlarına veya kura süreçlerine erişebilmek için genellikle aktif bir My Bees üyeliğine ihtiyaç duyarsınız.

Ticket Access Points (TAPs): Kategori A maçlarında, yani Liverpool gibi rakiplere karşı oynanan karşılaşmalarda, öncelik genellikle önceki maçlara katılımdan biriken daha yüksek Ticket Access Points puanına sahip üyelere verilir.

Brentford Ticket Exchange: Maçın biletleri tükenirse, karşılaşmaya gidemeyecek resmî kombine sahipleri koltuklarını uygun üyelerin erişebildiği resmî Brentford Ticket Exchange üzerinden yeniden satışa çıkarır.

2. Maç günü hospitality paketleri

Resmî hospitality paketleri doğrudan kulübün internet sitesi veya yetkili hospitality ortakları üzerinden satın alınabilir.

Bu paketler genellikle garantili maç biletiyle birlikte maç öncesi yiyecek, içecek ve lounge erişimini içerir ve çoğu zaman standart kulüp üyeliği ya da TAP şartı gerektirmez.

3. Deplasman taraftarları (Liverpool taraftarları)

Deplasman tribünü biletleri doğrudan Liverpool FC'ye tahsis edilir.

Liverpool üzerinden satın almak için, önceki Premier League deplasman maçlarına katılımdan gereken krediye sahip resmî bir Liverpool FC üyesi veya kombine sahibi olmanız gerekir.

4. İkincil bilet platformları

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, resmî biletlerin tükenmesi halinde yeniden satıcılar tarafından listelenen koltuklar bulunabilir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir.

Brentford - Liverpool Premier League biletleri ne kadar?

Gtech Community Stadium'da oynanan Brentford - Liverpool Premier League maçlarının bilet fiyatları, nominal değerli resmî bilet alıp almamanıza ya da yeniden satış/ikincil platformlar üzerinden satın almanıza bağlı olarak değişir.

1. Resmî nominal bilet fiyatları

Kategori A Premier League maçlarında, yani Liverpool gibi üst profilli takımlara karşı oynanan karşılaşmalarda, Brentford FC'den doğrudan alınan resmî nominal bilet fiyatları genellikle şu aralıktadır:

Yetişkinler (25-64 yaş): 35 £ - 65 £ (tribün ve koltuk kategorisine göre)

65 yaş üstü: 25 £ - 45 £

Gençler (18-24 yaş): 20 £ - 40 £

Juniors (18 yaş altı): 10 £ - 20 £

Deplasman taraftarları (Liverpool tribünü): Premier League düzenlemeleri gereği yetişkin biletleri 30 £ ile sınırlandırılmıştır.

2. Yeniden satış ve ikincil piyasa fiyatları

Premier League maçlarına talep yüksek olduğu için, StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki biletler arz odaklı dinamik piyasa fiyatları üzerinden alınıp satılır:

Genel giriş yeniden satış: Genellikle yaklaşık 180 £ ile 250 £ arasında başlar; orta ve uzun kenar görüşlü koltuklarda bilet başına 300 £ ile 450 £+ seviyesine çıkabilir.

Maç günü hospitality paketleri: Resmî veya VIP hospitality biletleri kişi başı yaklaşık 450 £ ile 650 £+ seviyesinden başlar.

Brentford - Liverpool Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Brentford - Liverpool form durumu

Brentford, son beş resmî maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Sunderland ile 1-1 berabere kalan ekip, bundan bir hafta önce de Leeds United ile 1-1 berabere kalmıştı. Arılar, bu süreçte daha önce hücumdaki etkisini de göstermiş, Carabao Cup'ta Birmingham City'yi 6-1 mağlup etmiş ve ligde Tottenham Hotspur'u 3-0 yenmişti.

Liverpool, son beş resmî maçının üçünü kazandı, ikisinde berabere kaldı ve bu karşılaşmaların her birinde gol yedi. Son sonucu, geriye düştükten sonra geri dönerek kazandığı Champions League'deki 2-1'lik Atletico Madrid galibiyeti oldu. Ondan önce Premier League'de deplasmanda Ipswich Town'u 2-0 mağlup eden ekip için, daha önceki süreçte Nottingham Forest ve Newcastle United karşısında arka arkaya gelen 2-2'lik beraberlikler, teknik ekibin ele almak isteyeceği savunma istikrarsızlığını ortaya koyuyor.

Brentford - Liverpool: Son maçların karşılıklı performansı

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 24 Mayıs 2026'da oynandı ve Anfield'daki Premier League maçı 1-1 sona erdi. Son beş karşılaşmada Brentford iki, Liverpool iki galibiyet alırken bir maç da berabere bitti; bu da eşleşmenin gerçekten rekabetçi olduğunu gösteriyor. Brentford, Ekim 2025'te sahasında 3-2 kazanırken, Liverpool ise Şubat 2024'te Gtech Community Stadium'da 4-1'lik galibiyet elde etti.