Brentford, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Londra'daki Gtech Community Stadium'da Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
Son karşılaşmalarda Arılar, Ekim 2025'te Gtech Community Stadium'da Liverpool'a karşı alınan heyecan verici 3-2'lik iç saha galibiyeti de dahil olmak üzere, zorlu bir sınav olduklarını gösterdi. İki takım arasındaki son resmi maç ise 24 Mayıs 2026'da Anfield'da oynandı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Biletlerin nereden alınacağı ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, Brentford-Liverpool maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.
Brentford - Liverpool Premier League maçı ne zaman başlayacak?
Brentford, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Londra'daki Gtech Community Stadium'da Liverpool'u konuk edecek.
Brentford - Liverpool Premier League biletleri nasıl alınır?
Gtech Community Stadium'da oynanacak Brentford - Liverpool Premier League maçı için bilet satın almak adına şu temel yolları izleyebilirsiniz:
1. Resmî kulüp kanalları
- Brentford Resmî Bilet Ofisi: Liverpool gibi yüksek talep gören maçların biletleri neredeyse sadece Brentford'un resmî bilet satış sitesi üzerinden resmî üyelere satılır.
- My Bees üyeliği: Bilet satışlarına veya kura süreçlerine erişebilmek için genellikle aktif bir My Bees üyeliğine ihtiyaç duyarsınız.
- Ticket Access Points (TAPs): Kategori A maçlarında, yani Liverpool gibi rakiplere karşı oynanan karşılaşmalarda, öncelik genellikle önceki maçlara katılımdan biriken daha yüksek Ticket Access Points puanına sahip üyelere verilir.
- Brentford Ticket Exchange: Maçın biletleri tükenirse, karşılaşmaya gidemeyecek resmî kombine sahipleri koltuklarını uygun üyelerin erişebildiği resmî Brentford Ticket Exchange üzerinden yeniden satışa çıkarır.
2. Maç günü hospitality paketleri
- Resmî hospitality paketleri doğrudan kulübün internet sitesi veya yetkili hospitality ortakları üzerinden satın alınabilir.
- Bu paketler genellikle garantili maç biletiyle birlikte maç öncesi yiyecek, içecek ve lounge erişimini içerir ve çoğu zaman standart kulüp üyeliği ya da TAP şartı gerektirmez.
3. Deplasman taraftarları (Liverpool taraftarları)
- Deplasman tribünü biletleri doğrudan Liverpool FC'ye tahsis edilir.
- Liverpool üzerinden satın almak için, önceki Premier League deplasman maçlarına katılımdan gereken krediye sahip resmî bir Liverpool FC üyesi veya kombine sahibi olmanız gerekir.
4. İkincil bilet platformları
- StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, resmî biletlerin tükenmesi halinde yeniden satıcılar tarafından listelenen koltuklar bulunabilir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir.
Brentford - Liverpool Premier League biletleri ne kadar?
Gtech Community Stadium'da oynanan Brentford - Liverpool Premier League maçlarının bilet fiyatları, nominal değerli resmî bilet alıp almamanıza ya da yeniden satış/ikincil platformlar üzerinden satın almanıza bağlı olarak değişir.
1. Resmî nominal bilet fiyatları
Kategori A Premier League maçlarında, yani Liverpool gibi üst profilli takımlara karşı oynanan karşılaşmalarda, Brentford FC'den doğrudan alınan resmî nominal bilet fiyatları genellikle şu aralıktadır:
- Yetişkinler (25-64 yaş): 35 £ - 65 £ (tribün ve koltuk kategorisine göre)
- 65 yaş üstü: 25 £ - 45 £
- Gençler (18-24 yaş): 20 £ - 40 £
- Juniors (18 yaş altı): 10 £ - 20 £
- Deplasman taraftarları (Liverpool tribünü): Premier League düzenlemeleri gereği yetişkin biletleri 30 £ ile sınırlandırılmıştır.
2. Yeniden satış ve ikincil piyasa fiyatları
Premier League maçlarına talep yüksek olduğu için, StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki biletler arz odaklı dinamik piyasa fiyatları üzerinden alınıp satılır:
- Genel giriş yeniden satış: Genellikle yaklaşık 180 £ ile 250 £ arasında başlar; orta ve uzun kenar görüşlü koltuklarda bilet başına 300 £ ile 450 £+ seviyesine çıkabilir.
- Maç günü hospitality paketleri: Resmî veya VIP hospitality biletleri kişi başı yaklaşık 450 £ ile 650 £+ seviyesinden başlar.
Brentford - Liverpool Premier League: Bilmeniz gereken her şey
Brentford - Liverpool form durumu
Brentford, son beş resmî maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Sunderland ile 1-1 berabere kalan ekip, bundan bir hafta önce de Leeds United ile 1-1 berabere kalmıştı. Arılar, bu süreçte daha önce hücumdaki etkisini de göstermiş, Carabao Cup'ta Birmingham City'yi 6-1 mağlup etmiş ve ligde Tottenham Hotspur'u 3-0 yenmişti.
Liverpool, son beş resmî maçının üçünü kazandı, ikisinde berabere kaldı ve bu karşılaşmaların her birinde gol yedi. Son sonucu, geriye düştükten sonra geri dönerek kazandığı Champions League'deki 2-1'lik Atletico Madrid galibiyeti oldu. Ondan önce Premier League'de deplasmanda Ipswich Town'u 2-0 mağlup eden ekip için, daha önceki süreçte Nottingham Forest ve Newcastle United karşısında arka arkaya gelen 2-2'lik beraberlikler, teknik ekibin ele almak isteyeceği savunma istikrarsızlığını ortaya koyuyor.
Brentford - Liverpool: Son maçların karşılıklı performansı
Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 24 Mayıs 2026'da oynandı ve Anfield'daki Premier League maçı 1-1 sona erdi. Son beş karşılaşmada Brentford iki, Liverpool iki galibiyet alırken bir maç da berabere bitti; bu da eşleşmenin gerçekten rekabetçi olduğunu gösteriyor. Brentford, Ekim 2025'te sahasında 3-2 kazanırken, Liverpool ise Şubat 2024'te Gtech Community Stadium'da 4-1'lik galibiyet elde etti.
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