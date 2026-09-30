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Brentford - Liverpool maçının biletleri nasıl alınır: Premier League fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Brentford
Liverpool
Premier Lig

Brentford, Premier League'de Liverpool'u konuk ediyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Brentford, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Londra'daki Gtech Community Stadium'da Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Son karşılaşmalarda Arılar, Ekim 2025'te Gtech Community Stadium'da Liverpool'a karşı alınan heyecan verici 3-2'lik iç saha galibiyeti de dahil olmak üzere, zorlu bir sınav olduklarını gösterdi. İki takım arasındaki son resmi maç ise 24 Mayıs 2026'da Anfield'da oynandı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Biletlerin nereden alınacağı ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, Brentford-Liverpool maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Brentford - Liverpool Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Brentford, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Londra'daki Gtech Community Stadium'da Liverpool'u konuk edecek.

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Premier Lig - Hafta 7
Gtech Community Stadium

Brentford - Liverpool Premier League biletleri nasıl alınır?

Gtech Community Stadium'da oynanacak Brentford - Liverpool Premier League maçı için bilet satın almak adına şu temel yolları izleyebilirsiniz:

1. Resmî kulüp kanalları

  • Brentford Resmî Bilet Ofisi: Liverpool gibi yüksek talep gören maçların biletleri neredeyse sadece Brentford'un resmî bilet satış sitesi üzerinden resmî üyelere satılır.
  • My Bees üyeliği: Bilet satışlarına veya kura süreçlerine erişebilmek için genellikle aktif bir My Bees üyeliğine ihtiyaç duyarsınız.
  • Ticket Access Points (TAPs): Kategori A maçlarında, yani Liverpool gibi rakiplere karşı oynanan karşılaşmalarda, öncelik genellikle önceki maçlara katılımdan biriken daha yüksek Ticket Access Points puanına sahip üyelere verilir.
  • Brentford Ticket Exchange: Maçın biletleri tükenirse, karşılaşmaya gidemeyecek resmî kombine sahipleri koltuklarını uygun üyelerin erişebildiği resmî Brentford Ticket Exchange üzerinden yeniden satışa çıkarır.

2. Maç günü hospitality paketleri

  • Resmî hospitality paketleri doğrudan kulübün internet sitesi veya yetkili hospitality ortakları üzerinden satın alınabilir.
  • Bu paketler genellikle garantili maç biletiyle birlikte maç öncesi yiyecek, içecek ve lounge erişimini içerir ve çoğu zaman standart kulüp üyeliği ya da TAP şartı gerektirmez.

3. Deplasman taraftarları (Liverpool taraftarları)

  • Deplasman tribünü biletleri doğrudan Liverpool FC'ye tahsis edilir.
  • Liverpool üzerinden satın almak için, önceki Premier League deplasman maçlarına katılımdan gereken krediye sahip resmî bir Liverpool FC üyesi veya kombine sahibi olmanız gerekir.

4. İkincil bilet platformları

  • StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, resmî biletlerin tükenmesi halinde yeniden satıcılar tarafından listelenen koltuklar bulunabilir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir.

Brentford - Liverpool Premier League biletleri ne kadar?

Gtech Community Stadium'da oynanan Brentford - Liverpool Premier League maçlarının bilet fiyatları, nominal değerli resmî bilet alıp almamanıza ya da yeniden satış/ikincil platformlar üzerinden satın almanıza bağlı olarak değişir.

1. Resmî nominal bilet fiyatları

Kategori A Premier League maçlarında, yani Liverpool gibi üst profilli takımlara karşı oynanan karşılaşmalarda, Brentford FC'den doğrudan alınan resmî nominal bilet fiyatları genellikle şu aralıktadır:

  • Yetişkinler (25-64 yaş): 35 £ - 65 £ (tribün ve koltuk kategorisine göre)
  • 65 yaş üstü: 25 £ - 45 £
  • Gençler (18-24 yaş): 20 £ - 40 £
  • Juniors (18 yaş altı): 10 £ - 20 £
  • Deplasman taraftarları (Liverpool tribünü): Premier League düzenlemeleri gereği yetişkin biletleri 30 £ ile sınırlandırılmıştır.

2. Yeniden satış ve ikincil piyasa fiyatları

Premier League maçlarına talep yüksek olduğu için, StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki biletler arz odaklı dinamik piyasa fiyatları üzerinden alınıp satılır:

  • Genel giriş yeniden satış: Genellikle yaklaşık 180 £ ile 250 £ arasında başlar; orta ve uzun kenar görüşlü koltuklarda bilet başına 300 £ ile 450 £+ seviyesine çıkabilir.
  • Maç günü hospitality paketleri: Resmî veya VIP hospitality biletleri kişi başı yaklaşık 450 £ ile 650 £+ seviyesinden başlar.

Brentford - Liverpool Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Brentford - Liverpool form durumu

Brentford, son beş resmî maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Sunderland ile 1-1 berabere kalan ekip, bundan bir hafta önce de Leeds United ile 1-1 berabere kalmıştı. Arılar, bu süreçte daha önce hücumdaki etkisini de göstermiş, Carabao Cup'ta Birmingham City'yi 6-1 mağlup etmiş ve ligde Tottenham Hotspur'u 3-0 yenmişti.

Liverpool, son beş resmî maçının üçünü kazandı, ikisinde berabere kaldı ve bu karşılaşmaların her birinde gol yedi. Son sonucu, geriye düştükten sonra geri dönerek kazandığı Champions League'deki 2-1'lik Atletico Madrid galibiyeti oldu. Ondan önce Premier League'de deplasmanda Ipswich Town'u 2-0 mağlup eden ekip için, daha önceki süreçte Nottingham Forest ve Newcastle United karşısında arka arkaya gelen 2-2'lik beraberlikler, teknik ekibin ele almak isteyeceği savunma istikrarsızlığını ortaya koyuyor.

BRE

BRE - Form

LEE
B1-1
SUN
B1-1
BOU
B2-2
REA
K1-2
CHE
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
LIV

LIV - Form

IPS
K0-2
ATM
K2-1
FUL
B0-0
TOT
K3-1
BOU
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Brentford - Liverpool: Son maçların karşılıklı performansı

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 24 Mayıs 2026'da oynandı ve Anfield'daki Premier League maçı 1-1 sona erdi. Son beş karşılaşmada Brentford iki, Liverpool iki galibiyet alırken bir maç da berabere bitti; bu da eşleşmenin gerçekten rekabetçi olduğunu gösteriyor. Brentford, Ekim 2025'te sahasında 3-2 kazanırken, Liverpool ise Şubat 2024'te Gtech Community Stadium'da 4-1'lik galibiyet elde etti.

Kafa Kafaya

BrentfordÇizimLiverpool
1
1
3
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Brentford badge
Brentford
BRE
1
MS
Premier Lig
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brentford badge
Brentford
BRE
0
MS
Premier Lig
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
MS
5Attığı Gol11
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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