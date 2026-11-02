Brentford-Everton maçına bilet nasıl alınır: Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Brentford, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Londra'daki Gtech Community Stadium'da Everton'ı ağırlayacak.

İki takımın ligdeki son karşılaşması, Nisan 2026'da Gtech Community Stadium'da çekişmeli geçen ve 2-2 biten bir maçtı. Aralarındaki son beş üst düzey lig maçında Brentford iki, Everton ise bir galibiyet aldı; iki karşılaşma berabere sonuçlandı.

Brentford-Everton maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Brentford-Everton Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Brentford-Everton maçı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Londra'daki Gtech Community Stadium'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 11 23 Kas 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

Brentford-Everton Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Brentford-Everton maçını izlemek için bilet alabileceğiniz başlıca kanallar şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satış platformu: Gtech Community Stadium'daki iç saha maçları için standart giriş biletleri, doğrudan Brentford'ın resmî çevrim içi bilet satış platformundan alınabilir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Brentford-Everton Premier League maçının biletleri ne kadar?

Brentford-Everton Premier League maçı için bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Standart yetişkin biletlerinin satış fiyatı: Tribüne ve koltuk kategorisine göre bilet başına genellikle yaklaşık 30 ila 85 sterlin arasında değişir.

Tribüne ve koltuk kategorisine göre bilet başına genellikle yaklaşık arasında değişir. İndirimli fiyatlar: 18 yaş altı çocuklar ve yaşlılar için daha düşük fiyatlı biletler bulunur; fiyatlar genellikle 15 ila 25 sterlin civarından başlar.

18 yaş altı çocuklar ve yaşlılar için daha düşük fiyatlı biletler bulunur; fiyatlar genellikle civarından başlar. Resmî ağırlama paketleri: Kulübün doğrudan sunduğu özel maç günü paketleri yaklaşık 230 sterlinden başlar; daha kapsamlı yemek ve özel koltuk seçeneklerinde fiyatlar yükselir.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışa çıkardığı resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

Standart yeniden satış ilanları: Üst tribün veya kale arkası bölümleri için başlangıç fiyatları yaklaşık 65 ila 75 sterlin arasındadır.

Üst tribün veya kale arkası bölümleri için başlangıç fiyatları yaklaşık arasındadır. Yan tribünler ve alt tribünlerdeki özel bölümler: Fiyatlar, bölümün tam konumuna ve talebe bağlı olarak çoğunlukla ortalama 110 ila 150 sterlin ve üzeri düzeyindedir.

Fiyatlar, bölümün tam konumuna ve talebe bağlı olarak çoğunlukla ortalama düzeyindedir. VIP ve yüksek talep gören yeniden satış biletleri: Önemli maçlarda özel veya az bulunan bölümlerdeki biletlerin fiyatları 300 ila 1.000 sterlin ve üzeri düzeyini aşabilir.

Brentford-Everton Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Brentford ve Everton'ın form durumu

Brentford, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Liverpool'a 2-1 yenildi; Aston Villa ve AFC Bournemouth ile de 2-2 berabere kaldı. Bu dönemdeki en iyi sonucu Chelsea karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet oldu. Ayrıca Carabao Cup'ta Reading deplasmanında 2-1 kazanarak tur atladı. Brentford bu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yedi.

Everton, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Chelsea'ye 2-0 yenildi; Hull City ile de 2-2 berabere kaldı. Olumlu sonuçları arasında Ipswich Town karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet ve Carabao Cup'ta Wolverhampton Wanderers'ı aynı skorla yenmesi yer alıyor. Everton bu beş maçın ikisinde gol yemedi.

Brentford-Everton: Son karşılaşmalar

İki takımın Nisan 2026'da Gtech Community Stadium'da oynadığı son maç 2-2 bitti. Bu sonuç, eşleşmenin ne kadar çekişmeli olduğunu gösteriyor. Premier League'de aralarındaki son beş maçta Brentford iki, Everton bir kez kazandı; iki karşılaşma berabere sonuçlandı. Bu beş maçta toplam 14 gol atıldı.