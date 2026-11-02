Brentford, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Everton'ı Londra'daki Gtech Community Stadium'da ağırlayacak.

İki takımın ligdeki son karşılaşması, Nisan 2026'da Gtech Community Stadium'da oynanan ve çekişmeli geçen 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Premier League'deki son beş karşılaşmalarında Brentford iki, Everton ise bir galibiyet aldı; iki maç da berabere bitti.

Brentford-Everton maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Brentford-Everton Premier League maçı ne zaman?

Brentford-Everton maçı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Londra'daki Gtech Community Stadium'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 11 23 Kas 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

Brentford-Everton Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Brentford-Everton maçını izlemek için bilet satın alabileceğiniz başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satış platformu: Gtech Community Stadium'daki iç saha maçları için genel satış biletleri, doğrudan Brentford'ın resmî çevrim içi bilet satış platformundan alınabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Brentford-Everton Premier League maçı biletleri ne kadar?

Brentford-Everton Premier League maçı için bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart yetişkin biletinin ilk satış fiyatı: Stadyumdaki tribüne ve koltuk kategorisine bağlı olarak bilet başına genellikle yaklaşık 30 ila 85 sterlin arasında değişir.

Stadyumdaki tribüne ve koltuk kategorisine bağlı olarak bilet başına genellikle yaklaşık arasında değişir. İndirimli fiyatlar: 18 yaş altındakiler ve yaşlılar için daha düşük fiyatlı biletler bulunur; fiyatlar genellikle yaklaşık 15 ila 25 sterlinden başlar.

18 yaş altındakiler ve yaşlılar için daha düşük fiyatlı biletler bulunur; fiyatlar genellikle yaklaşık başlar. Resmî ağırlama paketleri: Doğrudan kulüpten alınabilen premium maç günü paketleri yaklaşık 230 sterlinden başlar; daha kapsamlı yemek hizmeti ve özel oturma seçenekleriyle fiyat yükselir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

Standart yeniden satış ilanları: Üst tribünlerde veya kale arkasındaki tribünlerde başlangıç fiyatları yaklaşık 65 ila 75 sterlin düzeyindedir.

Üst tribünlerde veya kale arkasındaki tribünlerde başlangıç fiyatları yaklaşık düzeyindedir. Yan tribünler ve premium alt tribünler: Tribündeki tam konuma ve talebe bağlı olarak fiyatlar sıklıkla ortalama 110 ila 150+ sterlin arasında değişir.

Tribündeki tam konuma ve talebe bağlı olarak fiyatlar sıklıkla ortalama arasında değişir. VIP ve yüksek talep gören yeniden satış biletleri: Önemli maçlarda premium veya nadir bulunan tribün seçeneklerinin fiyatları 300 ila 1.000+ sterlini aşabilir.

Brentford-Everton Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Brentford ve Everton'ın form durumu

Brentford, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Liverpool'a 2-1 yenildi; Aston Villa ve AFC Bournemouth ile de 2-2 berabere kaldı. Bu dönemdeki en iyi sonucu Chelsea karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetti. Ayrıca Reading'i deplasmanda 2-1 yenerek Carabao Cup'ta tur atladı. Brentford, bu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yedi.

Everton, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Chelsea'ye 2-0 yenildi; Hull City ile de 2-2 berabere kaldı. Olumlu sonuçları arasında Ipswich Town karşısındaki 1-0'lık galibiyet ve Carabao Cup'ta Wolverhampton Wanderers'ı aynı skorla yenmesi yer alıyor. Everton, bu beş maçın ikisinde gol yemedi.

Brentford-Everton: Son karşılaşmalar

İki takımın Nisan 2026'da Gtech Community Stadium'da oynadığı son maç 2-2 bitti. Bu sonuç, eşleşmenin ne kadar çekişmeli olduğunu gösteriyor. Premier League'deki son beş karşılaşmalarında Brentford iki, Everton bir galibiyet aldı; iki maç berabere sonuçlandı. Bu beş maçta toplam 14 gol atıldı.