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Brentford-Arsenal maçına bilet nasıl alınır? Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Brentford
Arsenal
Premier Lig

Brentford, Premier Lig'de Arsenal ile karşı karşıya geliyor. İşte biletinizi nasıl alabileceğiniz.

Brentford, 2 Desember 2026 Çarşamba günü Londra'daki Gtech Community Stadium'da Arsenal'ı ağırlayacak.

İki kulüp son olarak Şubat 2026'da Gtech Community Stadium'da oynanan Premier League maçında karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadele 1-1 sona erdi. Bu beraberlikten önce Arsenal, Aralık 2025'te Brentford'ı sahasında 2-0 mağlup etmişti.

Brentford-Arsenal maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Brentford-Arsenal Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Brentford-Arsenal maçı, 2 Desember 2026 Çarşamba günü Londra'daki Gtech Community Stadium'da başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 13
Gtech Community Stadium

Brentford-Arsenal Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Brentford-Arsenal Premier League maçı için bilet almak isteyenler şu seçenekleri değerlendirebilir:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Resmî bilet satışı: My Bees üyeliğiniz varsa biletleri doğrudan Brentford'ın resmî bilet satış portalından alabilirsiniz. Bu maçın kategorisine yüksek talep olduğu için satışlar genellikle Bilet Erişim Puanları'na (TAPs) göre aşamalı olarak yapılıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil platformlarda bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Brentford-Arsenal Premier League maçının bilet fiyatları ne kadar?

Brentford-Arsenal Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Genel giriş biletlerinin satış fiyatı: Genellikle 50 ila 85 sterlin arasında değişiyor.
  • Resmî ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle 150 sterlinden başlayıp 350 sterlinin üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

  • Standart koltuklar: Fiyatlar genellikle yaklaşık 90 sterlinden başlayıp 150 sterlinin üzerine çıkıyor.
  • Premium veya orta saha çizgisine yakın koltuklar: Fiyatlar genellikle yaklaşık 250 sterlinden başlayıp 400 sterlinin üzerine çıkıyor.

Brentford-Arsenal Premier League maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Brentford ve Arsenal'ın form durumu

Brentford, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; bu süreçte dokuz gol atıp altı gol yedi. Son maçında Premier League'de Hull City deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bir önceki maçında ise Liverpool'a 2-1 yenildi. Bu serideki en dikkat çekici sonucu, Premier League'de Chelsea karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet oldu. Brentford ayrıca Aston Villa ile 2-2 berabere kaldı.

Arsenal ise son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Carabao Cup'ta Fleetwood Town ile 1-1 berabere kaldı ve penaltılarda 5-3 mağlup oldu. Arsenal, bu maçtan önce Premier League'de Everton'ı 2-0 yendi, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı ve Nottingham Forest deplasmanında 1-0 kazandı. Aynı süreçte Avrupa kupalarında Lille'i de 3-0 mağlup etti.

BRE

BRE - Form

LIV
K1-2
HUL
B1-1
SUN
K3-2
NFO
K2-0
BHA
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ARS

ARS - Form

EVE
K2-0
FLE
K1-1
LIV
K0-1
SLP
K1-2
HUL
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Brentford-Arsenal: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2026'da Gtech Community Stadium'da oynanan Premier League maçında karşılaştı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bundan önce Arsenal, Aralık 2025'te Brentford'ı sahasında 2-0 yendi. Kayıtlara geçen son beş Premier League karşılaşmasında Arsenal'ın iki, Brentford'ın bir galibiyeti bulunuyor; iki maç ise berabere bitti. Bu maçlar arasında Arsenal'ın Ocak 2025'te Gtech Community Stadium'da aldığı 3-1'lik galibiyet de var.

Kafa Kafaya

BrentfordÇizimArsenal
0
2
3
Premier Lig
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Brentford badge
Brentford
BRE
0
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Brentford badge
Brentford
BRE
1
MS
Premier Lig
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
MS
4Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı4/5

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