Brentford, 2 Desember 2026 Çarşamba günü Londra'daki Gtech Community Stadium'da Arsenal'ı ağırlayacak.

İki kulüp son olarak Şubat 2026'da Gtech Community Stadium'da oynanan Premier League maçında karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadele 1-1 sona erdi. Bu beraberlikten önce Arsenal, Aralık 2025'te Brentford'ı sahasında 2-0 mağlup etmişti.

Brentford-Arsenal maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Brentford-Arsenal Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Brentford-Arsenal maçı, 2 Desember 2026 Çarşamba günü Londra'daki Gtech Community Stadium'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 13 2 Ara 2026 - 15:15 Gtech Community Stadium

Brentford-Arsenal Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Brentford-Arsenal Premier League maçı için bilet almak isteyenler şu seçenekleri değerlendirebilir:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Resmî bilet satışı: My Bees üyeliğiniz varsa biletleri doğrudan Brentford'ın resmî bilet satış portalından alabilirsiniz. Bu maçın kategorisine yüksek talep olduğu için satışlar genellikle Bilet Erişim Puanları'na (TAPs) göre aşamalı olarak yapılıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil platformlarda bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Brentford-Arsenal Premier League maçının bilet fiyatları ne kadar?

Brentford-Arsenal Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş biletlerinin satış fiyatı: Genellikle 50 ila 85 sterlin arasında değişiyor.

Genellikle arasında değişiyor. Resmî ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle 150 sterlinden başlayıp 350 sterlinin üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Standart koltuklar: Fiyatlar genellikle yaklaşık 90 sterlinden başlayıp 150 sterlinin üzerine çıkıyor .

Fiyatlar genellikle yaklaşık . Premium veya orta saha çizgisine yakın koltuklar: Fiyatlar genellikle yaklaşık 250 sterlinden başlayıp 400 sterlinin üzerine çıkıyor.

Brentford-Arsenal Premier League maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Brentford ve Arsenal'ın form durumu

Brentford, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; bu süreçte dokuz gol atıp altı gol yedi. Son maçında Premier League'de Hull City deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bir önceki maçında ise Liverpool'a 2-1 yenildi. Bu serideki en dikkat çekici sonucu, Premier League'de Chelsea karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet oldu. Brentford ayrıca Aston Villa ile 2-2 berabere kaldı.

Arsenal ise son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Carabao Cup'ta Fleetwood Town ile 1-1 berabere kaldı ve penaltılarda 5-3 mağlup oldu. Arsenal, bu maçtan önce Premier League'de Everton'ı 2-0 yendi, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı ve Nottingham Forest deplasmanında 1-0 kazandı. Aynı süreçte Avrupa kupalarında Lille'i de 3-0 mağlup etti.

Brentford-Arsenal: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2026'da Gtech Community Stadium'da oynanan Premier League maçında karşılaştı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bundan önce Arsenal, Aralık 2025'te Brentford'ı sahasında 2-0 yendi. Kayıtlara geçen son beş Premier League karşılaşmasında Arsenal'ın iki, Brentford'ın bir galibiyeti bulunuyor; iki maç ise berabere bitti. Bu maçlar arasında Arsenal'ın Ocak 2025'te Gtech Community Stadium'da aldığı 3-1'lik galibiyet de var.